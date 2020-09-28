Руководство полетов, принимавшее решение по Ан-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия, - Командование Воздушных сил
Люди, которые руководили полетами в день падения Ан-26 в Чугуеве, отстранены от работы на время расследования.
Об этом Суспільному сказал представитель Командования Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.
"Лица, руководство полетов, которые принимали в тот день решения, планирование, руководство полетами, они отстранены от обязанностей на время проведения следственных действий. Создана комиссия правительственная, где работает ГБР, прокуратура военная, Военная служба правопорядка, они сейчас проводят следственные действия", - сказал Игнат.
По его информации, речь идет о трех человеках из группы руководства полетов.
"Это группа руководства полетов, командно-диспетчерский пункт, который запускает и выпускает самолеты и находится на связи постоянно. Пилот докладывает о состоянии самолета, о полете, обстановку в воздухе. И именно в эти трагические минуты были переговоры с группой руководства полетов о том, что отказал датчик давления крутящего момента двигателя, эти вещи есть в заявлениях следственной комиссии", - отметил он.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
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ВСЕХ, значит - НИКОГО.
И власть делает вид, что "наводит порядок"? Ага. Счас. На смену неумному и негодному "хозяйственнику"-боксеру, грабящему бюджет столицы (всякие стеклянные мосты, развязки, а в это время незаконная торговля процветает вместе с ее крышевальщиками); запускают какую-то "корабельную сосну" от слуга урода.
В конкретной катастрофе есть конкретные виновные.
В плачевном состоянии авиации и других сфер виновато огромное количество людей.
Почему Украина, имея авиазаводы, летает на самолётах, сделанных ещё в ссср?
Не обманывай себя. Меня ты не обманешь.
https://censor.net/ru/user/45595
А я и не смешиваю. Судя по решению командования воздушных сил, в плачевном состоянии нашей авиации виноваты диспетчеры.
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Я понимаю, что написано на русском языке, но писать таким образом...Фу...
просто форс мажор и все. печально все. в стране где врут на каждом углу не может быть хорошего будущего к сожалению.