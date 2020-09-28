"ЕС" требует создать ВСК по "делу вагнеровцев" на заседании Рады 29 сентября, - Герасимов

"Европейская Солидарность" требует на ближайшем заседании Верховной Рады создать Временную следственную комиссию по расследованию "дела вагнеровцев".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявил нардеп Артур Герасимов.

"Европейская Солидарность" выражает искренние соболезнования семьям погибших в страшной авиакатастрофе военного самолета Ан-26 на Харьковщине. Среди погибших курсантов был двадцатилетний Александр Скочков. Сын капитана Игоря Скочкова, который был штурманом сбитого над Луганском летом 2014-го ИЛ-76. Напомню, виновные в этом теракте российские наемники должны были еще летом оказаться за решеткой", - сказал Герасимов.

"К сожалению, этого не случилось, вероятно из-за утечки информации о "вагнеровской" спецоперации из Офиса Зеленского. Теперь украинцы, в первую очередь родственники погибших героев, требуют узнать всю правду: почему преступники избежали наказания?", - отметил парламентарий.

Герасимов напомнил о петиции с требованием создать Временную следственную комиссию для расследования обстоятельств "вагнергейта" и возможной государственной измены на высшем уровне. Как известно, за неделю эта петиция собрала более 25 тыс. подписей, что свидетельствует о высоком общественном резонансе этого дела.

"Европейская Солидарность", согласно 223 статье Регламента, требует немедленно рассмотреть петицию и принять решение о создании ВСК уже завтра, 29 сентября", - заявил сопредседатель фракции.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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