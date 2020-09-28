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Нардеп "Батькивщины" Наливайченко заявил, что ВСК установила факты регулярных поездок Тарасюка в РФ, глава НКРЭКУ это опроверг (исправлено)

Нардеп

Временная следственная комиссия Верховной Рады установила факты регулярного посещения Российской Федерации председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерием Тарасюком.

Об этом сообщил экс-глава СБУ, народный депутат, член ВСК Валентин Наливайченко на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ВСК получила подтверждение, что Валерий Тарасюк любит путешествовать в Москву уже после начала войны и аннексии Крыма. Даже есть основания предполагать факт посещения России уже после назначения на должность председателя НКРЭКУ. Из-за запрета прямого авиасообщения, поездки в столицу РФ происходили через Минск или европейские столицы", - говорится в сообщении.

В частности, собранные ВСК данные дают основания утверждать, что в декабре 2019 года, почти через два месяца после назначения председателем комиссии, Тарасюк транзитным путем через Берлин посетил столицу РФ, и вернулся в Киев через Минск.

"Эта поездка состоялась в конце декабря 2019 года. Именно в это время Тарасюк активно лоббировал импорт электрической энергии от российского монополиста Интер РАО, которым руководит друг Путина Игорь Сечин. И сама эта российская компания находится под санкциями правительства США", - отметил Наливайченко со ссылкой на выводы ВСК.

Сейчас временная следственная комиссия, по словам народного депутата, направляет запросы в правоохранительные органы для проверки фактов посещения страны-агрессора высшим должностным лицом Украины

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"Выясняем также: с кем в столице государства-агрессора проводил встречи руководитель НКРЭКУ 19-20 декабря 2019 и обсуждались ли на этих встречах поставки электрической энергии в Украину", - отметил Наливайченко.

Напомним, ранее депутат Михаил Волынец обратился в Кабмин с просьбой прекратить полномочия председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за имеющегося у него конфликта интересов, связанного с семейным энергетическим бизнесом.

По данным временной следственной комиссии ВР Валерий Тарасюк на момент назначения в НКРЭКУ возглавлял "Эф энд Эм Украина" и владел 10% ее уставного капитала. После назначения он передал управление компании родному брату Артему Тарасюку, который возглавляет ее до сих пор. После назначения Валерия Тарасюка главой НКРЭКУ, активность компании его брата на энергетическом рынке резко возросла - она ​​начала осуществлять регулярные платежи "Оператору рынка" и была контрагентом системного оператора "Укрэнерго".

Впервые информация о бизнес-интересах семьи председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка в энергетике появилась в СМИ еще 10 сентября и уже на ближайшем заседании НКРЭКУ 16 сентября лицензия была аннулирована. СМИ на заседание не были допущены, а сам глава комиссии Валерий Тарасюк на него не явился.

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Позже председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк подтвердил, что в декабре 2019 года действительно был в Берлине и Минске, но не посещал РФ. "В декабре 2019 года я был в Берлине и Минске. Как член правительственной делегации на переговорах с "Газпромом" вместе с Алексеем Оржелем, Юрием Витренко, Сергеем Макогоном. Хочу напомнить, что во время тех переговоров, делегация сделала почти невероятное в вопросе транзита природного газа и выполнения решения Стокгольмского арбитража. По моему мнению, те переговоры являются самыми успешными за всю историю независимой Украины", - отметил он.

Автор: 

ВСК (459) Наливайченко Валентин (894) россия (96038) НКРЭКУ (479) Тарасюк Валерий (17)


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Топ комментарии
+32
ВСК установила факты регулярных поездок главы НКРЭКУ Тарасюка в Россию, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 2500
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28.09.2020 17:06
+30
ВСК установила факты регулярных поездок главы НКРЭКУ Тарасюка в Россию, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 320
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28.09.2020 16:58
+25
Там вся зелень к кацапам шарится на регулярной основе.И что,кто то из них сидит?
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28.09.2020 17:01
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ВСК установила факты регулярных поездок главы НКРЭКУ Тарасюка в Россию, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 320
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28.09.2020 16:58 Ответить
Действительно, какой с дурака спрос.
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28.09.2020 17:10 Ответить
дурак хоть иногда, по теории вероятности, может сделать полезное дело. Тут же, за полтора года, только вред.
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28.09.2020 17:16 Ответить
возможно, если дурак знает, что такая теория существует
Насчет вреда - полностью согласен, значит дурак с вражеским мозжечком.
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28.09.2020 17:22 Ответить
Он просто предатель!
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28.09.2020 18:10 Ответить
А действительно - при чем?
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28.09.2020 17:19 Ответить
При путлере.
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28.09.2020 17:25 Ответить
А не подскажете, кто его назначил главой комиссии 29 октября 2019 года?!
Упрощу вам задачу и предлагаю на выбор три варианта:
1. Зеленский
2. Проклятый Порошенко
3. Марсиане
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28.09.2020 19:11 Ответить
ВСК установила факты регулярных поездок главы НКРЭКУ Тарасюка в Россию, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 1043
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28.09.2020 16:59 Ответить
Там вся зелень к кацапам шарится на регулярной основе.И что,кто то из них сидит?
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28.09.2020 17:01 Ответить
Депутатам можно, а этот чем хуже?
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28.09.2020 17:04 Ответить
А особливо куму ху..ла !
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28.09.2020 17:08 Ответить
Если бы только.
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28.09.2020 17:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cZMkawaFOdE пущай полетает
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28.09.2020 17:05 Ответить
ВСК установила факты регулярных поездок главы НКРЭКУ Тарасюка в Россию, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 2500
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28.09.2020 17:06 Ответить
Наливайченко? Так він сам однокурсник Деркача, обидва випускники ФЭДа. А що його примусило розказати правду? Можливо, те, що це стало відомо іншим членам тимчасової парламентської комісії?

