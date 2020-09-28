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Защита нардепа из "СН" Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, подала апелляцию на его арест

Защита нардепа из

Адвокаты народного депутата Александра Юрченко подали апелляцию на его арест. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, на свободу он вышел еще на прошлой неделе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Высшего антикоррупционного суда.

В перечне дел, которые будет рассматривать Апелляционная палата ВАКС, указана жалоба Юрченко. Апелляцию нардеп подал в понедельник 28 сентября. Она будет рассмотрена 1 октября в 09:20.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС арестовал имущество нардепа Юрченко, - СМИ

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Читайте: Нардепа Юрченко допросили, его хотят отправить в СИЗО с залогом в 6,5 млн грн, - САП

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.

Также смотрите: Зеленский о ситуации со "слугой народа" Юрченко: Он обязательно сядет в тюрьму. ВИДЕО

Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили подозрение. Прокуроры будут просить суд отправить его в СИЗО с альтернативой в качестве залога в сумме 6,5 млн грн.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

Автор: 

апелляция (628) Юрченко Александр (101)


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Топ комментарии
+6
Защита нардепа из "СН" Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, подала апелляцию на его арест - Цензор.НЕТ 9910
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28.09.2020 19:10
+5
Защита нардепа из "СН" Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, подала апелляцию на его арест - Цензор.НЕТ 6836
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28.09.2020 19:15
+5
За півтора роки зелені силовики так нічого реального і не нарили проти Порошенка, а проти Зеленського навіть УП вже стільки нарила, що на мемуари за ґратами вистачить...
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28.09.2020 19:16
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Скоро выборы . Многие прозрели .
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28.09.2020 19:08 Ответить
не прозріли.
ті ж самі бараниська будуть голосувати за опжз та іншу муть.
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28.09.2020 19:16 Ответить
Они в первом туре не за зелю голосовали.
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28.09.2020 19:22 Ответить
Зебарыги на крови переплюнули всех папередников , включая бандюковича
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28.09.2020 19:09 Ответить
один я вижу шо Юрченко нивчом невиноват а деньги ему подбросили.
Возможно Порошенко.
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28.09.2020 19:09 Ответить
Трамп . Идиот ?
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28.09.2020 19:11 Ответить
Защита нардепа из "СН" Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, подала апелляцию на его арест - Цензор.НЕТ 9910
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28.09.2020 19:10 Ответить
"Два мальчика вобнимку стояли у окна. По солнечному снимку понятно, что весна".
А. Барто
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28.09.2020 19:14 Ответить
два друга - ЗЕдло и подпруга
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28.09.2020 19:17 Ответить
Прошу внести изменения в Конституцию Украины, такие типы должны называться не народные депутаты Украины, а депутаты зеленского народа Украины. Мне противно быть в зеленной биомассе.
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28.09.2020 19:11 Ответить
За півтора роки зелені силовики так нічого реального і не нарили проти Порошенка, а проти Зеленського навіть УП вже стільки нарила, що на мемуари за ґратами вистачить...
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28.09.2020 19:16 Ответить
там хоч українське було.
а це малороси обдовбані, нічого святого
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28.09.2020 19:20 Ответить
Имеешь ввиду Байдена? 30 лет ничего святого, один бардак.
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28.09.2020 19:24 Ответить
Как это все надоело.
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28.09.2020 19:12 Ответить
Защита нардепа из "СН" Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, подала апелляцию на его арест - Цензор.НЕТ 6836
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28.09.2020 19:15 Ответить
Защита нардепа из "СН" Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, подала апелляцию на его арест - Цензор.НЕТ 897
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28.09.2020 19:17 Ответить
Защита нардепа из "СН" Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, подала апелляцию на его арест - Цензор.НЕТ 8079
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28.09.2020 19:19 Ответить
зеленский отмазал своего кореша, лохи сопят в две дырки ...
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28.09.2020 19:21 Ответить
"Во деревня! Ну ты даёшь! Кто же его посадит? Он же памятник!" (с)
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28.09.2020 19:22 Ответить
Защита нардепа из "СН" Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, подала апелляцию на его арест - Цензор.НЕТ 8213
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28.09.2020 19:23 Ответить
Следующий шаг,- вернуть ему взятку в полном размере из государственного бюджета Украины. И попросить прощения...
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28.09.2020 19:33 Ответить
Печально! Всё как всегда! Голобородько не исключение!
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28.09.2020 20:01 Ответить
 
 