РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6888 посетителей онлайн
Новости Борьба с коррупцией
4 100 78

Зеленский просит Раду утвердить антикоррупционную стратегию, ее реализация снизит убытки от коррупции на 200 млрд грн в год. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, на котором был обсужден проект Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский просит Раду утвердить антикоррупционную стратегию, ее реализация снизит убытки от коррупции на 200 млрд грн в год 01

По словам главы государства, начиная с 2018 года в Украине отсутствует основной стратегический документ в сфере противодействия коррупции, который является одной из причин низкой эффективности деятельности антикоррупционных органов

"Антикоррупционная стратегия должна стать фундаментом противодействия коррупции. Антикоррупционная стратегия - это система мероприятий, внедрение которых может обеспечить координацию работы правоохранительных, антикоррупционных государственных органов на общегосударственном и местном уровнях, - отметил Зеленский. 

Зеленский просит Раду утвердить антикоррупционную стратегию, ее реализация снизит убытки от коррупции на 200 млрд грн в год 02

"По результатам заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики президент призвал народных депутатов как можно быстрее рассмотреть законопроект "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Требую от НАБУ, САП и Офиса генпрокурора приговоров и посадок "искателей выгод во власти"

Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что 21 сентября Кабинет Министров одобрил и подал на рассмотрение Верховной Рады проект закона "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы", которым должна быть утверждена Антикоррупционная стратегия на 2020-2024гг. Законопроект №4135 уже зарегистрирован в Раде.

Стратегия содержит пять главных принципов: оптимизация функций государственных органов и устранение их дублирования, цифровая трансформация и открытые данные, удобные и законные сервисы, нетерпимость к коррупции среди населения, а также обеспечение неотвратимости наказания.

Зеленский просит Раду утвердить антикоррупционную стратегию, ее реализация снизит убытки от коррупции на 200 млрд грн в год 03

Стратегия определяет восемь главных сфер, которые необходимы: суд, прокуратура, полиция; государственное регулирование экономики; государственный и частный сектора экономики; налоги и таможня; строительство, земля, инфраструктура; сектор обороны; здравоохранение, социальная защита; система предотвращения и противодействия коррупции в целом.

Представлявший проект стратегии глава НАПК Александр Новиков отметил, что народные депутаты до начала октября должны одобрить соответствующий законопроект, и в течение трех месяцев НАПК вместе с правительством разработает план действий по выполнению стратегии.

Также читайте: Зеленский: Несвоевременное информирование НАПК о моем имущественном состоянии - ошибка и не является основанием для отставки

"После реализации документа убытки от коррупции уменьшатся на 200 млрд грн в год. Это, в свою очередь, будет способствовать большему привлечению инвестиций", - говорится в сообщении.

"Уже через год-два каждый гражданин Украины почувствует заметные результаты от ее внедрения, то есть в декабре 2021 года. В целом ее срок - это пять лет. К 2025 году предусмотрена финальная оценка Антикоррупционной стратегии", - сказал Новиков.

Автор: 

ВР (29272) Зеленский Владимир (20742) коррупция (8570) НАПК (1224) Новиков Александр (74) Шмыгаль Денис (2721)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
Извиняюсь за повтор. Но какая на хрен "борьба" с коррупцией
Зеленский просит Раду утвердить антикоррупционную стратегию, ее реализация снизит убытки от коррупции на 200 млрд грн в год - Цензор.НЕТ 7579
показать весь комментарий
28.09.2020 19:28
+13
Больше года "думал" . Если бы не выборы ...?
показать весь комментарий
28.09.2020 19:26
+12
У Вовы в глазах пустота и желание спетлять быстрее
показать весь комментарий
28.09.2020 19:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Больше года "думал" . Если бы не выборы ...?
показать весь комментарий
28.09.2020 19:26 Ответить
Корупція починається з влади вищого рівня. Поки ГП,і інші структури будуть "свої" буде і корупція. Це- закон. Решта-імітація.
показать весь комментарий
28.09.2020 19:29 Ответить
Який толк в антикорупційних стратегіях якщо керівника САП обирають корупціонери?
показать весь комментарий
28.09.2020 19:42 Ответить
Разве не понятно? Пока честные фотографы и училки обучались азам парламентаризма в трускавце, подлый Порошенко открывал бесплатные курсы коррупционеров...😁
показать весь комментарий
28.09.2020 19:47 Ответить
Крадут без меры.

Порошенко не сидит.

