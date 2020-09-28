"Слуги народа" на комитете ВР решили не запрещать СБУ расследовать экономические преступления, хотя это было одним из предвыборных обещаний Зеленского, - Шабунин

Комитет по налоговой и таможенной политике Верховной Рады рекомендовал парламенту оставить полномочия "контрразведывательной защиты экономики государства" за Службой безопасности Украины.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Комитет проголосовал за то, чтобы де-факто оставить экономику как подразделение СБУ. То есть не только Бюро экономической безопасности будет иметь право лезть к бизнесу, но и СБУ. Именно то, на что жалуется бизнес", - написал он.

Железняк отметил, что на комитете не хватило одного голоса, чтобы принять "нормальную редакцию".

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В то же время председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин отметил в Facebook, что таким образом "Слуги народа" отклоняют очередное предвыборное обещание Владимира Зеленского.

От также сообщил, что депутат от "евросолидарности" Нина Южанина "поддержала в этом СН и СБУ".

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"Вот при голосовании этого законопроекта и проверим, кто кого обманывает: слуги - Зеленского или он - общество", - резюмировал Шабунин.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3087-д, предусматривающий создание Бюро экономической безопасности.

Это было одним из условий получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро.

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