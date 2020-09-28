Зеленский просит Раду утвердить антикоррупционную стратегию, ее реализация снизит убытки от коррупции на 200 млрд грн в год. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, на котором был обсужден проект Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
По словам главы государства, начиная с 2018 года в Украине отсутствует основной стратегический документ в сфере противодействия коррупции, который является одной из причин низкой эффективности деятельности антикоррупционных органов
"Антикоррупционная стратегия должна стать фундаментом противодействия коррупции. Антикоррупционная стратегия - это система мероприятий, внедрение которых может обеспечить координацию работы правоохранительных, антикоррупционных государственных органов на общегосударственном и местном уровнях, - отметил Зеленский.
"По результатам заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики президент призвал народных депутатов как можно быстрее рассмотреть законопроект "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что 21 сентября Кабинет Министров одобрил и подал на рассмотрение Верховной Рады проект закона "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы", которым должна быть утверждена Антикоррупционная стратегия на 2020-2024гг. Законопроект №4135 уже зарегистрирован в Раде.
Стратегия содержит пять главных принципов: оптимизация функций государственных органов и устранение их дублирования, цифровая трансформация и открытые данные, удобные и законные сервисы, нетерпимость к коррупции среди населения, а также обеспечение неотвратимости наказания.
Стратегия определяет восемь главных сфер, которые необходимы: суд, прокуратура, полиция; государственное регулирование экономики; государственный и частный сектора экономики; налоги и таможня; строительство, земля, инфраструктура; сектор обороны; здравоохранение, социальная защита; система предотвращения и противодействия коррупции в целом.
Представлявший проект стратегии глава НАПК Александр Новиков отметил, что народные депутаты до начала октября должны одобрить соответствующий законопроект, и в течение трех месяцев НАПК вместе с правительством разработает план действий по выполнению стратегии.
"После реализации документа убытки от коррупции уменьшатся на 200 млрд грн в год. Это, в свою очередь, будет способствовать большему привлечению инвестиций", - говорится в сообщении.
"Уже через год-два каждый гражданин Украины почувствует заметные результаты от ее внедрения, то есть в декабре 2021 года. В целом ее срок - это пять лет. К 2025 году предусмотрена финальная оценка Антикоррупционной стратегии", - сказал Новиков.
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Порошенко не сидит.
Весна - фиаско.
Насправді гидко. Зєлєнскій таки має всіх за дурнів: затвердження стратегії на ВР - десь до 3-х місяців, розробка законів - до 3-х місяців, прийня тя законів - х.з.? створення контролюючих і виконуючих структур - х.з?...і так до наступних виборів. Що заважає Зєлєнскому неухильно дотримуватися аювже існуючого антикорурційного законодавства і не тасувати, як колоду карт кадри уантикорупівйниє структурах, забезпечивши їх незалежність? Одним словом, суцільна імітація. Як і з грою на роялі нетрадиційним способом до речі.
Дождь оваций жидких
Развеял ветер
Рукав слезу впитает.
Бабине літо.
Я дико вибачаюсь, це як?
Клован?
"Де відрубані руки?!!!"©
Весняного маразму
Запит боротьби
Той коррупции ветры
(Ай да барыга!)
Никак не утихнут.
Мужайся, Зеленский...
Дебилушка опять Нью-Васюки рисует для своего лихтората!!!
долбаный клоун уймись, а то народ от смеха вымрет, некому будет работать, страну из руин подымать после твоего правления.
Звідки ці цифри? Зі стелі?
Хоча, якшо врахувати, що у нас 90 відсотків населення або корупціонери, або шось мутять, або просто податки не платять
Бо звідки ж ці всі джипи, айфони і дачі?
Явно не лише чиновники крадуть...
Какие люди, такая и власть. Или "нечего на зеркало пенять, коли рожа крива".
Тупость, лень, желание нечестно обойти конкурентов, получить иные привилегии или уйти от наказания - источник коррупции. А это черты национального характера, которые надо из психологии народа десятилетиями калёным железом выжигать. Это очень сложно и долго.
Пока церковь, школа и родители коллективно не вдолбят всем малышам и подросткам, что списывать - плохо, лениться - плохо, хитрить (обманывать) - плохо, до тех пор можете вы как хотите бороться с коррупцией, толку будет ноль . . .
Ну и чтобы не было коррупции, надо сначала всё приватизировать, чтобы не было, на чём коррупционировать. Точнее, чтобы стало меньше, на чём . . . Потому что завсегда придумают разрешения, бюджетные подряды и т.д.
Еще год-два и эти зеленые барыги все разрушат-разворуют ,камня на камне не оставят---по миру пустят!
Продавливал Набу, назк, сад антикор.
Нужно было просто стратегию принять!
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Не кажи гоп пока не перескочив.
Умоляет просто на коленях