Армения заявила, что ВС Азербайджана потеряли более 400 человек, около 36 БПЛА и 47 единиц бронетехники

По состоянию на 17:00 28 сентября азербайджанская сторона потеряла более 400 человек, около 36 БПЛА, 47 единиц бронетехники.

Об этом пишет Радио Азатутюн со ссылкой на представителя Нагорного Карабаха Артура Саргсяна, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, у подразделений Армии обороны 48 погибших, более 200 раненых военнослужащих", - заявил Саргсян.

Он также добавил: "Позиционные изменения, естественно, имели место, в течение ночи на некоторых участках [позиции] были восстановлены, ежечасно происходят изменения оперативно-тактической ситуации".

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили о более чем 550 убитых военнослужащих Армении. В то же время в Армении подтвердили 58 убитых.

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Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

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12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".