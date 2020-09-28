Зеленский ввел в состав Нацсовета по антикоррупционной политике руководителя САП Грищука и замглавы Офиса президента Татарова
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики и.о. руководителя Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Максима Грищука и заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
Соответствующий указ №411/2020 от 28 сентября об изменениях в составе Национального совета по вопросам антикоррупционной политики опубликован на сайте главы государства.
Этим же указом Зеленский вывел из состава Национального совета по вопросам антикоррупционной политики экс-и.о. главы Государственной таможенной службы Игоря Муратова и экс-главу САП Назара Холодницкого.
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відео -- https://www.youtube.com/watch?v=8tr5vQY_FZI&feature=emb_rel_end&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB Вибухова парочка! Соколова смалить - Гончаренко рулить
Зеля назначает всех убийц и бандитов на руководящие посты , которые убивали Майдановцев !
Давно вам анекдотов не рассказывал:
- Понравились вашему сынишке подарки?
- Ой… Разбил Изенька все подарки… И машинку, и танк, и елку разбил, и все игрушки на елке…
- И мой подарок разбил?
- Таки нет, Моня, ваш молоточек целый…
Дали молоточек Изеньке - теперь всем миром думаем, как отобрать 😡
C'est la vie, але відберемо.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3292733.html Щойно з походу по магазинах. Люди - в тихому шоці. Наголосували собі "хуже нє будєт")))
Олія вже майже по 40 грн, а з цукром коїться ціла драма.
В деяких супермаркетах, де цукор на вагу - порожні діжки. Лише старі цінники висять, і оголошення, що "У зв`язку з нестачею", цукор відпускається по 5 кг в одному чеку. Давно такого не було.
На полицях з фасованим цукром - порожньо. Лежить лише "Повна чаша" по 14.14 - його чомусь не беруть)))
Да, ще є "Хуторок" по 19.99.
У гуртово-роздрібному магазині 900-грамовий пакет поки що продають по 15.80.
У п`ятницю він був по 15, а минулий понеділок - по 14.30. Мішок цукру тут коштує 800 грн (раніше 560).
У невеликих магазинах, де старих запасів немає, цукор сьогодні теж по 20 і 20+
Причина зрозуміла: в очікування на ціни цукру нового врожаю, гуртовики притримують старі запаси. Нема дурних віддавати зараз те, що через 2-3 тижні коштуватиме на 10-15% більше.
Те саме - з олією.
У такій ситуації нормальний уряд (про те, як Юля Володимирівна у 2005 влаштувала кілька криз, борючись із "саботажем" на на ніч не згадуватимемо) що робить?
Правильно - виступає регулятором, виходячи на ринок з інтервенціями цукру, олії, гречки та іншого "дефіциту".
Саме для цього існує Державний Резерв.
Але у нас, по ходу, не лише пшеницю миші з`їли, запивши бензинчиком з державних запасів, але й міль цукор поїла.
Залишається лише знову обіцяти, обіцяти, обіцяти...
Зараз красиво розповідають, як небачено зросте рівень життя пенсіонерів, лікарів та вчителів. Тільки у наступному році.
А тим часом, той таки уряд оголосив, що за результатами серпня, середня зарплатня в Україні зменшилася на 360 грн, а от ціна не електрику та тепло восени підвищиться.
П.Бондаренко
З 1 жовтня, тарифи для населення збільшаться.
В той час коли Уряд пропонує зменшити розмір видатків на субсидії малозабезпеченим для компенсації ЖКГ, тарифи зростають.
Так, з 1 жовтня має піднятись ціна на перші 100 кВт/год електроенергії для населення та росте практично у два рази - з 0,9 грн до 1,68 грн, слід відзначити, що вона була незмінною з 2017 року.
Також у жовтні планують підвищення на 22% тарифів на холодну воду.
️За підрахунками Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ, вартість газу для громадян досягне рівня 7,5-8 грн.
Отже, цікаво чим керувався Уряд зменшуючи розмір субсидій на ЖКГ.
На наш погляд такий підхід Уряду більше схожий на геноцид українського народу, ніж професійну діяльність.
Г.Штельмах
https://blogs.pravda.com.ua/authors/ivanov/5420343426c95/page_2/