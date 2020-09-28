Задержан львовянин, за 40 тыс. грн пытавшийся продать радиоактивные материалы, - СБУ. ФОТО

Правоохранители задержали жителя Львова, который пытался продать радиоактивные материалы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, мужчина незаконно приобрел 17 радиоизотопных извещателей дыма. Эти изделия являются источниками ионизирующего излучения и содержат изотопы плутония и америция. Опасные предметы злоумышленник хранил рядом с собственным домом.

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Задержали дельца при попытке сбыта изделий по 40 000 гривен.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины.

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