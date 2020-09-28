Наемники РФ 1 раз нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие возле Старогнатовки, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 28 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксирован один вражеский обстрел.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие на участке вблизи населенного пункта Старогнатовка. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет", - говорится в сообщении.

Военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ГСЧС продолжают ликвидировать пожар на участке размером около 10 гектаров возле населенного пункта Нижнетеплое.

Итоги за прошлые сутки

За прошедшие сутки, 27 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Так, недалеко Опытного противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Кроме того, из стрелкового оружия агрессор провоцировал наших защитников неподалеку Шумов и дважды - вблизи населенного пункта Орехово.

В результате вражеских выстрелов боевых потерь и ранений среди наших воинов не было.

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Военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ГСЧС ликвидировали пожары вблизи Новоалександровки и Доломитного. Кроме того, локализовали очаг возгорания на участке размером около 10 гектаров неподалеку Нижнетеплого.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил выявлено 49 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 537 транспортных средств и 4 658 человек. Также были задержаны 3 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 1 290 человек, в обратном направлении - 817 человек. КПВВ "Новотроицкое" и КПВВ "Марьинка" не функционировали.

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