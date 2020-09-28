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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Руководство полетов, принимавшее решение по Ан-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия, - Командование Воздушных сил

Руководство полетов, принимавшее решение по Ан-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия, - Командование Воздушных сил

Люди, которые руководили полетами в день падения Ан-26 в Чугуеве, отстранены от работы на время расследования.

Об этом Суспільному сказал представитель Командования Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Лица, руководство полетов, которые принимали в тот день решения, планирование, руководство полетами, они отстранены от обязанностей на время проведения следственных действий. Создана комиссия правительственная, где работает ГБР, прокуратура военная, Военная служба правопорядка, они сейчас проводят следственные действия", - сказал Игнат.

По его информации, речь идет о трех человеках из группы руководства полетов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во избежание спекуляций переговоры пилотов разбившегося Ан-26 должны быть обнародованы, - Геращенко

"Это группа руководства полетов, командно-диспетчерский пункт, который запускает и выпускает самолеты и находится на связи постоянно. Пилот докладывает о состоянии самолета, о полете, обстановку в воздухе. И именно в эти трагические минуты были переговоры с группой руководства полетов о том, что отказал датчик давления крутящего момента двигателя, эти вещи есть в заявлениях следственной комиссии", - отметил он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Также читайте: Зеленский просит ускорить выплаты компенсаций семьям погибших в результате авиакатастрофы Ан-26

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) полеты (77) Харьковщина (5577) ВСУ (6670)


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Топ комментарии
+3
Не смешивайте две проблемы.
В конкретной катастрофе есть конкретные виновные.
В плачевном состоянии авиации и других сфер виновато огромное количество людей.
Почему Украина, имея авиазаводы, летает на самолётах, сделанных ещё в ссср?
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28.09.2020 18:47
+2
Стрелочники - САЖАТЬ надо тех при чём ВСЕХ кто довёл до такого состояния авиацию Украины ,да и не только авиацию !
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28.09.2020 18:25
+1
"гениальное" решение! после этого новаторского (не побоюсь этого слова) решения, всё в нашей авиации наладится и самолёты перестанут падать.
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28.09.2020 18:37
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Стрелочники - САЖАТЬ надо тех при чём ВСЕХ кто довёл до такого состояния авиацию Украины ,да и не только авиацию !
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28.09.2020 18:25 Ответить
"Вы даёте не реальные планы"
ВСЕХ, значит - НИКОГО.
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28.09.2020 18:43 Ответить
У нас не сажают тех, кто призывал врага к уничтожению государства Украины (Штепа); кто воровал из бюджета миллиарды и на эти деньги скупал недвижимость в Турции и по всему миру (Насралов); главных таможенников и налоговиков, обобравших бюджет на многим сотни млн долларов... Никто в Украине не отвечает за преступления. Никто.
И власть делает вид, что "наводит порядок"? Ага. Счас. На смену неумному и негодному "хозяйственнику"-боксеру, грабящему бюджет столицы (всякие стеклянные мосты, развязки, а в это время незаконная торговля процветает вместе с ее крышевальщиками); запускают какую-то "корабельную сосну" от слуга урода.
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28.09.2020 18:52 Ответить
Моя думка. Причина всіх бід України- корупція. І ні яка реформа в Україні, чи то судова, чи адміністративна не допоможе. Причина корупції у владі. Відсутня політична воля на її знищення. Візьмемо ОАСК. Чому вони себе так ведуть? Переконаний, тому, що влада неодноразово зверталася за вирішенням " вопросов" Печерський і інші суди не виняток. А різні контролюючі, МСЕКи, Держпраці, АМК, ГП, МВС, ДБР все підпорядковується владі. Усі свої! Ви гадаєте, що проблему олігархів не можливо вирішити? Влада -джерело корупції. Ті хто кричить про "зовнішнє управління" зацікавлені у тому, щоб і далі це продовжувалося.
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28.09.2020 19:25 Ответить
Да ,если что и погубит Украину так это коррупция ,хотя есть надежда ,что придёт кто-то вроде Пиночета и наведёт порядок ,но эта надежда очень маленькая .
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28.09.2020 19:30 Ответить
"гениальное" решение! после этого новаторского (не побоюсь этого слова) решения, всё в нашей авиации наладится и самолёты перестанут падать.
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28.09.2020 18:37 Ответить
Не смешивайте две проблемы.
В конкретной катастрофе есть конкретные виновные.
В плачевном состоянии авиации и других сфер виновато огромное количество людей.
Почему Украина, имея авиазаводы, летает на самолётах, сделанных ещё в ссср?
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28.09.2020 18:47 Ответить
А я и не смешиваю. Судя по решению командования воздушных сил, в плачевном состоянии нашей авиации виноваты диспетчеры. Нет, я конечно понимаю, что на время расследования, всех, кто имеет отношение к этому самолёту и его последнему полёту, нужно временно отстранить, до выводов следственной комиссии. Но, судя по тому, как об этом громко трубит это самое командование и СМИ, таким образом акценты данной проблемы смещают с корней на какую-то банальщину, типа, "отстранить", "уволить", "наказать", " понизить в звании" и прочую банальщину, которая по итогам никак не влияет на дальнейшее состояние нашей авиации.
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28.09.2020 19:00 Ответить
Не смешиваешь?
Не обманывай себя. Меня ты не обманешь.

Керівництво польотів, яке приймало рішення щодо Ан-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства, - Командування Повітряних сил - Цензор.НЕТ 8170 https://censor.net/ru/user/45595
А я и не смешиваю. Судя по решению командования воздушных сил, в плачевном состоянии нашей авиации виноваты диспетчеры.
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28.09.2020 19:07 Ответить
Потому, что на авиапроме, не распилишь несколько десятков миллиардов за один присест, красиво назвав все это "большая стройка", а потом, на авиапроме не затеешь ямочный ремонт того что построил ранее, распилив еще больше. При этом ямочный ремонт как само собой разумеещееся, а сами ямы отлично списываются на "засранцев дальнобойщиков".
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28.09.2020 19:03 Ответить
Кого наказывать будем?
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28.09.2020 19:05 Ответить
ЛОХов! Но их, уже 20 лет как наказывают, а они до сих пор не доперли, кто истинный виновник! А надежды, что это наконец свершится и ЛОХи помнеют - нет
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28.09.2020 19:14 Ответить
Давай. Наказывай.
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28.09.2020 19:21 Ответить
С большой долей правды там виноват людской фактор
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28.09.2020 18:51 Ответить
По его информации, речь идет о трех человеках из группы руководства полетов. Источник: https://censor.net/ru/n3221670

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Я понимаю, что написано на русском языке, но писать таким образом...Фу...
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28.09.2020 19:45 Ответить
как всегда, виноват стрелочник, пардон, диспетчер и как всегда нам не скажут правды.
просто форс мажор и все. печально все. в стране где врут на каждом углу не может быть хорошего будущего к сожалению.
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28.09.2020 20:23 Ответить
 
 