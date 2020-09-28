Защита нардепа из "СН" Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, подала апелляцию на его арест

Адвокаты народного депутата Александра Юрченко подали апелляцию на его арест. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, на свободу он вышел еще на прошлой неделе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Высшего антикоррупционного суда.

В перечне дел, которые будет рассматривать Апелляционная палата ВАКС, указана жалоба Юрченко. Апелляцию нардеп подал в понедельник 28 сентября. Она будет рассмотрена 1 октября в 09:20.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС арестовал имущество нардепа Юрченко, - СМИ

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Читайте: Нардепа Юрченко допросили, его хотят отправить в СИЗО с залогом в 6,5 млн грн, - САП

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.

Также смотрите: Зеленский о ситуации со "слугой народа" Юрченко: Он обязательно сядет в тюрьму. ВИДЕО

Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили подозрение. Прокуроры будут просить суд отправить его в СИЗО с альтернативой в качестве залога в сумме 6,5 млн грн.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.