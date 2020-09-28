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Новости Агрессия России против Украины
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"ЕС" требует создать ВСК по "делу вагнеровцев" на заседании Рады 29 сентября, - Герасимов

"Европейская Солидарность" требует на ближайшем заседании Верховной Рады создать Временную следственную комиссию по расследованию "дела вагнеровцев".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявил нардеп Артур Герасимов.

"Европейская Солидарность" выражает искренние соболезнования семьям погибших в страшной авиакатастрофе военного самолета Ан-26 на Харьковщине. Среди погибших курсантов был двадцатилетний Александр Скочков. Сын капитана Игоря Скочкова, который был штурманом сбитого над Луганском летом 2014-го ИЛ-76. Напомню, виновные в этом теракте российские наемники должны были еще летом оказаться за решеткой", - сказал Герасимов.

"К сожалению, этого не случилось, вероятно из-за утечки информации о "вагнеровской" спецоперации из Офиса Зеленского. Теперь украинцы, в первую очередь родственники погибших героев, требуют узнать всю правду: почему преступники избежали наказания?", - отметил парламентарий.

Герасимов напомнил о петиции с требованием создать Временную следственную комиссию для расследования обстоятельств "вагнергейта" и возможной государственной измены на высшем уровне. Как известно, за неделю эта петиция собрала более 25 тыс. подписей, что свидетельствует о высоком общественном резонансе этого дела.

"Европейская Солидарность", согласно 223 статье Регламента, требует немедленно рассмотреть петицию и принять решение о создании ВСК уже завтра, 29 сентября", - заявил сопредседатель фракции.

Также читайте: Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал создание ВСК по "вагнеровцам", - Забродский

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Получил вызов на допрос в ГБР по делу о "возможном разглашении гостайны". ДОКУМЕНТ

Автор: 

ВСК (459) Герасимов Артур (313) ЧВК Вагнер (1333) Европейская Солидарность (1059)


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Топ комментарии
+18
+
Можно было бы поверить, что ничего не было, не будь их задержания в Минске с последующей выдачей кацапам.
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28.09.2020 18:11
+17
тільки не думай, що д'Єрмак один такий в тих коридорах влади.... Там, судячи з консерв, що бахнули останнім часом - списочок солідний...
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28.09.2020 18:11
+15
сейчас набегут толпы лахтинских геев зебилов отмазывать шмарклю и орать что-то про Пороха.. мол, "всё придумали, бо бубОчко сказало что Порох считает себя президентом, а его (бубОчку) все за лоха принимают"
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28.09.2020 18:25
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А оно ЗЕбилам надо?
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28.09.2020 17:59 Ответить
сейчас набегут толпы лахтинских геев зебилов отмазывать шмарклю и орать что-то про Пороха.. мол, "всё придумали, бо бубОчко сказало что Порох считает себя президентом, а его (бубОчку) все за лоха принимают"
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28.09.2020 18:25 Ответить
Позоря лоха

Лист краснотою зарделся.

Стыдится ольха ...
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28.09.2020 18:44 Ответить
Зебілам не треба.
Українцям потрібно.
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28.09.2020 18:27 Ответить
Собака гавкает а караван идет.
Не скули пес.
😁
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28.09.2020 18:04 Ответить
Шапито 🤢🤡🎪💩🐸🎹 уже не то! 73%🐑🐏🐐 превратились в 21% 😹😹🤣🤣🤣 !🤡 🤖🤢💩калоЗеподмойные , какой там караван ?С тонущего корыта бегут Зепацюки
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28.09.2020 18:57 Ответить
и шо, будут хором слушать новое произведение вагнера - стакан резидента?
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28.09.2020 17:59 Ответить
+
Можно было бы поверить, что ничего не было, не будь их задержания в Минске с последующей выдачей кацапам.
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28.09.2020 18:11 Ответить
тільки не думай, що д'Єрмак один такий в тих коридорах влади.... Там, судячи з консерв, що бахнули останнім часом - списочок солідний...
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28.09.2020 18:11 Ответить
Смелый разведчик

Врагов не страшится.

Зелень желтеет ...
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28.09.2020 18:25 Ответить
"И украинцы должны приложить максимум усилий,чтобы добиться его расследования." - Расследования? А, ну ладно. Значит враги Украины будут расследовать свою же госизмену? Замечательно... в высшей степени замечательно.
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28.09.2020 18:17 Ответить
Щоб "никому другому не повадно было торговать интересами Родины", то треба це продажне кодло розвісити на березах від Києва аж до Донецька. От тоді це буде наука і запобіжник усім хто лізе до влади.
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28.09.2020 18:45 Ответить
Кошерные поцы замылят дело.
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28.09.2020 22:33 Ответить
пруф. Окрім касапських
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28.09.2020 18:12 Ответить
во, блін, навіть адміни цензора надрочені на фейки, одразу чистять; і хвилини не провисяла касапська брехня.
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28.09.2020 18:16 Ответить
Могли би якесь інше дієслово підібрати.
З поваги, а не абияк.
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28.09.2020 19:11 Ответить
соррі. очепятка
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29.09.2020 14:23 Ответить
А хоч якесь посилання не цей вкид є? Чи зебілоїдам і слів достатньо? Біжи за пайкою, бо невистачить!
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28.09.2020 18:16 Ответить
"ЕС" требует создать ВСК по "делу вагнеровцев" на заседании Рады 29 сентября, - Герасимов - Цензор.НЕТ 1360
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28.09.2020 18:16 Ответить
То може треба було офіційно повідомляти про траур одразу 26 , а не пізно 27 ?
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28.09.2020 18:31 Ответить
Я думаю надо включить в СК явных патриотов Медведчука,Деркача и Рабиновича.
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28.09.2020 18:51 Ответить
У ЗЕленых еще Портнов есть.
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28.09.2020 19:11 Ответить
********** путлера-***** ?
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28.09.2020 19:00 Ответить
Зе-дебіли,в чому проблема? Якщо ніякої зради не було,то це і підтвердить ТСК. Чи все таки була?
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28.09.2020 19:30 Ответить
"ЄС" вимагає створити ТСК у "справі вагнерівців" на засіданні Ради 29 вересня, - Герасимов - Цензор.НЕТ 4625
Повне оточення скрізь вороги, попереду російські окупанти. А ззаду зрадники, "слуга кремля " ЗЕбіли -виродки які своєю зрадою і капітуляцією знищують ВСУ. А значить знищують і Українську державу і Український народ!
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28.09.2020 20:25 Ответить
 
 