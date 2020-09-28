На Тернопольщине мужчина пытался себя сжечь в центре занятости, обгорело 50% тела, - Нацполиция

В Тернопольской области мужчина пытался сжечь себя в помещении центра занятости.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Пострадавший, житель Гусятинского района 1961 г.р., 28 сентября около 11:45 пришел к центр занятости с просьбой начислить пенсию. Однако ему не хватало несколько месяцев до необходимого стажа работы. Этот ответ возмутил посетителя и он, выйдя в коридор, облил себя бензином и поджег.

Бригада скорой доставила мужчину в больницу с повреждением около 50% тела.

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