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Новости Убийство Шеремета
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Суд по делу Шеремета: обвиняемые Антоненко, Дугарь и Кузьменко не признают своей вины

Суд по делу Шеремета: обвиняемые Антоненко, Дугарь и Кузьменко не признают своей вины

В Шевченковском райсуде Киева обвиняемые по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко не признают в суде своей вины в причастности к совершению этого преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс Украина", на заседании 28 сентября суд присяжных Шевченковского райсуда слушает по сути дело по обвинению Антоненко, Кузьменко и Дугарь в убийстве журналиста.

Прокурор в процессе огласил суть обвинений, из которых следует, что организаторами убийства являются неустановленные следствием лица, исполнителями - Антоненко и Кузьменко, а Дугарь была пособником.

Отвечая на вопросы суда, Антоненко сказал, что ему не понятна суть обвинений в убийстве, так как он к этому не имеет отношения. Антоненко заявил, что не признает свою вину ни по этой статье обвинения, ни в части обвинения в хранении взрывчатых веществ и уничтожения имущества.

Кузьменко в свою очередь указала, что ей не понятен мотив, указанный в обвинительном акте, о якобы попытках дестабилизации ситуации в стране и акциях протеста. Кузьменко также заявила, что не признает своей вины в причастности к убийству Шеремета.

Дугарь, отвечая на вопросы суда, тоже указала, что вины своей не признает.

После этого суд перешел к рассмотрению ходатайства защиты Антоненко об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, на судебном заседании 28 сентября был определен состав суда, который будет слушать по существу дело по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.

Автор: 

Шеремет Павел (564) Антоненко Андрей (260) Кузьменко Юлия (168) Дугарь Яна (126)


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Топ комментарии
+27
Их репрессируют потому что они за Украину, а не за рашку.
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28.09.2020 18:01
+24
Якої вини не визнають? Яка вина цих людей в тім що російські терористи вбили Шеремета?
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28.09.2020 17:56
+15
Цікаво, а що буде з слідчими та прокурорами?
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28.09.2020 18:02
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Якої вини не визнають? Яка вина цих людей в тім що російські терористи вбили Шеремета?
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28.09.2020 17:56 Ответить
Их репрессируют потому что они за Украину, а не за рашку.
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28.09.2020 18:01 Ответить
"Яка вина цих людей в тім що російські терористи вбили Шеремета?" --- десь через тиждень-два після події хтось із високих чинів саме так і сказав --- от що пам"ятаю - вбивство розкрити буде важко, бо ....у всіх ЗМІ звучало
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28.09.2020 18:14 Ответить
их посадка произведена по прямому указанию клована зеленскога,
это было прямое условие его встречи с Патрушевым в Омане,
иначе Патрушев не соглашался с клованом Зеленским общаться
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28.09.2020 19:17 Ответить
это они просто не знают, шо одеть -желтые ботинки или красные кроссовки
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28.09.2020 18:00 Ответить
Цікаво, а що буде з слідчими та прокурорами?
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28.09.2020 18:02 Ответить
За ноги повесят,как и участников того брифинга.
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28.09.2020 18:08 Ответить
Більшість суддів-прокурворів-мусорів, що репресували майданівців, залишились на посадах, а багато хто за 6 років були підвищені на посадах.
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28.09.2020 18:13 Ответить
получат от клована генеральские звания и квартиры в элитных жилкомплексах
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28.09.2020 19:19 Ответить
Заказчики-"являются неустановленные следствием",клоунада пля...Как с делом Гонгадзе,кто их ищет?
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28.09.2020 18:07 Ответить
И действительно ни Литвину ни Кучме Гангадзе был не нужен, только Пукачу.
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28.09.2020 18:29 Ответить
Согласно закона имеют полное право не признавать вину. Правильно делают.
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28.09.2020 18:16 Ответить
Может им ещё в убийстве Пушкина признаться, не?
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28.09.2020 18:20 Ответить
Пушкин уже сам признался...
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28.09.2020 18:31 Ответить
Визначення політичного мотиву (до "політичного" він мав назву "контрреволюційний") як визначальної частини складу злочину при шитті криміналу - це типово совково-репресивна "правова" школа.
По суті мотив відсутній. Яка моральна чи матеріальна користь у цих підсудних від убивства Шеремета? Ніякої.
Та й зв'язок "убивство - акції протесту" якось "по-дебільному написаний".
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28.09.2020 18:37 Ответить
Защита обвиняемых это защита себя от произвола нашей власти . Промолчим, завтра мы будем на их месте но по другому поводу.
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28.09.2020 18:58 Ответить
Какие плохие обвиняемые! Не хотят признаться в том что они не совершали, по уликам которым против них нет. портровско-зеленское говносудие в очередной раз пробивает дно!
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28.09.2020 19:15 Ответить
зеленский скот и подлец
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28.09.2020 19:19 Ответить
Його пархаті одноплемінники в мундирах НКВС таке витворяли в Західній Україні після її окупації в 1939 році. В1941, після вступу Німеччини у війну проти СРСР, бігли тварі, один попереду іншого, рятуючи свої шкури.
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28.09.2020 22:23 Ответить
А,чом би звинуваченим не вчинит и позов проти МВС України за намір й зловмисні дії по фабрикуванню звинувачення
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28.09.2020 20:05 Ответить
це після виправдовувального вироку
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28.09.2020 23:27 Ответить
да уж, мусора и прокурватор в дерьме поуши. ой судейские мрази, не берите грех на душу.
в то может быть как с одесским судьей. туловище осталось в квартире а голову унесли в неизвестном направлении. и до сих пор неизвестно где находится. а мораль сей басни такова ,суди по совести и закону - голова будет на месте.
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28.09.2020 20:34 Ответить
"Білими ниткАми". Пісня / фотокліп щодо так званого "розслідування ". https://www.youtube.com/watch?v=oad9-jGuCRI
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28.09.2020 21:25 Ответить
Коли я під час арешту "звинувачених" почув про вищу та арійську расу то зрозумів що зевлада у своєму падінні не має дна.
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28.09.2020 22:05 Ответить
На 30 році незалежності ми живемо в епоху совка та офіційної пропаганди ідеологічного відділу ЦК КПСС.
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28.09.2020 22:09 Ответить
а є й хороша новина, в телеграм каналі ОпустіВату розмістили новину, що в Підері замочили того урода, що в Харкові українського прапора знімав і вішав ту ганчірку кацапську
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28.09.2020 23:29 Ответить
 
 