Весна - фиаско.
показать весь комментарий
28.09.2020 20:03 Ответить
То виявляється, у нас корупція, бо нема стратегії? А тепер заживемо? І Баканов сам з СБУ піде, і брат Єрмака людям гроші віддасть? А чого ж тоді ми, такі дурні, без стратегії стільки часу існує о, наче неандертальці якісь? Стратегію давай!!!!
Насправді гидко. Зєлєнскій таки має всіх за дурнів: затвердження стратегії на ВР - десь до 3-х місяців, розробка законів - до 3-х місяців, прийня тя законів - х.з.? створення контролюючих і виконуючих структур - х.з?...і так до наступних виборів. Що заважає Зєлєнскому неухильно дотримуватися аювже існуючого антикорурційного законодавства і не тасувати, як колоду карт кадри уантикорупівйниє структурах, забезпечивши їх незалежність? Одним словом, суцільна імітація. Як і з грою на роялі нетрадиційним способом до речі.
показать весь комментарий
28.09.2020 19:59 Ответить
Ускорить ? ЗА ПОЛТОРА ГОДА ВСЕ УЖЕ ДАВНО ДОЛЖНЫ СИДЕТЬ а теперь ускорять уже поздновато ...
показать весь комментарий
28.09.2020 19:27 Ответить
Не мешайте Ваве звиздеть, мешки ворочать он всё одно не будет...
показать весь комментарий
28.09.2020 19:54 Ответить
Сказал - микробы.

Дождь оваций жидких

Развеял ветер
показать весь комментарий
28.09.2020 20:06 Ответить
* во второй строке в последнем слове суффикс "ов" по размеру хайку быть должен, но отсутствует по причине нетерпимости к антисемитизму
показать весь комментарий
28.09.2020 20:10 Ответить
😁 ой всё, "мокры мои рукава"©
показать весь комментарий
28.09.2020 20:36 Ответить
Не плачь, дружище,

Рукав слезу впитает.

Бабине літо.
показать весь комментарий
28.09.2020 20:57 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2020 21:10 Ответить
"После реализации документа убытки от коррупции уменьшатся на 200 млрд грн в год", - це Єрмак йому такі казочки розповідає?
показать весь комментарий
28.09.2020 19:28 Ответить
В Европе говорят о Ваве совсем обратное

Зеленский просит Раду утвердить антикоррупционную стратегию, ее реализация снизит убытки от коррупции на 200 млрд грн в год - Цензор.НЕТ 7001
показать весь комментарий
28.09.2020 20:04 Ответить
Извиняюсь за повтор. Но какая на хрен "борьба" с коррупцией
Зеленский просит Раду утвердить антикоррупционную стратегию, ее реализация снизит убытки от коррупции на 200 млрд грн в год - Цензор.НЕТ 7579
показать весь комментарий
28.09.2020 19:28 Ответить
Уже все подсчитали, ***** ?!
показать весь комментарий
28.09.2020 19:28 Ответить
ТАТИШОаОООООО!!!???
Я дико вибачаюсь, це як?
показать весь комментарий
28.09.2020 19:28 Ответить
Овощи дозревают .
показать весь комментарий
28.09.2020 19:31 Ответить
Вот и я спрашиваю КАК??? ОТКУДА КОРРУПЦИЯ ВЗЯЛАСЬ, ЕСЛИ БАРЫГ ВЫГНАЛИ??
показать весь комментарий
28.09.2020 19:41 Ответить
А руки рубить когда?!
Клован?
показать весь комментарий
28.09.2020 19:30 Ответить
Тра не так...
"Де відрубані руки?!!!"©
показать весь комментарий
28.09.2020 19:39 Ответить
На это есть ответ: в кино для выборцев!)))
показать весь комментарий
28.09.2020 19:46 Ответить
Був стадіона

Весняного маразму

Запит боротьби
показать весь комментарий
28.09.2020 21:05 Ответить
Уж осень вторую

Той коррупции ветры

(Ай да барыга!)

Никак не утихнут.

