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Следователь из Скотланд-Ярда помогает Центру "Бабий Яр" искать новые данные о трагедии

Следователь из Скотланд-Ярда помогает Центру

Бывший следователь Скотланд-Ярда, который расследовал военные преступления, доктор Мартин Дин, помогает Мемориальному центру Холокоста "Бабий Яр" найти новые доказательства и подробности того, как погибли жертвы нацистов в урочище в сентябре 1941 года. Благодаря усилиям эксперта Скотланд-Ярда команда Центра обнаружила точное место расстрелов еврейского населения Киева, а также маршруты, по которым евреи двигались в сторону Бабьего Яра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью издания DailyMail "Нацистская долина смерти: как благодаря следователю Скотланд-Ярда восстанавливается скрытая правда о массовой резне в Бабьем Яре", пердает Цензор.НЕТ.

"Спустя почти 80 лет расследование предоставит тысячам семей недостающие подробности того, как погибли их родственники. Уже подтверждены личности около 18 000 евреев, убитых за эти два сентябрьских дня. Из них судьба 907 ранее была неизвестна", - пишет британская газета.

При помощи британского расследователя удалось обнаружить много нового биографического материала: происхождение жертв; где они жили и работали; как они изо всех сил пытались выжить после того, как нацисты ворвались в Киев. Также команда установила сведения о самой молодой жертве Бабьего Яра – о двухнедельном новорожденном.

"Мы никогда не узнаем, был ли ребенок убит таким же образом (выстрелом в затылок – прим.), потому что, чтобы сэкономить боеприпасы, солдаты иногда забивали маленьких детей до смерти или оставляли их, чтобы они были раздавлены тяжестью упавших тел. Что мы действительно знаем, благодаря тщательному расследованию с участием бывшего эксперта Скотланд-Ярда по военным преступлениям, так это то, что этот новорожденный невиновный был самой молодой жертвой резни в Бабьем Яре", - говорится в статье.

Читайте: Зеленский поддержал строительство мемориала "Бабий Яр" в столице

Мартин Дин и команда Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" смогла отобразить, как изменился ландшафт урочища через день после массового убийства евреев. В то же время британский эксперт напоминает, что после Второй мировой войны советские власти пытались сокрыть память о трагедии Бабьего Яра, предпочитая говорить исключительно о подвигах Красной армии.

"В течение многих лет был скандал из-за отсутствия памятника (жертва расстрелов на территории урочища – прим.). Потом, когда Советский Союз установил его, они поставили его не в том месте, и даже не упомянули евреев. Просто сказали, что это преступление против Советского Союза. Они не хотели, чтобы у евреев был особый статус жертвы", - отмечает Дин.

В то же время, как указывает DailyMail, ни один из установленных в урочище памятников ныне не отражает всей сути трагедии Холокоста, произошедшего в Киеве в сентябре 1941 года.

"Хотя некоторые памятники были установлены в Бабьем Яре с опозданием после обретения Украиной независимости, ни один из них не отражает масштабов резни или ее исторического значения - и ни один из них не является достаточно значительным, чтобы почтить память жертв", - сообщает издание.

При этом авторы статьи выразили мнение, что команда Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" прольет свет на зверства нацистского геноцида и придаст им должную известность.

Напомним, ранее "Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр" и израильский национальный мемориал Катастрофы и Героизма Яд Вашем подписали соглашение о сотрудничестве, подразумевающее обмен архивной информацией о жертвах расстрелов в Бабьем Яру.

Посол Израиля в Украине Джоэл Лион заявил, что государство Израиль также поддерживает начинания международных доноров по строительству мемориала Холокоста на территории Бабьего Яра в Киеве.

Автор: 

Бабий Яр (188) Великобритания (5008) Холокост (189)


