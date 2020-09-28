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Текущая ставка стимулирующего тарифа не позволит снизить стоимость присоединения к сетям, - Бужан

Текущая ставка стимулирующего тарифа не позволит снизить стоимость присоединения к сетям, - Бужан

Бизнес испытывает трудности из-за высокой стоимости присоединения к электросетям. Для его снижения операторы системы распределения должны модернизировать и усиливать систему. Но текущие ставки на стимулирующее тарифообразование не позволят привлекать достаточно инвестиций для этого.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Владимир Бужан из Центра Экономического Восстановления при Кабинете Министров Украины.

По его словам, текущая ставка стимулирующего тарифа не позволит снизить стоимость присоединения к сетям.

"Бизнес испытывает трудности из-за высокой стоимости присоединения к электросетям. Для его снижения операторы системы распределения должны модернизировать и усилять систему. Но текущие ставки на стимулирующее тарифообразование не позволят привлекать достаточно инвестиций для этого", - отметил он.

Также Бужан отметил, что с принятием стимулирующего регулирования на распределение электроэнергии инвестиции в 1 км электросетей вырастут с $200 до $400. Но, по его мнению, этого недостаточно для эффективного обновления сетей и значительного скачка в улучшении ситуации с электросетями.

Напомним, ранее в энергетическом комитете Европейской бизнес Ассоциации призвали НКРЭКУ способствовать упрощению условий ведения бизнеса и процедуры присоединения к сетям. Эксперты ассоциации заявили, что удешевить подключение к сетям можно переведя часть стоимости за присоединение мощности на оператора системы распределения. Для этого НКРЭКУ необходимо пересмотреть ставку возврата инвестиций в существующие активы ОСР и повысить ее с 3% до не менее 6%, чтобы ОСР имели возможность модернизировать электросети.

Также читайте: Руководство НКРЭКУ планирует увеличить себе зарплаты на 50%, - нардеп

Автор: 

тарифы (1887) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+7
Текущую ставку урезать раз в десять а орлов типа Ахметова ВСЕХ на нары ,тогда с тарифами будет всё в порядке ...
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28.09.2020 17:31
+5
Текущая ставка стимулирующего тарифа не позволит снизить стоимость присоединения к сетям, - Бужан - Цензор.НЕТ 9200
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28.09.2020 17:38
+3
Ситуація такова що офіційна плата за приєднання це тільки маленька частина від неофіційних сум які заносяться готівкою!
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28.09.2020 17:31
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Правила форума Совет форумчан
Текущую ставку урезать раз в десять а орлов типа Ахметова ВСЕХ на нары ,тогда с тарифами будет всё в порядке ...
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28.09.2020 17:31 Ответить
Ситуація такова що офіційна плата за приєднання це тільки маленька частина від неофіційних сум які заносяться готівкою!
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28.09.2020 17:31 Ответить
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya Стоимость электроэнергии в Украине оказалась выше, чем в ЕС - Еврокомиссия
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28.09.2020 17:32 Ответить
А в.о.міністра енергетики весною доказувала що електроенергія в Україні сама дешева в Європі, і ціни треба піднімати бо.......
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28.09.2020 18:37 Ответить
_Так конечно грабители придумают что угодно чтобы ограбить. "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".
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28.09.2020 18:45 Ответить
стимулирующий тариф бывает тока в чемодане, кейсе или конверте, а все остальное- от лукавого
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28.09.2020 17:32 Ответить
Текущая ставка стимулирующего тарифа не позволит снизить стоимость присоединения к сетям, - Бужан - Цензор.НЕТ 9200
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28.09.2020 17:38 Ответить
Грабителей Текущая ставка стимулирующего тарифа не позволит снизить стоимость присоединения к сетям, - Бужан - Цензор.НЕТ 4956
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28.09.2020 17:41 Ответить
пам`ятаю раніше тут бігали дописувачі з ніками типу "Голосуймо платіжками за комуналку" Пропали.
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28.09.2020 17:42 Ответить
Мабуть пішли у землю

Текущая ставка стимулирующего тарифа не позволит снизить стоимость присоединения к сетям, - Бужан - Цензор.НЕТ 2815
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28.09.2020 17:48 Ответить
#хуженебудет, #затохотьпоржали
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28.09.2020 17:46 Ответить
Поточна ставка стимулюючого тарифу не дозволить знизити вартість приєднання до мереж, - Бужан - Цензор.НЕТ 1636
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28.09.2020 17:52 Ответить
Текущая ставка стимулирующего тарифа не позволит снизить стоимость присоединения к сетям, - Бужан - Цензор.НЕТ 4077
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28.09.2020 17:41 Ответить
ВВП на хлеб не намажешь!
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28.09.2020 17:51 Ответить
А як там з борщовим набором?
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28.09.2020 17:54 Ответить
А это уже секретная информация.
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28.09.2020 17:58 Ответить
а можно ,все это делать только тем, кто голосовал за зебилов? почему за их глупость - все отвечают - не правильно это))
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28.09.2020 17:50 Ответить
Для тех хто голосовал за Кловуна - увеличить энергию в пять раз. Хто голосовал за это гамно -шаг вперед!
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28.09.2020 17:56 Ответить
Ви ще ніяк не заспокоїтеся що, програли кловуну? То, чому тоді самі тариф не знижували?
Хто вам винен що, так погано працювали на перемогу?
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28.09.2020 18:00 Ответить
Хтож винуватий шо долбо**ов поверивших Кловуну в Украине 73%? И чого те хто за это гамно не голосовал - должны страдать вместе с долпо**ми?
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28.09.2020 18:13 Ответить
и шоб больше до шоколада больше не дотрагивались твари зэбильные
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28.09.2020 19:46 Ответить
Чому дурний? Бо жадний.
А чому жадний? Бо дурний.
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28.09.2020 17:58 Ответить
Порошенко, перестань!!!
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28.09.2020 18:10 Ответить
А что значит плата за присоединение????????? Краду, крал и еще больше буду красть электрику. Грабь награбленое
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28.09.2020 20:54 Ответить
 
 