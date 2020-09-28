Нардеп "Батькивщины" Наливайченко заявил, что ВСК установила факты регулярных поездок Тарасюка в РФ, глава НКРЭКУ это опроверг (исправлено)

Временная следственная комиссия Верховной Рады установила факты регулярного посещения Российской Федерации председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерием Тарасюком.

Об этом сообщил экс-глава СБУ, народный депутат, член ВСК Валентин Наливайченко на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ВСК получила подтверждение, что Валерий Тарасюк любит путешествовать в Москву уже после начала войны и аннексии Крыма. Даже есть основания предполагать факт посещения России уже после назначения на должность председателя НКРЭКУ. Из-за запрета прямого авиасообщения, поездки в столицу РФ происходили через Минск или европейские столицы", - говорится в сообщении.

В частности, собранные ВСК данные дают основания утверждать, что в декабре 2019 года, почти через два месяца после назначения председателем комиссии, Тарасюк транзитным путем через Берлин посетил столицу РФ, и вернулся в Киев через Минск.

"Эта поездка состоялась в конце декабря 2019 года. Именно в это время Тарасюк активно лоббировал импорт электрической энергии от российского монополиста Интер РАО, которым руководит друг Путина Игорь Сечин. И сама эта российская компания находится под санкциями правительства США", - отметил Наливайченко со ссылкой на выводы ВСК.

Сейчас временная следственная комиссия, по словам народного депутата, направляет запросы в правоохранительные органы для проверки фактов посещения страны-агрессора высшим должностным лицом Украины

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"Выясняем также: с кем в столице государства-агрессора проводил встречи руководитель НКРЭКУ 19-20 декабря 2019 и обсуждались ли на этих встречах поставки электрической энергии в Украину", - отметил Наливайченко.

Напомним, ранее депутат Михаил Волынец обратился в Кабмин с просьбой прекратить полномочия председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за имеющегося у него конфликта интересов, связанного с семейным энергетическим бизнесом.

По данным временной следственной комиссии ВР Валерий Тарасюк на момент назначения в НКРЭКУ возглавлял "Эф энд Эм Украина" и владел 10% ее уставного капитала. После назначения он передал управление компании родному брату Артему Тарасюку, который возглавляет ее до сих пор. После назначения Валерия Тарасюка главой НКРЭКУ, активность компании его брата на энергетическом рынке резко возросла - она ​​начала осуществлять регулярные платежи "Оператору рынка" и была контрагентом системного оператора "Укрэнерго".

Впервые информация о бизнес-интересах семьи председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка в энергетике появилась в СМИ еще 10 сентября и уже на ближайшем заседании НКРЭКУ 16 сентября лицензия была аннулирована. СМИ на заседание не были допущены, а сам глава комиссии Валерий Тарасюк на него не явился.

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Позже председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк подтвердил, что в декабре 2019 года действительно был в Берлине и Минске, но не посещал РФ. "В декабре 2019 года я был в Берлине и Минске. Как член правительственной делегации на переговорах с "Газпромом" вместе с Алексеем Оржелем, Юрием Витренко, Сергеем Макогоном. Хочу напомнить, что во время тех переговоров, делегация сделала почти невероятное в вопросе транзита природного газа и выполнения решения Стокгольмского арбитража. По моему мнению, те переговоры являются самыми успешными за всю историю независимой Украины", - отметил он.