На Тернопольщине мужчина пытался себя сжечь в центре занятости, обгорело 50% тела, - Нацполиция
В Тернопольской области мужчина пытался сжечь себя в помещении центра занятости.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Пострадавший, житель Гусятинского района 1961 г.р., 28 сентября около 11:45 пришел к центр занятости с просьбой начислить пенсию. Однако ему не хватало несколько месяцев до необходимого стажа работы. Этот ответ возмутил посетителя и он, выйдя в коридор, облил себя бензином и поджег.
Бригада скорой доставила мужчину в больницу с повреждением около 50% тела.
Топ комментарии
+13 vitaliymkua
показать весь комментарий28.09.2020 20:34 Ссылка
+11 Igor Lyashenko #336463
показать весь комментарий28.09.2020 20:48 Ссылка
+7 Максим Бондаренко #394766
показать весь комментарий28.09.2020 20:57 Ссылка
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3003392-smigal-obicae-500-tisac-robocih-misc-dla-ukrainciv-vze-u-travni.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC Сарказм
Так навіщо палити себе?
Пали тих, хто тебе образив!!
Тогда все скажут , шо он террорист . Тут же на Цензоре ярлык приклеят всей шоблой
Ось вже попереджають: "Кабмин уменьшил на 756,9 млн грн расходы на выплату льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг"
https://censor.net/ru/news/3221765/kabmin_umenshil_na_7569_mln_grn_rashody_na_vyplatu_lgot_i_subsidiyi_na_oplatu_jilischnokommunalnyh_uslug
Но шокирует мышление.И он такой не один.Какая то проблема-то пьют,как будто это решит ее,то себя подпаливают,Ожоги,мучения,что лучше стало?решилась проблема? Взрослые люди,иногда пожилые,где ваши мозги?чего вы достигли за жизнь, научились чему,что так решаете проблемы?глупость,несусветная глупость. В его случае несколько вариантов решения,но он их даже не попробовал..И жалко человека,но в то же время-тебе под 60,почему ума не нажил?
Ему отказали, за то предложили УВОЛИТСЯ...
Знакомы понимая, что на 2й этаж он поднятся на работе не может - уволился... а через пару недель - УМЕР !
Вот такой у нас работодатель ! И причем гос.предприятие - ! Им ПЛЕВАТЬ НА ЛЮДЕЙ !
Хто нибудь из депутатов возьмет на себя ответственность за это ? Это же они его спалили , всей шоблой старались .
а так получилось: назло кондуктору -куплю билет и пойду пешком,кому он хуже сделал?
Я з 1961 року , до пенсії ще більше року ... стажу має бути 42 роки !
Але треба провірити !!! Не буде хватати - є всі записи у трудовій книжці - буду подавати у суд з великою сумою моральної шкоди