Возможное усиление военного присутствия России в Беларуси противоречит интересам стран Восточной Европы, - глава МИД Польши Рау
Чем слабее становится захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко, тем более вероятен сценарий ввода в страну войск РФ.
Об этом в эфире Польского радио заявил глава МИД Польши Збигнев Рау, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Последнее дело, которое нам нужно в этой части Европы, - увеличенное российское военное присутствие в Беларуси", - заявил Рау.
По его словам, чем слабее становится Александр Лукашенко, тем более вероятным является сценарий усиления военного присутствия России в РБ.
Польский дипломат подчеркнул, что в интересах Беларуси - поддержка гражданского общества в Беларуси, которое сейчас только зарождается.
"Демократизация этой страны в долгосрочной перспективе является гарантией политической стабильности и развития Беларуси", - заявил Рау.
Он добавил, что окончательный выбор развития страны - за белорусским народом.
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