Армения заявила, что ВС Азербайджана потеряли более 400 человек, около 36 БПЛА и 47 единиц бронетехники
По состоянию на 17:00 28 сентября азербайджанская сторона потеряла более 400 человек, около 36 БПЛА, 47 единиц бронетехники.
Об этом пишет Радио Азатутюн со ссылкой на представителя Нагорного Карабаха Артура Саргсяна, информирует Цензор.НЕТ.
"По предварительным данным, у подразделений Армии обороны 48 погибших, более 200 раненых военнослужащих", - заявил Саргсян.
Он также добавил: "Позиционные изменения, естественно, имели место, в течение ночи на некоторых участках [позиции] были восстановлены, ежечасно происходят изменения оперативно-тактической ситуации".
Ранее в Минобороны Азербайджана заявили о более чем 550 убитых военнослужащих Армении. В то же время в Армении подтвердили 58 убитых.
Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.
Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
С их лживостью и двуличием мы столкнулись, когда они голосовали в ООН против Украины, когда у нас люди гибли тысячами , когда был захвачен Крым и оккупирована часть Донбасса, они этого не замечали? Я считаю это современным нацизмом , они просто соучастники преступлений путена. Пусть отгребают теперь по полной
https://censor.net/ru/comments/locate/3221692/019214b6-a438-7398-b85c-ad6346604702
Это ты о Президенте Украины здесь басни рассказываешь, что он 'ползает перед ****** на коленях' ?
Шуха, или как тебя там, меняй дилера!
Басни, как раз расскмзывает вам зебилам, ваш главный зебилоид, по которму тюряга плачет! И да, он не только ползает на четвереньках перед ******, а так же перед всеми олигархами, ищет мир в их глазах))х
400÷3=133
58*3=174..
это коррекция армянского радио...
550÷3=183 это поправка на азерпропаганда
======
В тоже время по классике потери азеров должны быть 3/1 как у наступающей стороны...те же 400
Но с учетом БПЛА и наступления с криками ура нет...то будем верить расчетам сверху
Президент Алиев не увидел в глазах у пут- ина , желания покончить с войной и жить мирно !
16 июля 2020
«По информации Государственной службы мобилизации и призыва на военную службу, в эти дни в районные отделы (военных комиссариатов) обратилось около 150 человек, в том числе 60 из Товуза, где сейчас идут боевые действия - тогда как перед Аллеей Шехидов накануне собрались тысячи. Поэтому я говорю, что все те, кто вчера скандировали "Я хочу воевать в Карабахе", должны пойти и представить свои анкеты в Государственную службу мобилизации. Дайте им свой адрес, выразите желание служить в армии, и мы будем призывать по мере необходимости», - заявил президент Алиев, отметив неуместность приобретения политического капитала под лозунгами «освобождения Карабаха».
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/07/16/aliev-krichali-tysyachi-a-obratilis-v-**********-tolko-poltory-sotni
https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5?src=hashtag_click #Азербайджанские дроны (турецкие "Байрактары") продолжают точечно уничтожать https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E?src=hashtag_click #армянскую военную технику и огневые позиции https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85?src=hashtag_click #карабах
https://twitter.com/newkc14/status/1310583057909456896?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
це при тому, що в Карабахі проживає всього близько 140 тисяч
то жахливі цифри насправді
Либо давай прямую ссылку на официальные источники, либо сиди с этим кацапским вбросом в спаме.
Отметим, что это легендарный командир, внесший огромный вклад во взятие высоты Лелетепе в дни апрельскхих боев. Поэтому не удивительно, что его имя было выбрано дезинформаторами.
Никаких особых опровержений этой "сенсации" не потребовалось, потому что очень скоро выяснился источник распространения этой информации. Оказалось, что информация появилась на фейковой странице "Гяндж бозгурдлар" в Facebook. Несмотря на многозначительное название профиля, сразу возникло подозрение, что дезинформация о генерале Бархударове могла появиться только с подачи армянской стороны.Так и вышло. Выяснилось, что страница создана и управляется из Армении. Чего и требовалось доказать.
Ваши фейки засуньте себе в задницу, уроды!
Будем сражаться до последней капли крови - генерал-майор Бархударов
Личный состав подразделения, которым я командую, будет сражаться до последней капли крови, чтобы полностью уничтожить противника и одержать победу, заявил в понедельник командир воинской части Бархударов.
Контрнаступательная операция, осуществляемая азербайджанскими войсками с целью предотвращения атаки противника, с успехом продолжается, отметил он.
"Идут напряженные бои. Азербайджанская армия решительно и мужественно выполняет задачи по освобождению наших земель от оккупации. Личный состав подразделения, которым я командую, будет сражаться до последней капли крови, чтобы полностью уничтожить врага и одержать победу", - заявил Бархударов.
Отметим, что ранее в соцсетях прошла информация о том, что якобы генерал Бархударов попал в плен.
Вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации около 06:00 27 сентября, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.
https://m.youtube.com/watch?feature=emb_title&v=fDBDJyYhIUY
Ты же на съемках видел, как азербайджанские дроны после поражения армянских ПВО больше не передавали изображение.
Эти жалкие армянские вскукареки из серии кацапских потуг про то, как они ловко американские томагавки в Сирии посбивали.
Это мне однажды сказал знакомый армянин.
Все ж знают, что руцкие витязи и впопучленцы уже давно за 2 недели до Киева дошли, а не остались в донецких канавах гнить.
Там ще є чинник Пашеняна. Пашенян так повів Вірменію, що вона може легко стати регіональним лідером в економіці. Треба це паРаші? Звісно, що ні
Человеческие пороки,жажда власти и денег .Влияние третьих стран.Геополитика и на тебе война.Умирают люди за просто так ,за чью то глупость.