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Новости Силовики
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Задержан львовянин, за 40 тыс. грн пытавшийся продать радиоактивные материалы, - СБУ. ФОТО

Правоохранители задержали жителя Львова, который пытался продать радиоактивные материалы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задержан львовянин, за 40 тыс. грн пытавшийся продать радиоактивные материалы, - СБУ 01

По данным предварительного следствия, мужчина незаконно приобрел 17 радиоизотопных извещателей дыма. Эти изделия являются источниками ионизирующего излучения и содержат изотопы плутония и америция. Опасные предметы злоумышленник хранил рядом с собственным домом.

Задержан львовянин, за 40 тыс. грн пытавшийся продать радиоактивные материалы, - СБУ 02

Также смотрите: Из Зоны отчуждения пытались вывезти 300 кг радиоактивных ягод, - Нацполиция. ФОТО

Задержан львовянин, за 40 тыс. грн пытавшийся продать радиоактивные материалы, - СБУ 03

Задержали дельца при попытке сбыта изделий по 40 000 гривен.

Задержан львовянин, за 40 тыс. грн пытавшийся продать радиоактивные материалы, - СБУ 04

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: Партию военных часов с радиационным излучением пытались вывезти за границу на Закарпатье, - СБУ. ФОТО

Автор: 

правоохранительные органы (2970) радиация (321) СБУ (19983) силовики (2799) Львовская область (2927)


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Топ комментарии
+4
Звичайні радянські сигналізатори диму, в чому злочин? СБУ не має чим себе зайняти?
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28.09.2020 17:24
+1
я этих РИДов могу бесплатно наковырять на свалке.
Показуха для лохтората.
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28.09.2020 17:46
+1
ці сбушники зовсім очманіли
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28.09.2020 18:45
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Ну кто-же так дёшево продаёт ...
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28.09.2020 17:23 Ответить
Звичайні радянські сигналізатори диму, в чому злочин? СБУ не має чим себе зайняти?
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28.09.2020 17:24 Ответить
я этих РИДов могу бесплатно наковырять на свалке.
Показуха для лохтората.
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28.09.2020 17:46 Ответить
Мабуть в тому, що в них є радіоактивні матеріали. І доволі сильні.
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28.09.2020 19:23 Ответить
Ці радіоактивні матеріали не несуть загрози розповсюдження ядерної зброї або її компонентів, тому продаж цих датчиків задимленості абсолютно не є правопорушенням чи злочином і абсолютно не завдає загроз національній безпеці України і тому СБУ там немає що робити!
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28.09.2020 19:38 Ответить
Ігорь, ці матеріали можна підсунути тещі на подарунок. Тільки й того.
Це ж треба було про ядерну зброю додуматись!
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28.09.2020 19:46 Ответить
Ці матеріали не можуть викликати навіть смертельної дози випромінювання, тому дарувати їх тещі абсолютний ідіотизм!
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28.09.2020 19:51 Ответить
Я б так не казав. Зацікавившись, я почитав форум, де любителі всього радіоактивного розбирають ці датчики. Щось там висловлювання не дуже оптимістичні. І цифри на дозиметрах не маленькі. Так що - тещі розібраний датчик форева!
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28.09.2020 20:22 Ответить
ці сбушники зовсім очманіли
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28.09.2020 18:45 Ответить
 
 