Мужайся, Зеленский...
показать весь комментарий
28.09.2020 21:48 Ответить
Знову нас лякаєш?
показать весь комментарий
28.09.2020 19:30 Ответить
Еще ускорить?))) Боюсь бюджета не хватит.
показать весь комментарий
28.09.2020 19:30 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2020 19:42 Ответить
сказочный баран!
показать весь комментарий
28.09.2020 19:30 Ответить
Заседания проходят,важные паны с важными харями пишут важные бумаги на резных столах,а лазарева как брала взятки при потрохе,так и продолжает это делать плевав на всё.
показать весь комментарий
28.09.2020 19:32 Ответить
ну шо опять?... пчелы хотят принять стратегию по борьбе с медом
показать весь комментарий
28.09.2020 19:32 Ответить
На пчел они не тянут. Больше похожи на козлов, которые охраняют капусту.
показать весь комментарий
28.09.2020 19:54 Ответить
Це таке,як просити у хворого здоров*я...
показать весь комментарий
28.09.2020 19:33 Ответить
У Вовы в глазах пустота и желание спетлять быстрее
показать весь комментарий
28.09.2020 19:33 Ответить
Бедный Вовик!!!
показать весь комментарий
28.09.2020 19:37 Ответить
Неее он будет бедный когда суд Украины ему вынесет срок с конфискацией за гос измену , а пока обычный ватный миллионер.
показать весь комментарий
28.09.2020 19:44 Ответить
в омане зеля принял инвестиционную взятку от патрушева за здачу Украины, сам сказал- ездил за инвестициями
показать весь комментарий
28.09.2020 21:52 Ответить
на рахунок "пустоти", то досвід (з рябим) каже інше..... Перегнали млрд. і пустота, ніяких посадок-пересадок, - все джобре, як вже надоїли всі.....
показать весь комментарий
28.09.2020 21:01 Ответить
О, лютует Вова. Это нам, наверное, какую-то новую коррупцию подогнали. Ту, первую, Петрусь разгромил железной рукой. Антикоррупционных органов насоздавал, как аптек - в каждом подъезде. А тут опять.
показать весь комментарий
28.09.2020 19:37 Ответить
просто иначе не взять кредиты в ЕС и МВФ и больше нечего воровать
показать весь комментарий
28.09.2020 19:42 Ответить
А эти бараны в ЕС и МВФ до сих пор не сообразили, что здесь все эти законы чисто бумажные (реформатор петя их напринимал целый мешок) и никогда в этой стране работать не будут?
показать весь комментарий
28.09.2020 19:46 Ответить
Ти неправ Борис! Все вони знають, тому й про банкомат ПАРЯМО кажуть! І замість 100млрд. Дол. ІНВЕСТИЦІЙ дають 2 млрди. на погашення боргів.....
показать весь комментарий
28.09.2020 21:04 Ответить
Зеленский просит утвердить стратегию по борьбе с зеленским и слугами народа?
Зеленский просит Раду утвердить антикоррупционную стратегию, ее реализация снизит убытки от коррупции на 200 млрд грн в год - Цензор.НЕТ 9855
показать весь комментарий
28.09.2020 19:41 Ответить
Казна-що.
показать весь комментарий
28.09.2020 19:43 Ответить
Думаю так будет правильнее: "КАЗНА... ЩО?"
показать весь комментарий
28.09.2020 19:47 Ответить
Так тоже можно, только меняется смысл. Да и нет мозгов у Нелоха дотянуться до казны. Марионетку к ней не подпускают.
показать весь комментарий
28.09.2020 19:54 Ответить
Сомніваюся.......Хитрий, тому й хитрий....
показать весь комментарий
28.09.2020 21:06 Ответить
Да нет там ни ума, ни хитрости. Сплошные понты.
показать весь комментарий
28.09.2020 21:22 Ответить
Почни з себе, оманське брехло.
показать весь комментарий
28.09.2020 19:42 Ответить
Глава государства!? Не смешите мои тапочки- квартальный лох у банкомата!
показать весь комментарий
28.09.2020 19:44 Ответить
И ШО Беню посадит? Ну не верю , не капельки не верю. Хотя зелебобики может и поведутся , лох он не мамонт он не вымрет.
показать весь комментарий
28.09.2020 19:46 Ответить
Шмаркля с коррупцией не борется, а забалтывает эту тему, чтобы всем от неё было противно.
показать весь комментарий
28.09.2020 19:51 Ответить
***...ть!!!
Дебилушка опять Нью-Васюки рисует для своего лихтората!!!
показать весь комментарий
28.09.2020 19:52 Ответить
Цирк и клоун с бредом от 95 анала.Набор фраз,торчка.
показать весь комментарий
28.09.2020 19:54 Ответить
Брєд шакала
показать весь комментарий
28.09.2020 19:56 Ответить
Блин, это ж сколько на каждого зебила деньжищ то?..💰💰💰
показать весь комментарий
28.09.2020 19:59 Ответить
главная антикоррупционная стратегия- это убрать от корыта всех зеленых ублюдков. Экономия будет даже больше
показать весь комментарий
28.09.2020 20:02 Ответить
Так вроде давно уже было заявлено о победе над коррупцией. Что брехали?
показать весь комментарий
28.09.2020 20:04 Ответить
Зеля, где посадки? Ты обещал, балаболка!
показать весь комментарий
28.09.2020 20:07 Ответить
похоже завхоз дерьмак подогнал *********** очередную партию свежей дури для айкосика. .курнул и тут осла оманского понесло . чувак раздуплился борьбой с корупцией.
долбаный клоун уймись, а то народ от смеха вымрет, некому будет работать, страну из руин подымать после твоего правления.
показать весь комментарий
28.09.2020 20:12 Ответить
Явно Янелох42 нас вважає повними ідіотами. Тільки вчора Боррель говорив Зелі про відсутність боротьби з корупцією і імітацію виборів прокурора САП, а тут ціла нова стратегія.
показать весь комментарий
28.09.2020 20:20 Ответить
На 200 млрд. А скільки залишиться?

