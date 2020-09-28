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Обвиняемый по делу МН17 Пулатов хочет приехать в Нидерланды и выступить на суде, несмотря на угрозу ареста, - адвокат Дуссхате

Обвиняемый по делу МН17 Пулатов хочет приехать в Нидерланды и выступить на суде, несмотря на угрозу ареста, - адвокат Дуссхате

Один из четырех обвиняемых по делу МН17 подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов хочет выступить на суде в Нидерландах.

Защита Пулатова против появления своего клиента в судебном комплексе "Схипхол", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как заявила адвокат Пулатова Сабина тен Дуссхате, защита выступает против, поскольку фотографии их клиента публиковались во многих СМИ, и ему якобы угрожает опасность.

"Также его могут задержать, в отношении Пулатова действует международный ордер на арест, поэтому, если он приедет, ему грозит арест, несмотря на то, что он невиновен", - сказала тен Дуссхате.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Нидерландах суд по делу МН17 огласил перерыв до 3 ноября

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Автор: 

Нидерланды (1598) суд (25135) Боинг-777 Malaysia Airlines (1374) Пулатов Олег (23)


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Топ комментарии
+15
Пулатов понял, что лучше комфортабельная камера в голландской тюрьме (самом безопасном для него месте), чем живьем --- в крематорий ГРУ..
Только --- кто ж его отпустит...
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28.09.2020 17:29
+9
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https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10

https://twitter.com/herooftheday10


https://twitter.com/herooftheday10

УКРДРГ.. работаем по зачистке от ваты дальше
Обвинувачений у справі МН17 Пулатов хоче приїхати в Нідерланди і виступити на суді попри загрозу арешту, - адвокатка Дуссхате - Цензор.НЕТ 9153
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28.09.2020 17:26
+6
папа ***** не пускает?
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28.09.2020 17:10
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Пулатов понял, что лучше комфортабельная камера в голландской тюрьме (самом безопасном для него месте), чем живьем --- в крематорий ГРУ..
Только --- кто ж его отпустит...
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28.09.2020 17:29 Ответить
его отпустят предварительно накачав новичком.
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28.09.2020 19:08 Ответить
Нидерландская камера с орбитреком, телевизором и приставкой комфортабельнее его нынешнего жилья в Усть-**************, в котором он и так проведёт остаток своих дней.
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28.09.2020 19:49 Ответить
Какой там остаток дней ему остался ---на расеи такие долго не живут..
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29.09.2020 11:05 Ответить
хочет, так чего не едет?
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28.09.2020 17:08 Ответить
папа ***** не пускает?
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28.09.2020 17:10 Ответить
Тянут время
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28.09.2020 17:10 Ответить
..*Гуму тягнуть ...гуму ..
...Обвиняемый по делу МН17 Пулатов хочет приехать в Нидерланды и выступить на суде, несмотря на угрозу ареста, - адвокат Дуссхате - Цензор.НЕТ 2015....
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28.09.2020 17:16 Ответить
Ну так пусть едет.
Вколоть амитал натрия да подключить к полиграфу... пусть говорит. С такой комбинацией хрен солжет - заодно и правду узнаем, если в прямом эфире вести такой допрос.
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28.09.2020 17:16 Ответить
Не, если хочет, то надо ехать...
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28.09.2020 17:21 Ответить
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10

https://twitter.com/herooftheday10


https://twitter.com/herooftheday10

УКРДРГ.. работаем по зачистке от ваты дальше
Обвинувачений у справі МН17 Пулатов хоче приїхати в Нідерланди і виступити на суді попри загрозу арешту, - адвокатка Дуссхате - Цензор.НЕТ 9153
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28.09.2020 17:26 Ответить
БРЕХНЯ ,понты для приезжих ,потом скажет ,что адвокаты его отговорили ...
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28.09.2020 17:26 Ответить
Какая-то дусхате что-то там мелет. Тот пулатов и знать об этом не знает. Понты для приезжих.
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28.09.2020 17:26 Ответить
Ага, хочет приехать.
Типа, держите меня семеро..
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28.09.2020 17:28 Ответить
в голландской тюрьме новичком не напоят
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28.09.2020 17:31 Ответить
Раз хочет,значит уже натренировали убедительно врать товарищи...
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28.09.2020 17:38 Ответить
- Опять хочу в Париж...
- а что, уже были?
- нет, уже хотел.
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28.09.2020 17:44 Ответить
Жить хочет.
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28.09.2020 18:09 Ответить
Шо то подозрительно. Хотел бы что-то сказать против пу, уже б давно попробовал какой-то из сортов Новичка
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28.09.2020 18:40 Ответить
Ничего страшного. От Новичка ещё никто не умер
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28.09.2020 19:04 Ответить
Толсто . Навальный остался жив только по стечению обстоятельств . Литвиненко полонием траванули , вы не хотите пошутить по этому поводу?
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28.09.2020 19:10 Ответить
Список жертв Новичка не впечатляет
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28.09.2020 19:41 Ответить
Его можно понять, лучше в голландской тюрьме, чем чаепитие с новичоком, но после такого заявления он так и так не жилец
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28.09.2020 19:07 Ответить
Його "бажання" приїхати дуже нагадують..."тримайте мене...бо я їх усіх поубиваю..."
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28.09.2020 19:16 Ответить
Вместе с Виктором Бутом будет отбывать?
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28.09.2020 19:34 Ответить
 
 