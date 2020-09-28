"Слуги народа" на комитете ВР решили не запрещать СБУ расследовать экономические преступления, хотя это было одним из предвыборных обещаний Зеленского, - Шабунин
Комитет по налоговой и таможенной политике Верховной Рады рекомендовал парламенту оставить полномочия "контрразведывательной защиты экономики государства" за Службой безопасности Украины.
Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Комитет проголосовал за то, чтобы де-факто оставить экономику как подразделение СБУ. То есть не только Бюро экономической безопасности будет иметь право лезть к бизнесу, но и СБУ. Именно то, на что жалуется бизнес", - написал он.
Железняк отметил, что на комитете не хватило одного голоса, чтобы принять "нормальную редакцию".
В то же время председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин отметил в Facebook, что таким образом "Слуги народа" отклоняют очередное предвыборное обещание Владимира Зеленского.
От также сообщил, что депутат от "евросолидарности" Нина Южанина "поддержала в этом СН и СБУ".
"Вот при голосовании этого законопроекта и проверим, кто кого обманывает: слуги - Зеленского или он - общество", - резюмировал Шабунин.
Напомним, 3 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3087-д, предусматривающий создание Бюро экономической безопасности.
Это было одним из условий получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро.
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Замечательно звучит.
А если учесть шо он "зробив це разом", то наверно хвастается.
але крали, крадемо і будемо красти,
і нам за це нічого не буде - це для
країні не дуже добре.. люди забувають
правила більш-менш чесної гри,
стають потворами, країна стає потворою і надовго..
как можно от кормушки борцунов отнимать ...
На вєліку він не їздить, літаки не продав, живе в державних маєтках, посади роздає своїм знайомим та родичам, його присоски сидять на потоках, олігархи розквітли, особливо Беня. Навіть з деп.недоторканністю і то намухлювали.
Список досягнень великий.
также сообщил, что депутат от "евросолидарности" Нина Южанина "поддержала в этом СН и СБУ".Источник: https://censor.net/ru/n3221683
соя обьясни, без тебя никак 😷
ДЕЮ, КЛАВА!
А тупые зебилы думать не умеют...у них ослиное гавно вместо мозгов..
а бобикам задница Тищенко на весь экран.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1174678559571114?__cft__[0]=AZUxlnVKQp3_IrKNsE7ObtKWBF-f5sb9ntd0KOkYV8NIcB3isPFEHnpLMBEPIizR-cuxNXYqm7gTZWLvbHd5-**********************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Розповім вам що таке контррозвідувальний захист економіки від СБУ. Який сьогодні нам залишили, попри обіцянки забрати економіку від СБУ та передати до Бюро економічної безпеки. Але на забрали, тому у нас все буде як і було, але додався ще один орган, що буде білєтьоріть бізнес.
Короч, колись була зустріч економічної контррозвідку СБУ з блогерами. Це була не дуже звична зустріч, бо СБ не дуже розуміло, що таке зустріч, і вони провели щось на кшталт презентації.
Діалогу не дуже вийшло, бо багато хто з блогерів мав власний бізнес, а декотрі навіть мали власні проблеми саме з ЕК.
Мені ця зустріч запам'яталась тим що хтось з співробітників СБУ використав давно забуте словосполучення "калпашить комерсав". Я цей вираз завдяки сбушнику пригадав та тепер дуже часто використовую. Це було усе корисне, що я виніс з тієї зустрічі.
Менше з тим розповісти я хотів про інше.
Спочатку всі блогери казали співробітникам в очі, що ЕК СБУ займається чорти чим, а не займається справжньою зрадою - Бабаков та ВС енерджи, Медведчук та його схеми, фінансування теликів з російських грошей, інвестиції російських олігархів, російськи кримінальні клани і т.і.
На це співробітники ЕК відповідали, що тупо нема повноважень, там все по закону, але ж це приватний бізнес, там реєстрація через Лондон, володарі в офшорах, не наша підслідність, це політика(лол) і т.і. Короч нічого не можуть чуваки, ось реально, тупо потрібно повноважень більше і тоді щось зможуть. Коротше тупо з'їжджали.
Ну всі присутні виразили великі сумніви, що справа саме в повноваженнях і дискусія пішла далі.
Але через деякий час один з працівників знов вирішив розповісти яке в ЕК СБУ важке життя та розповів, що під час розслідування справи навколо пожежі у дитячому таборі Вікторія, вони знайшли порушення на виробництві електропроводки... і тут хтось(можливо це був і я, але я вже не пам'ятаю хто саме) ТУПО ПЕРЕРВАВ І СПИТАВ:
А ВИ ТУТ ВЗАГАЛІ ДО ЧОГО? Пожежу розслідує Нацполіція, пожежа виникла якщо і через проводку та кабелі, то скоріш за все не через якість проводки, а через помилки проектантів, монтажників і будівельників.
На що ЕК нам відповіло, що через пожежу можна ПРИПУСТИТУ, що проводка була неякісною. Вся. Вся вироблена цим виробником проводка взагалі.
Окей, відповіли блогери, можливо вона була неякісною, але ви тут до чого? Це держпоживслужба, технічний нагляд, сертифіканти і самий максимум поліція. А ніяк не економічна контррозвідка СБУ.
На що нам сказали що можна ПРИПУСТИТИ, що ВІРОГІДНО неякісна продукція вітчизняного виробника електропроводки МОГЛА БУТИ використана при обладнанні стратегічних об'єктів, що може бути диверсією або призвести до трагічних наслідків на стратегічних чи військових об'єктах, що їх повинні захищати наша контррозвідка і особливо її економічний блок. Ну після цього співробітники почули багато цікавого про їх повноваження і чому вони не можуть боротися з Медведчуком. Бо якщо можна доколупатися до виробників кабелів через пожежу, то я не розумію чого стрибки напруги не призводять до обшуків в Київобленерго, наприклад. Або чому доведене штучне банкрутство ЗАЛКу Дерипаскою не призводить до дій СБУ ЕК що до НГЗ, яким володіє той самий Дерипаска.
Щоб ви розуміли, якщо і трапляються трагічні випадки с електропроводкою через її якість, то це буває дуже нечасто, це поодинокі випадки. І проблеми в такому разі є досить масовими - відмови або загоряння ізоляції дуже помітні, бо будь який виробник виробляє тисячі кілометрів проводки та кабелів. В рази частішими є випадки коли проводка горить через поганий монтаж, економію та невідповідність кабелю реальному навантаженню, порушення протипожежних правил при монтажі та інше, що знаходиться на стороні підрядників при будівництві, а не стороні виробника. Це просто металічний дріт в пластику, що з ним може статися, як можна при виробництві налажати так щоб тебе не впаяли тисячі твоїх клієнтів?
ЕК СБУ пофіг. Тому після пожежі ЕК СБУ трусить не Труханова, не його менеджерів з закупівель, не будівельників, не чиновників що підписували акти та приймали табір, а ВИРОБНИКА ЯКИЙ МІГ НАВІТЬ НЕ ЗНАТИ, ЩО ТАМ ВИКОРИСТАЛИ ЙОГО ПРОВОДКУ! І щось ЕК СБУ там в виробника знайшли та він стопудово попав на котлету, яка переїхала в кишеню майору.
Ось чим займається ЕК СБУ.
Колпашить комерсів. А Медведчуки, Бабакови, Дерипаскі - нема повноважень.
Люди які голосують за те щоб залишити СБУ економічні важелі роблять це не тому що бажають захистити нашу країну, бо ЕК СБУ нікого не захищає. Навпаки, ЕК СБУ атакує українських виробників, іноземних інвесторів та багато кого іншого.