Тоді, видать, парламентська ТСК - таки корисна справа. Дайош комісію по виявленню крота д'Єрмака!
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28.09.2020 17:06 Ответить
Господи, какой ты дурачок.
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28.09.2020 17:20 Ответить
Ти, https://censor.net/ru/user/475080 - щойнозаряжений подоляковий бот? Чи пригожинський з ольгіно?
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28.09.2020 17:25 Ответить
Ан, я под своим именем и фамилией, а ты себе какую- то кликуху придумал. Так кто из нас бот?
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28.09.2020 17:46 Ответить
Зрадників України за грати!
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28.09.2020 17:08 Ответить
ВСК установила факты регулярных поездок главы НКРЭКУ Тарасюка в Россию, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 7022
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28.09.2020 17:09 Ответить
Так вот какая ты. торговля на крови!
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28.09.2020 17:12 Ответить
Питання до зебілів---ви це хотіли коли вибирали клоунів ?
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28.09.2020 17:14 Ответить
Велика частина з них цього і хотіла.
Традиційно ригівські області дали "клоунам" 80-90%.
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28.09.2020 17:18 Ответить
Є такий прогноз: « Незабаром в Україні: https://www.youtube.com/watch?v=3fdJgAdQcRI "Розшукуються ЗЕбіли". »
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28.09.2020 22:03 Ответить
Наливайченко от Батькивщины. Ату его!
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28.09.2020 17:18 Ответить
У бенедиктовой нет времени - все силы ушли на попередников)
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28.09.2020 17:21 Ответить
Пора этому тарасюку регулярно кататься на бутылке.
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28.09.2020 17:23 Ответить
тогда вопрос, як он продал баькивщину маскалям с наценкой или с дисконтом?
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28.09.2020 17:23 Ответить
Снова делаем наивные глазки? Ты еще расскажи, что не в курсе, что запоребриком экспортировать Э/энергию имеет право только одна компания. И что не знаешь фамилии владельцев.
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28.09.2020 17:27 Ответить
ТСК встановила факти регулярних поїздок глави НКРЕКП Тарасюка в Росію, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 7322
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28.09.2020 17:29 Ответить
летом 2018 года Феодор в
другими коллаборантами в рясах ездил в Стамбул, где просил Варфоломея не
предоставлять Украине Томос.
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28.09.2020 17:49 Ответить
Типа, это оценили?...
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28.09.2020 17:50 Ответить
....когда ЭТО уже закончится , УКРАИНЦЫ ???!!!
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28.09.2020 17:36 Ответить
Коли почнуть думати головою, а не пузом.
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28.09.2020 17:45 Ответить
Просто, при підтвердженні фактів поїздки до Мордодора таких екземплярів треба ставити до стінки. Може так очистимо Україну від ворогів.
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28.09.2020 17:46 Ответить
Колиж ви, ЗЕлені запроданці, нажретесь і здохнете?!?!
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28.09.2020 17:47 Ответить
У некоторых и папа там. Тяжела жизнь "разведчиков".
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28.09.2020 18:12 Ответить
Це все тому що, за шість років війни досі не прийняли закон про колаборантів. Наша влада сама боїться приймати закон проти себе любимих. Ні порошенко, ні Зеленський його не приймуть.
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28.09.2020 17:55 Ответить
Ловят? Как поймают, непременно на кол посадить шавку.
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28.09.2020 18:27 Ответить
Цікаво,а що з цього приводу скаже харант-янелох? Може,щось на кшалт- ачётакова,дакакаяразніца,мижеадіннарот...
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28.09.2020 19:09 Ответить
Їздить дивитися на ШПИЛІ Кремлівських веж! ВО! Це заборонено? Доки Зе та його підтанцовка при владі - їх призначенці будуть їздити у Москву...пити каву... та на відпочинок у Крим....Що ще треба?? "Нові обличча" просто повинні засвітитися у Москві, а то потім раптово можуть звинуватити, що підтримували Незалежність та бендеровців..., а тут опа! літав, дивився, продавав Україну...амністія та посада...у Криму...Яка ганьба
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28.09.2020 19:29 Ответить
Весь кодляк із ОПЗЖ іздять до московії !!
Давайте всіх на кол!!
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28.09.2020 19:58 Ответить
Не заважайте фраєру спілкуватися з своїми господарями...
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28.09.2020 20:08 Ответить
чему удивляться, в стране правят консеррвы фсб, дерьмак завхоз, шмаркля зеленая и его шобла слуг сброда. помогают зажопенцы. причем мрази зеленые специально делают так что бы в стране был полный бедлам . на этой волне лохторат будет яростно голосовать за борцов с бедностью зажопенцев . зеленый сброд в теме.
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28.09.2020 20:59 Ответить
ТСК встановила факти регулярних поїздок глави НКРЕКП Тарасюка в Росію, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 6375
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28.09.2020 21:10 Ответить
Повесить!
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29.09.2020 05:17 Ответить
 
 