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Топ комментарии
+10
Когда закончит, пусть ещё установит сколько маланские комиссары народа в землю загнали во время гражданской войны и раскулачивания. Та и при товарищё Сталине.
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28.09.2020 19:13
+6
А на донбасе они нихотят поискать безвести пропавших воинов ВСУ?
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28.09.2020 19:44
+5
Пора уже на Донбассе и в Крыму искать новые доказательства и подробности того, как погибли жертвы рашистов .
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28.09.2020 19:06
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Пора уже на Донбассе и в Крыму искать новые доказательства и подробности того, как погибли жертвы рашистов .
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28.09.2020 19:06 Ответить
Когда закончит, пусть ещё установит сколько маланские комиссары народа в землю загнали во время гражданской войны и раскулачивания. Та и при товарищё Сталине.
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28.09.2020 19:13 Ответить
Следователь из Скотланд-Ярда помогает Центру "Бабий Яр" искать новые данные о трагедии - Цензор.НЕТ 9841
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28.09.2020 19:15 Ответить
"...обнаружила точное место расстрелов еврейского населения Киева" - а чому це точне місце не вказано? а до того, де це місце було невідомо? Лише розкопки цього точного місця можуть пояснити, що там відбулось.
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28.09.2020 19:15 Ответить
ты не доверяешь "эксперту"? Антисемит штоле?
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28.09.2020 19:41 Ответить
"Эйнштейн постоянно объясняет критику его теории антисемитизмом"
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/108053/27-Tovarnichenko.pdf?sequence=1
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28.09.2020 20:10 Ответить
бо тіла жертв досі так і не знайшли
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28.09.2020 20:06 Ответить
А їх шукали?
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28.09.2020 20:36 Ответить
А чому їх не шукали? За декількасот метрів був Сирецькій концтабір. Так там повністю провели ексгумацію із залученням міжнародних представників. А зовсім поруч - така "жирна місцина", і ніхто навіть не намагався щось шукати? Якось не дуже ліпиться.
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28.09.2020 22:12 Ответить
Як можна знайти сліди того, чого не було? Хіба що за гроші. Великі гроші.
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29.09.2020 06:49 Ответить
Скоро докопаются, что Яру не было.
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28.09.2020 19:18 Ответить
Путинский Русский Бизнес Канал РБК опять пропихивает тут провокации и полувраньё.
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28.09.2020 19:34 Ответить
ну да, пока не было эксперта из Скотланд-Ярда, никто и не знал где расстреливали. И только эксперт смог обнаружить место. Причем, что характерно, не прибегая к раскопкам. По интернету, наверное.
Вот почему когда освободили Киев, не смогли установить место несмотря на то что все было на виду - у них интернета не было.
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28.09.2020 19:40 Ответить
Ну так отож...
"самовары" - это кто?
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29.09.2020 09:26 Ответить
Безногие и безрукие инвалиды войны.
https://www.youtube.com/watch?v=EnQYcTMf6qo
https://www.mk.ru/social/2011/09/01/619844-samovaryi-tovarischa-stalina.html
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29.09.2020 16:50 Ответить
я так и думал. Безногие на дощечках с колесами, которых чтобы перенести брали как самовар за ручки. Которых всех потом выслали подальше чтобы глаза не мозолили...
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29.09.2020 16:56 Ответить
Мои родственники были свидетелями этой "зачистки" в Киеве... Этот ужас преследовал их до конца жизни и советская власть у нас в роду всегда ассоциировалась со смертью, голодом, убийствами, издевательствами и оголтелой ложью... "Выслали" только тех кого не пристрелили...
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29.09.2020 17:06 Ответить
А на донбасе они нихотят поискать безвести пропавших воинов ВСУ?
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28.09.2020 19:44 Ответить
Лучше бы помог с3.14зженные иююз бюджета деньги искать
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28.09.2020 20:04 Ответить
Туда Скотланд Ярду нельзя, а то глядишь накопают что то слишком громкое.
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28.09.2020 22:54 Ответить
Чому Ізраїль та Росія не визнають Голодомор геноцидом українського народу?!
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28.09.2020 20:10 Ответить
среди тех, кто устроил Голодомор, было 70-80% жидов. Остальные - кацапы. На свой вопрос сам ответишь ?
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28.09.2020 20:37 Ответить
не было никакого холокоста.
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28.09.2020 20:17 Ответить
А какого хрена у евреев должен быть особый статус жертв?
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28.09.2020 20:35 Ответить
Не розумію, чому всі експерти будують свої доводи лише на словах та на посиланнях на очевидців чи ще кого. ДЕ АРХЕОЛОГІЧНІ РОЗКОПКИ??? Поки їх не буде, немає чого тявкати скільки там застрелено, кого саме і де. Відомо, що головним поліцаєм Києва був жид з Подолу Вадім Маковецкій (про це в своїх лекціях 1989-1990 рр. викладених на Youtube розповідав Григорий Климов). Він очолив поліцію одразу як нацисти увійшли до Києва наприкінці вересня 1941 р. Саме Маковецкій керував розстрілами в Бабиному Яру і, зокрема, розстрілами місцевих слов'ян та червоноармійців. Потім, як нацисти відступили в жовтні 1943 р., він подався з ними з саквояжем золотих зубних коронок, обручок та ін. коштовностей. За Григорієм Клімовим, на совісті Вадіма Маковецкого 100 тисяч розстріляних. Далі Вадім Маковецкій спокійно доживав віку в США (як і його рідний брат, як був головним катом в Прибалтиці де стратив також 100 тисяч осіб).
