В Госдуме РФ предлагают оккупированный Крым для переговоров Армении и Азербайджана: "Пример того, как разные культуры живут мирно"
Депутат Государственной думы России Руслан Бальбек, "избранный" на незаконных выборах в оккупированном РФ Крыму, прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Крымская армянская и азербайджанская общины крайне встревожены тем, что происходит в Нагорном Карабахе, они обращаются к воюющим сторонам с призывом о перемирии и переводе горячей фазы конфликта в переговорную. Примером того, как разные культуры и конфессии живут мирно бок о бок, может послужить Крым. Мы готовы предоставить площадку на полуострове и предлагаем официальным Баку и Еревану сесть за стол переговоров и решить проблему мирным путем", - заявил Бальбек РИА Новости.
Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.
Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Освободить оккупированные азербайджанские земли! С таким призывом выступил президент Турции. За 30 лет, по словам Реджепа ****** Эрдогана, Минская группа ОБСЕ и ее сопредседатели не смогли решить этот вопрос.
28 сентября в 19:02
Армия Азербайджана нанесла артиллерийский удар по подразделениям Армении на агдеренском направлении Нагорного Карабаха и вынудила противника отступать. ВС задействовали 203-мм самоходные артиллерийские установки 2С7 «Пион».
Артиллерия Азербайджана вынудила отступать армейские подразделения Армении на агдеренском направлении: Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео работы батарей артиллерии. В сообщении ВС Азербайджана сообщается о тяжелых потерях армянской армии, которая после контрудара была вынуждена отступить.
Речь идет о позициях 5-го горнострелкового полка армянской армии. На опубликованных кадрах артиллерийские подразделения Азербайджана целой серией залпов накрывают позиции противника.
ВС Азербайджана задействовали тяжелую артиллерию ВИДЕО. Населенный пункт Агдере расположен в Нагорном Карабахе в 62 км к северу от Степанакерта. Летом 1993 года город был захвачен и оккупирован армянами.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
уже пишите тогда обьективно " в странне агрессоре-оккупанте желают провести фарс на территории незаконно захваченых земель Украины" --- ведь сдесь все правда
странна оккупант.. территории захвачены..
меня иногда удивляет позиция коментирующих и журналистов или экспертов.
знаю что там ктото не в своем уме а потом берут его как источник инфы)))
вот обычный пример тот же Богдан из офиса Зе. когда был при должности все были против.. и писали что он то он се....
а только его увиолили и дает какоето интервью... эти вчерашние кто его осуждал.. сегодня пишут " да молодец")))
пора уже взрослеть--- если ктото был при власти и мягко говоря.. провалился... то нечего потом его цитировать как умного человека...
все у нас умные задним числом
МАРАЗМУ КАЦАПІВ НЕМАЄ КІНЦЯ
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!