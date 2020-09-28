В Госдуме РФ предлагают оккупированный Крым для переговоров Армении и Азербайджана: "Пример того, как разные культуры живут мирно"

Депутат Государственной думы России Руслан Бальбек, "избранный" на незаконных выборах в оккупированном РФ Крыму, прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Крымская армянская и азербайджанская общины крайне встревожены тем, что происходит в Нагорном Карабахе, они обращаются к воюющим сторонам с призывом о перемирии и переводе горячей фазы конфликта в переговорную. Примером того, как разные культуры и конфессии живут мирно бок о бок, может послужить Крым. Мы готовы предоставить площадку на полуострове и предлагаем официальным Баку и Еревану сесть за стол переговоров и решить проблему мирным путем", - заявил Бальбек РИА Новости.

Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

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Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

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