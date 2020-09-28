Задержан львовянин, за 40 тыс. грн пытавшийся продать радиоактивные материалы, - СБУ. ФОТО
Правоохранители задержали жителя Львова, который пытался продать радиоактивные материалы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным предварительного следствия, мужчина незаконно приобрел 17 радиоизотопных извещателей дыма. Эти изделия являются источниками ионизирующего излучения и содержат изотопы плутония и америция. Опасные предметы злоумышленник хранил рядом с собственным домом.
Задержали дельца при попытке сбыта изделий по 40 000 гривен.
Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины.
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+4 Igor Lyashenko #336463
показать весь комментарий28.09.2020 17:24 Ссылка
+1 Тарас Тернополь
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+1 Alexey Timofeev #468147
показать весь комментарий28.09.2020 18:45 Ссылка
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Показуха для лохтората.
Це ж треба було про ядерну зброю додуматись!