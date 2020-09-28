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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ 1 раз нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие возле Старогнатовки, - пресс-центр ОС

Наемники РФ 1 раз нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие возле Старогнатовки, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 28 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксирован один вражеский обстрел.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие на участке вблизи населенного пункта Старогнатовка. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет", - говорится в сообщении.

Военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ГСЧС продолжают ликвидировать пожар на участке размером около 10 гектаров возле населенного пункта Нижнетеплое.

Итоги за прошлые сутки

За прошедшие сутки, 27 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.
Так, недалеко Опытного противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Кроме того, из стрелкового оружия агрессор провоцировал наших защитников неподалеку Шумов и дважды - вблизи населенного пункта Орехово.
В результате вражеских выстрелов боевых потерь и ранений среди наших воинов не было.

Смотрите: Учения резерва Объединенных сил прошли на Донбассе. ВИДЕО

Военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ГСЧС ликвидировали пожары вблизи Новоалександровки и Доломитного. Кроме того, локализовали очаг возгорания на участке размером около 10 гектаров неподалеку Нижнетеплого.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил выявлено 49 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 537 транспортных средств и 4 658 человек. Также были задержаны 3 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 1 290 человек, в обратном направлении - 817 человек. КПВВ "Новотроицкое" и КПВВ "Марьинка" не функционировали.

Также читайте: Граждане не обращались с просьбами о возобновлении работы КПВВ "Майорское", - Дейнеко

Автор: 

обстрел (27672) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+6
заплющить очі.
він ж бо грається в поганий мир
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28.09.2020 18:48
+6
"Не рахується". Не україська ж армія шмальнула по терористам, значить "перемир'я! не порушено.
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28.09.2020 18:53
+5
Яка буде реакція сцикла?
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28.09.2020 18:44
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Яка буде реакція сцикла?
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28.09.2020 18:44 Ответить
заплющить очі.
він ж бо грається в поганий мир
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28.09.2020 18:48 Ответить
пописяет в памперс и коксанет
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28.09.2020 18:50 Ответить
Борщ поест и улетит . Всё чем может ...
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28.09.2020 18:52 Ответить
И как ты в такой стране живёшь, где тобой какой то сцикло по твоим словам командует? Трудно тебе видать здесь жить?
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28.09.2020 18:49 Ответить
Приклад як він мною команндує ?
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28.09.2020 18:55 Ответить
чого ж ти його постійно згадуєш з любого приводу?
по твоїм стонам всім ясно,, що це ж через нього тобі так погано живеться
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28.09.2020 19:05 Ответить
вау! так вам дятлам пояснюю що ви дятли малороські!
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28.09.2020 19:15 Ответить
"Не рахується". Не україська ж армія шмальнула по терористам, значить "перемир'я! не порушено.
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28.09.2020 18:53 Ответить
Наемники РФ 1 раз нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие возле Старогнатовки, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8693
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28.09.2020 19:03 Ответить
Да по нашим террористы могут стрелять сколько угодно. ЗЕ для этого все сделал.
А вот нашим отвечать низзя. И позиции укреплять низзя. И разведку проводить низзя. И вобще смотреть в "ту сторону" низзя.
Инпекция террористов не велит.
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28.09.2020 19:07 Ответить
Запамʼятайте-всі "заморожені конфлікти" це важелі впливу росії на оточення.
Але це й "ахілесові пʼяти" для країни-терориста.
Треба ,щоб полихнуло одночасно.
От прямо зараз.
І ту росію розірве на шмаття !!
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28.09.2020 19:11 Ответить
зе:один раз не пит..рас.
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28.09.2020 20:37 Ответить
 
 