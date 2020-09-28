Обвиняемый по делу МН17 Пулатов хочет приехать в Нидерланды и выступить на суде, несмотря на угрозу ареста, - адвокат Дуссхате

Один из четырех обвиняемых по делу МН17 подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов хочет выступить на суде в Нидерландах.

Защита Пулатова против появления своего клиента в судебном комплексе "Схипхол", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как заявила адвокат Пулатова Сабина тен Дуссхате, защита выступает против, поскольку фотографии их клиента публиковались во многих СМИ, и ему якобы угрожает опасность.

"Также его могут задержать, в отношении Пулатова действует международный ордер на арест, поэтому, если он приедет, ему грозит арест, несмотря на то, что он невиновен", - сказала тен Дуссхате.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.