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Новости Силовики
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На Тернопольщине мужчина пытался себя сжечь в центре занятости, обгорело 50% тела, - Нацполиция

На Тернопольщине мужчина пытался себя сжечь в центре занятости, обгорело 50% тела, - Нацполиция

В Тернопольской области мужчина пытался сжечь себя в помещении центра занятости.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Пострадавший, житель Гусятинского района 1961 г.р., 28 сентября около 11:45 пришел к центр занятости с просьбой начислить пенсию. Однако ему не хватало несколько месяцев до необходимого стажа работы. Этот ответ возмутил посетителя и он, выйдя в коридор, облил себя бензином и поджег.

Бригада скорой доставила мужчину в больницу с повреждением около 50% тела.

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Автор: 

поджог (1091) Нацполиция (16549) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Тернопольская область (738)


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Топ комментарии
+13
Напевно це 500 000 робітник з тих, для яких шмигаль створив робочі мчсця ще в травні.
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28.09.2020 20:34
+11
Потрібно було поставити безробітного на облік і за кілька місяців в нього був би потрібний стаж для виходу на пенсію, а поки він би отримував соціальну допомогу як безробітний! Але тут є один момент, якщо людина звільнена не за скороченням і не за статтею "за згодою сторін" то вона має цілих 3 місяці чекати матеріальної допомоги по безробіттю! Це абсолютно дикунська норма яку потрібно скасувати - людина яка не має роботи потребує допомоги негайно і тому має отримувати гроші в момент реєстрації в центрі зайнятості, а не чекати три місяці і помирати з голоду! Тим більше що людина пенсійного віку і може просто не знайти роботи!
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28.09.2020 20:48
+7
Людині, схоже, було нічого втрачати.
Так навіщо палити себе?
Пали тих, хто тебе образив!!
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28.09.2020 20:57
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Правила форума Совет форумчан
Напевно це 500 000 робітник з тих, для яких шмигаль створив робочі мчсця ще в травні.
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28.09.2020 20:34 Ответить
Потрібно було поставити безробітного на облік і за кілька місяців в нього був би потрібний стаж для виходу на пенсію, а поки він би отримував соціальну допомогу як безробітний! Але тут є один момент, якщо людина звільнена не за скороченням і не за статтею "за згодою сторін" то вона має цілих 3 місяці чекати матеріальної допомоги по безробіттю! Це абсолютно дикунська норма яку потрібно скасувати - людина яка не має роботи потребує допомоги негайно і тому має отримувати гроші в момент реєстрації в центрі зайнятості, а не чекати три місяці і помирати з голоду! Тим більше що людина пенсійного віку і може просто не знайти роботи!
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28.09.2020 20:48 Ответить
Ця норма не працює на момент карантину, зараз виплата відразу, не потрібно ляля
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28.09.2020 20:50 Ответить
все одно цю норму потрібно ліквідувати карантин чи ні,бо вона порушує права людини.
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28.09.2020 21:02 Ответить
Так і я про що. Добре що наш зелений прем'єр потурбувався про це заздалегідь! Правда?
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3003392-smigal-obicae-500-tisac-robocih-misc-dla-ukrainciv-vze-u-travni.html
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28.09.2020 20:52 Ответить
Шмигаль не розуміє що таке зробити робоче місце в Україні - це потрібно інвестувати 5000 доларів в виробництво! Ніяких 500 тис. нових робочих місць Шмигаль не створив, він просто абсолютно не розуміє про що він говорить - не володіє питанням! Тому люди себе спалюють в центрах зайнятості, бо не мають що їсти!
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28.09.2020 20:59 Ответить
Та невже...?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC Сарказм
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28.09.2020 21:05 Ответить
Мабуть одного ноля потрібно добавити
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29.09.2020 11:15 Ответить
Мой ровесник, наверняка козлы хамами были.
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28.09.2020 20:45 Ответить
Людині, схоже, було нічого втрачати.
Так навіщо палити себе?
Пали тих, хто тебе образив!!
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28.09.2020 20:57 Ответить
Пали тих, хто тебе образив!!

