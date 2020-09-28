Украина впервые выдвигает своего кандидата на пост генсека ОЧЭС, им стал замглавы МИД Боднар

Украина впервые за время деятельности Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) выдвигает своего кандидата на пост генерального секретаря.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Украина впервые выдвигает своего кандидата - заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднаря - на должность генерального секретаря Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС)", - говорится в сообщении.

ОЧЭС была основана в 1992 году в Стамбуле. Ее целью является развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества и торговли в регионе. В состав организации входят 12 стран: Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.

Среди ключевых приоритетов развития организации, которіе определил Василий Боднар в качестве кандидата на пост генсека:



- развитие бизнес-сектора, восстановление региональной бизнес-активности на основе ОЧЭС;

- внедрение современных технологий в деятельность ОЧЭС для эффективного обмена информацией, создания новых цифровых площадок по типу электронной коммерции или соответствующих логистических платформ;

- цифровизация в рамках ОЧЭС как одна из движущих сил дальнейшей кооперации между странами-членами организации;

- альтернативная энергетика и реализация проектов с использованием водорода, что позволит изменить структуру энергетического рынка и защитить экологию региона;

- "голубая экономика" - развитие экономики моря: морских коммуникаций, портов, использование водных ресурсов для экономического роста при сохранении морской экосистемы.

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