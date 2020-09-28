Зеленский просит Раду утвердить антикоррупционную стратегию, ее реализация снизит убытки от коррупции на 200 млрд грн в год. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, на котором был обсужден проект Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

По словам главы государства, начиная с 2018 года в Украине отсутствует основной стратегический документ в сфере противодействия коррупции, который является одной из причин низкой эффективности деятельности антикоррупционных органов

"Антикоррупционная стратегия должна стать фундаментом противодействия коррупции. Антикоррупционная стратегия - это система мероприятий, внедрение которых может обеспечить координацию работы правоохранительных, антикоррупционных государственных органов на общегосударственном и местном уровнях, - отметил Зеленский.

"По результатам заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики президент призвал народных депутатов как можно быстрее рассмотреть законопроект "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы", - говорится в сообщении.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что 21 сентября Кабинет Министров одобрил и подал на рассмотрение Верховной Рады проект закона "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы", которым должна быть утверждена Антикоррупционная стратегия на 2020-2024гг. Законопроект №4135 уже зарегистрирован в Раде.

Стратегия содержит пять главных принципов: оптимизация функций государственных органов и устранение их дублирования, цифровая трансформация и открытые данные, удобные и законные сервисы, нетерпимость к коррупции среди населения, а также обеспечение неотвратимости наказания.

Стратегия определяет восемь главных сфер, которые необходимы: суд, прокуратура, полиция; государственное регулирование экономики; государственный и частный сектора экономики; налоги и таможня; строительство, земля, инфраструктура; сектор обороны; здравоохранение, социальная защита; система предотвращения и противодействия коррупции в целом.

Представлявший проект стратегии глава НАПК Александр Новиков отметил, что народные депутаты до начала октября должны одобрить соответствующий законопроект, и в течение трех месяцев НАПК вместе с правительством разработает план действий по выполнению стратегии.

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"После реализации документа убытки от коррупции уменьшатся на 200 млрд грн в год. Это, в свою очередь, будет способствовать большему привлечению инвестиций", - говорится в сообщении.

"Уже через год-два каждый гражданин Украины почувствует заметные результаты от ее внедрения, то есть в декабре 2021 года. В целом ее срок - это пять лет. К 2025 году предусмотрена финальная оценка Антикоррупционной стратегии", - сказал Новиков.