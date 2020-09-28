Текущая ставка стимулирующего тарифа не позволит снизить стоимость присоединения к сетям, - Бужан

Бизнес испытывает трудности из-за высокой стоимости присоединения к электросетям. Для его снижения операторы системы распределения должны модернизировать и усиливать систему. Но текущие ставки на стимулирующее тарифообразование не позволят привлекать достаточно инвестиций для этого.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Владимир Бужан из Центра Экономического Восстановления при Кабинете Министров Украины.

По его словам, текущая ставка стимулирующего тарифа не позволит снизить стоимость присоединения к сетям.

"Бизнес испытывает трудности из-за высокой стоимости присоединения к электросетям. Для его снижения операторы системы распределения должны модернизировать и усилять систему. Но текущие ставки на стимулирующее тарифообразование не позволят привлекать достаточно инвестиций для этого", - отметил он.

Также Бужан отметил, что с принятием стимулирующего регулирования на распределение электроэнергии инвестиции в 1 км электросетей вырастут с $200 до $400. Но, по его мнению, этого недостаточно для эффективного обновления сетей и значительного скачка в улучшении ситуации с электросетями.

Напомним, ранее в энергетическом комитете Европейской бизнес Ассоциации призвали НКРЭКУ способствовать упрощению условий ведения бизнеса и процедуры присоединения к сетям. Эксперты ассоциации заявили, что удешевить подключение к сетям можно переведя часть стоимости за присоединение мощности на оператора системы распределения. Для этого НКРЭКУ необходимо пересмотреть ставку возврата инвестиций в существующие активы ОСР и повысить ее с 3% до не менее 6%, чтобы ОСР имели возможность модернизировать электросети.

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