Тогда все скажут , шо он террорист . Тут же на Цензоре ярлык приклеят всей шоблой
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28.09.2020 21:05 Ответить
Так это тогда не в Центр занятости, а под раду и кабмин. В центре занятости сидят исполнители чужих решений.
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29.09.2020 07:52 Ответить
в пенсионном радостно потирают ручки и рекомендуют увольнять всех кому полгода до срока
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28.09.2020 20:58 Ответить
Осенью такие же самоподжоги и поджоги госучреждений начнутся по всей стране, когда будут отказывать в субсидиях.... Не смотря на приличное повышение цен на газ, электричество, воду...
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28.09.2020 21:09 Ответить
а мы тебя в спам отправим,чтоб не каркал
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28.09.2020 22:47 Ответить
А так і буде, тільки не восени а взимку.
Ось вже попереджають: "Кабмин уменьшил на 756,9 млн грн расходы на выплату льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг"
https://censor.net/ru/news/3221765/kabmin_umenshil_na_7569_mln_grn_rashody_na_vyplatu_lgot_i_subsidiyi_na_oplatu_jilischnokommunalnyh_uslug
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29.09.2020 15:43 Ответить
Понятно,что человек был в отчаянии,может здоровье слабое,не может доработать
Но шокирует мышление.И он такой не один.Какая то проблема-то пьют,как будто это решит ее,то себя подпаливают,Ожоги,мучения,что лучше стало?решилась проблема? Взрослые люди,иногда пожилые,где ваши мозги?чего вы достигли за жизнь, научились чему,что так решаете проблемы?глупость,несусветная глупость. В его случае несколько вариантов решения,но он их даже не попробовал..И жалко человека,но в то же время-тебе под 60,почему ума не нажил?
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28.09.2020 21:14 Ответить
У меня знакомый, в последнее время стал себя плохо чувствовать ... Попросил на работе дать возможность ему подлечится или перевести его на 1й этаж, так как перестал мочь ходить на 2й...
Ему отказали, за то предложили УВОЛИТСЯ...

Знакомы понимая, что на 2й этаж он поднятся на работе не может - уволился... а через пару недель - УМЕР !
Вот такой у нас работодатель ! И причем гос.предприятие - ! Им ПЛЕВАТЬ НА ЛЮДЕЙ !
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28.09.2020 22:54 Ответить
Пусть слуги народа прочтут....... довели .... народ уже лезет в петлю от своего выбора.еще и продукты подорожали.бубочка - уходи по добру по здорову...бо боюсь в годовщину майдана он снова вернется на майдан
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28.09.2020 21:16 Ответить
Ну и дурак, у меня 4 месяца не хватило до минимальных 27 лет, да пошли они на ...... и ничего не боятся сволочи, вот это очень возмущает.
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28.09.2020 21:21 Ответить
На Тернопольщине мужчина пытался себя сжечь в центре занятости, обгорело 50% тела, - Нацполиция

Хто нибудь из депутатов возьмет на себя ответственность за это ? Это же они его спалили , всей шоблой старались .
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28.09.2020 21:22 Ответить
И что теперь. Жить будет. Дико инвалид. Надо было >80% смерть наверняка.
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28.09.2020 21:23 Ответить
надо было придумать умное решение проблемы!
а так получилось: назло кондуктору -куплю билет и пойду пешком,кому он хуже сделал?
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28.09.2020 22:50 Ответить
Для Украины этот карантин даром не пройдет, для тех, кто насиловал народ с марта и последующих 3 месяца, тоже. Ребята квартальные вам все припомнят, сдачу Украины, уничтожение экономики, внешнее управление, по хорошему это госизмена со всеми вытекающими последствиями, причем рано или поздно вас будет судить народ, который ошибочно делегировал вам полномочия. Народ имеет право на устранение собственных ошибок, а не вы "слуги" народа.
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28.09.2020 21:28 Ответить
Пенсионеры этой стране не нужны.Правительство пытается доказать,что на 1700гр. можно жить месяц.На больше денег нет,но в то-же время випам,у которых пенсия 17тыс.гр.,с декабря накинут ещё 570гр.,и никто эту систему менять не собирается.Парадокс:я 40 лет платил налоги и получил 2100гр. пенсии,а чиновники за мои налоги получают стотысячные зарплаты.
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28.09.2020 22:19 Ответить
2020-1961=59 не созрел еще мужщина ?

Я з 1961 року , до пенсії ще більше року ... стажу має бути 42 роки !
Але треба провірити !!! Не буде хватати - є всі записи у трудовій книжці - буду подавати у суд з великою сумою моральної шкоди
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28.09.2020 22:22 Ответить
та вроде минимальный стаж 27 рокiв?
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28.09.2020 22:53 Ответить
Грустно
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28.09.2020 22:37 Ответить
Ідіот рабського покоління. Тільки закінчений раб буде палити себе на радість ворогу (чиновнику) замість того щоб палити ворога (чиновника)...
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28.09.2020 22:59 Ответить
Идеальный пенсионер это тот кто умер на второй день после достижения пенсионного возраста.
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29.09.2020 06:28 Ответить
Народ сам виноват в своей нищете....Десятки лет выбирает воров, содержит этих воров , как королевских персон, не борется за свои права, тупо и покорно платит все счета, которые ему выставляют эти воры при власти....И хочет этот безмозглый народ жить достойно....Утопия! Будем с такой психологией гнить, пока не передохнем...
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29.09.2020 07:17 Ответить
а как он дожил до пенсии, в подвале сидел.
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29.09.2020 12:32 Ответить
 
 