В деле авиакатастрофы под Чугуевом назначено 26 экспертиз, уже опрошено около 40 свидетелей, - ГБР

В ходе расследования авиакатастрофы АН-26 под Чугуевом Генеральное бюро расследований по состоянию на понедельник назначило 26 судебно-медицинских и 25 генетико-молекулярных экспертиз, а также в качестве свидетелей допросило более 40 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В сообщении отмечается: "Так, по состоянию на 28 сентября следователями проведен ряд следственных действий, а именно:

- осмотр места происшествия, в ходе которых выявлено значительное количество вещественных доказательств и 2 бортовые самописцы (черные ящики);

- осмотр останков 25 погибших при участии судебно-медицинских экспертов;

- предназначено 26 судебно-медицинских экспертиз;

- изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия;

- в военной части проведена выемка документов по организации и проведению полетов;

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- получена информация и документы из Украинского гидрометеорологического центра, государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, Государственного предприятия "Антонов", командования Воздушных сил ВС Украины;

- допрошены в качестве свидетелей более 40 человек;

- обеспечено взятие биологических образцов для дальнейшего проведения ДНК-экспертизы от 18-ти родственников погибших курсантов и 7-ти родственников членов экипажа;

- предназначено 25 генетико-молекулярных экспертиз;

- потребованы документы по проведению ремонта и продления ресурса двигателей, которые использовались на самолете.

Кроме того, ГБР подало 7 ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, с целью дальнейшего проведения генетико-молекулярных экспертиз.

"Сейчас следователями ГБР принимаются меры по скорейшему возвращению тел погибших их родственникам", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается".

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

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Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.