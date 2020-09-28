Суд по делу Шеремета: обвиняемые Антоненко, Дугарь и Кузьменко не признают своей вины

В Шевченковском райсуде Киева обвиняемые по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко не признают в суде своей вины в причастности к совершению этого преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс Украина", на заседании 28 сентября суд присяжных Шевченковского райсуда слушает по сути дело по обвинению Антоненко, Кузьменко и Дугарь в убийстве журналиста.

Прокурор в процессе огласил суть обвинений, из которых следует, что организаторами убийства являются неустановленные следствием лица, исполнителями - Антоненко и Кузьменко, а Дугарь была пособником.

Отвечая на вопросы суда, Антоненко сказал, что ему не понятна суть обвинений в убийстве, так как он к этому не имеет отношения. Антоненко заявил, что не признает свою вину ни по этой статье обвинения, ни в части обвинения в хранении взрывчатых веществ и уничтожения имущества.

Кузьменко в свою очередь указала, что ей не понятен мотив, указанный в обвинительном акте, о якобы попытках дестабилизации ситуации в стране и акциях протеста. Кузьменко также заявила, что не признает своей вины в причастности к убийству Шеремета.

Дугарь, отвечая на вопросы суда, тоже указала, что вины своей не признает.

После этого суд перешел к рассмотрению ходатайства защиты Антоненко об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, на судебном заседании 28 сентября был определен состав суда, который будет слушать по существу дело по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.