Звідки ці цифри? Зі стелі?

Хоча, якшо врахувати, що у нас 90 відсотків населення або корупціонери, або шось мутять, або просто податки не платять

Бо звідки ж ці всі джипи, айфони і дачі?
Явно не лише чиновники крадуть...
показать весь комментарий
28.09.2020 20:29 Ответить
200 млрд на рік,то вже цього року вкрали 150 млрд. Може зєлєнській візьме це під особистий контроль ?)))))
показать весь комментарий
28.09.2020 20:34 Ответить
Давилка завяла, не распустившись...😁
показать весь комментарий
28.09.2020 21:05 Ответить
Уже 2020 год заканчивается а они только сейчас, в срочном порядке обсудили проект антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы.Этот совет при президенте Зеленском не собирался больше года.Теперь решили устроить показательный театр борьбы с коррупцией, перед выборами.
показать весь комментарий
28.09.2020 20:56 Ответить
Эта программа провалится на пункте "воспитание нетерпимости к коррупции среди населения".

Какие люди, такая и власть. Или "нечего на зеркало пенять, коли рожа крива".
Тупость, лень, желание нечестно обойти конкурентов, получить иные привилегии или уйти от наказания - источник коррупции. А это черты национального характера, которые надо из психологии народа десятилетиями калёным железом выжигать. Это очень сложно и долго.
Пока церковь, школа и родители коллективно не вдолбят всем малышам и подросткам, что списывать - плохо, лениться - плохо, хитрить (обманывать) - плохо, до тех пор можете вы как хотите бороться с коррупцией, толку будет ноль . . .

Ну и чтобы не было коррупции, надо сначала всё приватизировать, чтобы не было, на чём коррупционировать. Точнее, чтобы стало меньше, на чём . . . Потому что завсегда придумают разрешения, бюджетные подряды и т.д.
показать весь комментарий
28.09.2020 20:59 Ответить
"Уже через год-два каждый гражданин Украины почувствует заметные результаты " --- этот зеленый бред мы уже слышали год-два назад. И где РЕЗУЛЬТАТЫ? еще год-два?
Еще год-два и эти зеленые барыги все разрушат-разворуют ,камня на камне не оставят---по миру пустят!
показать весь комментарий
28.09.2020 21:05 Ответить
"ее реализация снизит убытки от коррупции на 200 млрд грн в год..." остальное можно 3.14-ить.
показать весь комментарий
28.09.2020 21:11 Ответить
А я считаю, порох - лох.
Продавливал Набу, назк, сад антикор.
Нужно было просто стратегию принять!
показать весь комментарий
28.09.2020 21:11 Ответить
"После реализации документа убытки от коррупции уменьшатся на 200 млрд грн в год. Это, в свою очередь, будет способствовать большему привлечению инвестиций"
***
Не кажи гоп пока не перескочив.
показать весь комментарий
28.09.2020 21:12 Ответить
Суцільна показуха. Як ви це витримуєте, українці? Все довіряєте? Соромно за вас.
показать весь комментарий
28.09.2020 21:16 Ответить
просит?
Умоляет просто на коленях
показать весь комментарий
28.09.2020 21:16 Ответить
Зеленський просить Раду затвердити антикорупційну стратегію, її реалізація знизить збитки від корупції на 200 млрд грн на рік - Цензор.НЕТ 6417
показать весь комментарий
28.09.2020 21:18 Ответить
Зеленський просить Раду затвердити антикорупційну стратегію, її реалізація знизить збитки від корупції на 200 млрд грн на рік - Цензор.НЕТ 8226
показать весь комментарий
28.09.2020 21:29 Ответить
зе... ле.. н с..ки..й БРЕХУН!
показать весь комментарий
28.09.2020 22:41 Ответить
Стратегия содержит пять главных принципов: оптимизация функций государственных органов............ - ДБР уже оптимизировали внесщи в проект бюджета увеличение финансирования вдвое
показать весь комментарий
29.09.2020 05:22 Ответить
смешнее чем сериал "сваты".
показать весь комментарий
29.09.2020 12:43 Ответить
 
 