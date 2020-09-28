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Новости Революция в Беларуси
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Возможное усиление военного присутствия России в Беларуси противоречит интересам стран Восточной Европы, - глава МИД Польши Рау

Возможное усиление военного присутствия России в Беларуси противоречит интересам стран Восточной Европы, - глава МИД Польши Рау

Чем слабее становится захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко, тем более вероятен сценарий ввода в страну войск РФ.

Об этом в эфире Польского радио заявил глава МИД Польши Збигнев Рау, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Последнее дело, которое нам нужно в этой части Европы, - увеличенное российское военное присутствие в Беларуси", - заявил Рау.

По его словам, чем слабее становится Александр Лукашенко, тем более вероятным является сценарий усиления военного присутствия России в РБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следственный комитет Беларуси отказался возбуждать уголовное дело в отношении Лукашенко, - представитель Координационного совета Губаревич. ДОКУМЕНТ

Польский дипломат подчеркнул, что в интересах Беларуси - поддержка гражданского общества в Беларуси, которое сейчас только зарождается.

"Демократизация этой страны в долгосрочной перспективе является гарантией политической стабильности и развития Беларуси", - заявил Рау.

Он добавил, что окончательный выбор развития страны - за белорусским народом.

Также смотрите: Белорусы скандируют милиции Лукашенко: "Фа-шис-ты! "Фа-шис-ты! "Фа-шис-ты!". ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7915) Лукашенко Александр (3617) Польша (8497) россия (96038) Рау Збигнев (69)


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Топ комментарии
+6
Адекватный выход,- только один: Форсированное вступление Украины в НАТО
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28.09.2020 19:47
+2
Кого то заигравший президент не устраивает, ну и ничего живу помаленьку, кто бурштын втихаря цупить, кто цигарки за кордон, кто грузовики по цене великов растамаживает, одним словом дружно живут, только иногда попадаются, потом восстанавливаются и получают компенсацию за вынужденный прогул, а в Беларуси по этому поводу смертную казнь не отменяли, и боятся су@и у Народа и Государства воровать.
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28.09.2020 19:41
+2
А в Польщі начеб-то того не розуміли,коли вся катавасія почалася.Як і того,що так звана "опозиція" точно так же побіжить до пуйла.Пізно пити боржомі....Єдине притомне рішення в ситуації,яка склалася,як вище написав https://censor.net/ru/user/180961 -прискорити вступ України в НАТО,ну і бази НАТО на наших північних кордонах
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28.09.2020 19:54
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Правила форума Совет форумчан
Это может вызвать глубокую обеспокоенность ?
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28.09.2020 19:37 Ответить
Курс Доу-Джонса может пошатнуться.
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28.09.2020 19:42 Ответить
Кого то заигравший президент не устраивает, ну и ничего живу помаленьку, кто бурштын втихаря цупить, кто цигарки за кордон, кто грузовики по цене великов растамаживает, одним словом дружно живут, только иногда попадаются, потом восстанавливаются и получают компенсацию за вынужденный прогул, а в Беларуси по этому поводу смертную казнь не отменяли, и боятся су@и у Народа и Государства воровать.
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28.09.2020 19:41 Ответить
Якщо рашка не буде приймати участь у всіх збройних конфліктах (чи то локальних, чи то глобальних), кремлядськькі зірки на молекули розкладуться і раша розкошлатиься від Кольського до Дєжнева на окремі незалежні Держави.
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28.09.2020 19:42 Ответить
Без нее было бы скучно, пришлось бы своими негідниками заниматься.
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28.09.2020 19:43 Ответить
чим більше рашка буде приймати участь в усіх конфліктах, тим краще, хай вщент виснажеться та подохне поскоріше
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29.09.2020 15:01 Ответить
Пффф..
Хто вас питатись буде.
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28.09.2020 19:43 Ответить
Адекватный выход,- только один: Форсированное вступление Украины в НАТО
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28.09.2020 19:47 Ответить
А в Польщі начеб-то того не розуміли,коли вся катавасія почалася.Як і того,що так звана "опозиція" точно так же побіжить до пуйла.Пізно пити боржомі....Єдине притомне рішення в ситуації,яка склалася,як вище написав https://censor.net/ru/user/180961 -прискорити вступ України в НАТО,ну і бази НАТО на наших північних кордонах
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28.09.2020 19:54 Ответить
Ну ... думка про те , що великі , але пасивні акції білорусів - без лідерів , організовані активістами у Телеграм - не дії Литви , Польші , України і т.д. вірогідно правильна!
Втручання Москви - зі залякуванням Бацька та схиляння до "блищої співпраці" та здаття остатків суверінетета .
А у випадку його фіаско - інші - повернуть Білорусь до НАТО та ЕС
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28.09.2020 21:21 Ответить
В РФ территории хоть жопой жуй, зачем они лезут на другие территории совсем не понятно, сами по уши в говне кроме пару больших городов.
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28.09.2020 19:56 Ответить
Величина Территории не показатель экономического успеха. Лишь возрастающая производителность труда, и высокая добавочная стоимость в производстве в совокупности с громадными природными ресурсами обеспечивает возможность послать оппонентов нах и теоретически заявлять о несависимости, подчеркиваю, лишь теоретически.
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28.09.2020 20:24 Ответить
пфф, у кого вообще есть эта независимость ?

"Санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока - 2", не противоречат международному праву, если они служат защите интересов безопасности США, постановила Научная служба бундестага."
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28.09.2020 21:05 Ответить
Сами разворушили улей, а теперь обеспокоены! ИЛИ: не хотите много вони -- не ковыряйте гавно! Или: почему Елизавете можно править 60 лет, а Луке низзя? Потому что она в массонской ложе, а он нет?
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28.09.2020 20:06 Ответить
**** дебілов, чим це Єлізавєта править 60 лет?))) не знаю у якуй ложе Єлізавєта но калхозенфюрер засідеуся у білорасєйській луже точно...
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28.09.2020 20:28 Ответить
Хамло Сауловно! Если ты тупой, то не значит что ты прав! Читай хотя бы Википедию...Чем правит Елизавета...И в каких международных организациях состоит...
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28.09.2020 21:51 Ответить
пёдр дебілов, монархія у об'єднаному королівстві давно вже бутафорна, для цього навіть твою Вікіпєдію читати не потрібно...)))
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28.09.2020 21:55 Ответить
Мозги у тебя бутафорные! А читать научись...
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28.09.2020 21:57 Ответить
То два алкаші тебе, ***** дебільного, зробили на п'яну лавку під парканом десь у Кандалакші...)))
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28.09.2020 22:03 Ответить
Всё? На больше ума не хватает? Научись читать, будешь книги читать, поумнеешь и поймешь , что оскорбление -- признак тупости , слабости и неправоты! Хорошо , что ты интеллектуалами был зачат!
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28.09.2020 22:05 Ответить
Співчуваю твоєму зачатію...)))
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28.09.2020 22:11 Ответить
В общем, поляки за то, чтобы Лука был сильнее.
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28.09.2020 20:09 Ответить
меркель 16 лет демократично правит. денежные мешки так решили.. наверно
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28.09.2020 20:28 Ответить
запросто
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28.09.2020 20:29 Ответить
Если Расия введёт свои войска в Беларусь, то Украине нужно тоже размещать две военные базы НАТО или американские военные базы на северо востоке и юго востоке Украины,ну не рояли же устанавливать на границе с Расией
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28.09.2020 20:32 Ответить
Если *********** разместят в Беларуси свои войска, очень конкретно станет вопрос размещения баз НАТО в Украине. Лично я - "ЗА".
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28.09.2020 21:20 Ответить
коли НАТА вижене угорських комуняк зі свого складу, що ********** *****, та мікрон з меркелькою одружаться нарешті, тоді Україна може і буде мати якісь шанси вступити до той НАТИ, а зараз потрібно набувати особливі союзницькі стосунки з США, Англією, Турцією та Польщею, та не марити якимось базами НАТИ на теренах України
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29.09.2020 15:16 Ответить
НАТА зараз це тільки примара безпеки, не та вже НАТА
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29.09.2020 15:20 Ответить
 
 