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28.09.2020 20:37 Ответить
-
ВІДКРИТИЙ АРХІВ, і як показують його справжні секретні матеріали про кривавий геноцид в Бабиному Яру, і участь в ньому націоналістів підло вигадують кремлівські - комуно - фашисти, і їх спадкоємці фашисти )(уйла. Правда в цих збережених справжніх документів повністю заперечує підлий міф кремлівських комуно - фашистів про кровожерливість і варварстві українських націоналістів, і якби їх участі в знищенні євреїв в Бабиному Яру. Так як там усіма розстрілами займалися виключно тільки німецькі зондер - команди СС, СД, поліцейських полків і військ Вермахту і айнзацгрупою, що відповідали за знищення євреїв. І тільки деякі допоміжні функції, такі як охорона, конвоювання, оточення ... виконували місцеві українські поліцейські різних національностей - колишні червоноармійці, комуняки і комісари встали на шлях зради. Але не українські націоналісти яких багато сотень патріотів ОУН - УПА були теж розстріляні в Бабиному Яру. 621 член націоналістів ОУН (фракція С. Бандери), серед них видатні українські патріоти поетеса Олена Теліга і її чоловік, у яких була можливість врятуватися, але вони вважав за краще залишитися з дружиною і друзями по редакції «Українського слова» для підпільної боротьби з окупантами. і їх розстріляли фашисти разом з усіма в Бабиному Яру. Ось така істина, і вона перш за все. А чи можна взагалі уявити таке вигадане марення кремлівських комуно - фашистів сталіна і фашистів .... уйла що патріоти воїни УПА сотнями розстрілювали своїх бойових побратимів які теж були з УПА, розстрілювали з усіма в Бабиному Яру.
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28.09.2020 20:38 Ответить
За офіційним переписом в 1926р. жителів киян було - 512 146. А після жахливих репресій і геноциду проти Українського народу влаштованого кремлівськими окупантами УНР. Вже при наступному перепису в Києві який відбувся в 1937-му., виявилося, що населення Києва не збільшилася як по всьому срср а навпаки навіть сильно зменшилося (порівняно з переписом 1926 г.) на 20% на 96 850 осіб. Проте кривавий кат Сталін оголосив результати перепису 1937р. сфальсифікованими, а українські фахівці, які проводили цей перепис вони всі до єдиного були розстріляні як вороги "саветскага" люмпен -народу. Історики пояснюють це двома причинами: 1) став надзвичайно низьким показник українського населення, що було свідченням величезних людських втрат під час кривавих сталінських репресій, Голодомору і геноциду коли кремлівськими окупантами масово мільйонами знищували українську націю. 2) надзвичайно високий відсоток українських " віруючих " виявилося (58,2% опитування при перепису), що показувало на провал атеїстичної політики коммуно-фашистів - окупантів. Навіть офіційний перепис в поневоленій державі УНР вже як в колонії урср українського населення показав в 1926 р -29 018 1 87. а в 1937р. - 26 421 212 українців - майже мінус 3 мільйона по спотвореним сильно заниженими кремлівськими окупантами даними, а а фактично вони кремлівські кати знищили майже 9 мільйонів Українців, повністю весь цвіт Української нації.
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28.09.2020 20:51 Ответить
В 1941 році в Києві проживало 872 тисячі осіб. З них 155 тисяч жидів, які під протекторатом жидівського комітету були евакуйовані в першу чергу. Всього вивезли з Києва в Середню Азію 150 000 жидів про що доповів представник Франції (який був офіційно делегованим спостерігачам від жидівських організацій) жидівському конгресу. Конгрес в свою чергу висловив подяку особисто Сталіну за порятунок жидів. Німецьким окупантам вдалося назбирати по всій київській області всього 5000 жидів які утримувалися на ДВРЗ і звідти були відправлені товарними вагонами в невідомому напрямку. За роки війни загинуло 200 000 киян. З Середньої Азії після війни повернулося 150 000 жидів, а 10 000 залишилось там на керівних посадах... Казочки про Бабин Яр це фейк від КГБ.
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28.09.2020 22:51 Ответить
правды тяжело узнать. почти весь бабий яр засыпали в 50-е годы.
Теперь там парк для прогулок.
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28.09.2020 21:07 Ответить
... а сер з СЯ не хоче розслідувати, скільки комунокамісари-жиди знищили українців. Чи тільки жиди можуть бути пострадавшімі, а українці буржуазними націоналістами? От коли почнемо бити сьогоднішню жидівсько-кацапську владу за зраду держави, то вони будуть візжати про га-га-кост?
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28.09.2020 21:44 Ответить
Ні. Про "ксенофобію" та "антисемітизм". У них, до речі, навчилися американські негри волати про "расизм" - на будь яке зауваження в негідній поведінці негр автоматом оголошує тебе "расистом"...
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28.09.2020 22:54 Ответить
"Вони шукають те чого нема"... Вже 100% доведено що ніяких масових розстрілів жидів в Бабином Яру не проводилось, але жидам в симбіозі з ФСБ ********** не йметься.
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28.09.2020 22:40 Ответить
"ни один из них (памятников) не отражает масштабов резни или ее исторического значения".
Так что, они предлагают на памятнике показать ужас убийств? А там рядом люди живут, дети из окон смотрят. И они хотят, чтобы дети такое видели каждый день и чтобы им ужасы каждую ночь снились? Ну пусть отображают, что хотят, но только внутри здания музея. Никаких памятников под открытым небом.
А под открытым небом пусть построят памятники с ужасами на центральных площадях Иерусалима, Телявива и других городов.
Нечего посторонним здесь хозяйничать.
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29.09.2020 03:00 Ответить
дебильный кубизм задолбал...
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29.09.2020 05:35 Ответить
 
 