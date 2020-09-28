В деле авиакатастрофы под Чугуевом назначено 26 экспертиз, уже опрошено около 40 свидетелей, - ГБР
В ходе расследования авиакатастрофы АН-26 под Чугуевом Генеральное бюро расследований по состоянию на понедельник назначило 26 судебно-медицинских и 25 генетико-молекулярных экспертиз, а также в качестве свидетелей допросило более 40 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В сообщении отмечается: "Так, по состоянию на 28 сентября следователями проведен ряд следственных действий, а именно:
- осмотр места происшествия, в ходе которых выявлено значительное количество вещественных доказательств и 2 бортовые самописцы (черные ящики);
- осмотр останков 25 погибших при участии судебно-медицинских экспертов;
- предназначено 26 судебно-медицинских экспертиз;
- изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия;
- в военной части проведена выемка документов по организации и проведению полетов;
- получена информация и документы из Украинского гидрометеорологического центра, государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, Государственного предприятия "Антонов", командования Воздушных сил ВС Украины;
- допрошены в качестве свидетелей более 40 человек;
- обеспечено взятие биологических образцов для дальнейшего проведения ДНК-экспертизы от 18-ти родственников погибших курсантов и 7-ти родственников членов экипажа;
- предназначено 25 генетико-молекулярных экспертиз;
- потребованы документы по проведению ремонта и продления ресурса двигателей, которые использовались на самолете.
Кроме того, ГБР подало 7 ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, с целью дальнейшего проведения генетико-молекулярных экспертиз.
"Сейчас следователями ГБР принимаются меры по скорейшему возвращению тел погибших их родственникам", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается".
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
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http://www.numeroscop.ru/znachenie_chisel/dvuznachnye_chisla/chislo_26.html
Про катастрофу АН-26
.. АН-26 был специально сконструирован и разработан для эксплуатации в максимально экстремальных условиях.
И заход на посадку с одним отказавшим двигателем, было обычным упражнением, и свободно выполнялся во время штатных полетов, с курсантами на борту.
Итак, мы имеем "неубиваемый" самолет. Для моментального падения такого самолета, должны пересечься несколько факторов в одной точке, что маловероятно.
Исключением является внешнее воздействие.
Авария произошла рядом с границей РФ после того, как на россии неделю горели пердаки на всех телеканалах страны - от наших учений и участия в них авиации НАТО.
Тут же рос. СМИ пролазят через "закрытую" границу, стримят и показывают новость вживую по своему ТВ.
Все это наталкивает на определенные мысли.
Мысли - исключительно субъективного характера, не претендующие на истину в последней инстанции.
Самолет упал в двух километрах от аэродрома, упал прямо перпендикулярно аэродрому. Выпрыгнувшие из самолета курсанты имеют сильные ожоги, это значит, что самолет горел, сильно горел еще в воздухе. Почему выпрыгнули немногие - потому что остальные уже не могли, были без сознания из-за пожара или были мертвы из-за взрыва.
Теперь вернемся по хронологии назад на пару минут.
Благо, видео, гуляющее в сети, позволяет это сделать. Насколько можно понять из видео, самолет только взлетел, набирал высоту, потом яркая вспышка (скорее всего - взрыв), видно как он горит в воздухе, по всей видимости пилот запрашивает разрешение на посадку, разворачивает борт, падение и мощный взрыв.
Отталкиваясь от вышеизложенных фактов, можно предположить, что самолет был сбит из ПЗРК "Игла".
ПЗРК "Игла" предназначен для уничтожения на небольших высотах самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников на встречных и догонных курсах. Дальность поражения цели составляет до 5000 метров.
Кстати, не исключаю, что самолет мог быть сбит тем самым вагнеровцем, которого должны были повязать наши спецслужбы.
Это своего рода "вендетта" или "ответка" кремлевского гнома. Он же злопамятный и мстительный, все свои грязные "делишки" делает исподтишка.
Это его месть за своих вагнеровцев, за разорванные пердаки от американской авиации в Украине и в частности в небе над Киевом. При этом, еще сделал "подарок" Пороху на день рождения.
И если падение АН-26 действительно дело рук лапотных, то ЗЕ-Бубочка сделает все от себя зависящее, чтобы их отмазать. Стоит посмотреть на операцию по вагнеровцам и вспомнить, как "янелох" до последнего отказывался от версии, что наш самолет был сбит ракетой, даже когда наши партнеры прямо об этом говорили.
В результате, Украина - последняя из цивилизованных стран, признавшая эту версию.
А здесь - Лаптестан, да ЗЕля обосрется от страха.
І.Лютий
-одна зовсім нещодавно. коли в Ірані впав наш літак, теж дуже надійний.
-друга трагедія сталася https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 27 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2002 2002 під Львовом. Дуже досвідчені льотчики, справний літак.
АЛЕ
Ніхто не побачив щось схоже на атаку з ПЗРК, тому розглянемо другий випадок.
Так сталося, що мені довелося бачити, посадку рейсового Ан-24( з пасажирами) на одному двигуні. Здається, на посадкову смугу навіть пожежна машина не виїзджала.
Справний або дуже надійний літак, досвідчені льотчики. Чи може бути людський фактор?
"Неналежне обслуговування", або "льотчики знали про несправний двигун" це для "долбодятлов". Після кожної посадки командир записує в " Журнал обслуговування літака" всі зауваження, що виникли протягом останнього польоту. Літак не допустять до наступного польота, доки зауваження не будуть усунені, про що буде теж зроблено запис в журнал обслуговування ТА формуляр літака. Треба шукати в іншому.
Наприклад. літак могли перезаправити паливом. Є така особливість, що у літаків немає автоматичного показника рівня палива у баках. В літаках особливе влаштування паливних баків, а тому рівень пального на приладі виставляється вручну, а залишок розраховується пристроєм. Про кількість заправленого пального робиться запис в "Журнал обслуговування літака" та в відомості паливозаправника. Пального заливають не повний бак, а стільки скільки треба на певне льотне завдання, щоб не було важкої посадки( іноді, коли літак сідає вимушено раніше, навіть доводиться зливати пальне). Якщо перезаправити пальне, тобто заправити більше( наприклад +5т), можливо помилково, а на приладі вказати, що заправили скільки треба, може статися ситуація, коли льотчик, навіть досвідчений, не впорається з керуванням навіть дуже надійного літака на ...МАЛІЙ ВИСОТІ.
В цьому сенсі ЧОМУСЬ схоже на Львівську трагедію... Досвідчений екіпаж, надійний, справний літак, мала висота, +5т ваги...