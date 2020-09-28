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Новости Агрессия России против Украины
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В Госдуме РФ предлагают оккупированный Крым для переговоров Армении и Азербайджана: "Пример того, как разные культуры живут мирно"

В Госдуме РФ предлагают оккупированный Крым для переговоров Армении и Азербайджана:

Депутат Государственной думы России Руслан Бальбек, "избранный" на незаконных выборах в оккупированном РФ Крыму, прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Крымская армянская и азербайджанская общины крайне встревожены тем, что происходит в Нагорном Карабахе, они обращаются к воюющим сторонам с призывом о перемирии и переводе горячей фазы конфликта в переговорную. Примером того, как разные культуры и конфессии живут мирно бок о бок, может послужить Крым. Мы готовы предоставить площадку на полуострове и предлагаем официальным Баку и Еревану сесть за стол переговоров и решить проблему мирным путем", - заявил Бальбек РИА Новости.

Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

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Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

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Автор: 

Крым (26419) Нагорный Карабах (471) Бальбек Руслан (3)


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Топ комментарии
+46
Оккупированный Роисей Крым предлагают для переговоров по вопросам оккупированного Роисей Карабаха.

Это просто шедевр.
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28.09.2020 20:37
+40
Кацапи хочуть у своєму гівні всіх вивазюкати...
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28.09.2020 20:35
+39
Обосрались свинособаки против турок воевать, а крым на коленях отдавать будете
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28.09.2020 20:36
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Может лучше в Турции или в Украине.
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28.09.2020 20:57 Ответить
Цинизм кацапо-фашистких мразей зашкаливает
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28.09.2020 20:58 Ответить
А Россия каким боком там, пусть решают две стороны конфликта без посредников.
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28.09.2020 20:58 Ответить
Ну так..... решают........ второй день уже. А тем временем в ДЫныРЕ подняли визг, что украинская Армия обстрелы ведет из минометов. Вот к чему бы это..
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28.09.2020 21:15 Ответить
https://life.ru/p/1347460 Рубль занял третье место по падению к доллару с начала года.
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28.09.2020 21:04 Ответить
коли я чую щось про расію, меня часто чомусь спадає щось подібнне

В Госдуме РФ предлагают оккупированный Крым для переговоров Армении и Азербайджана: "Пример того, как разные культуры живут мирно" - Цензор.НЕТ 1329
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28.09.2020 21:06 Ответить
Опа! А чого не в лугандонії? В Госдуме РФ предлагают оккупированный Крым для переговоров Армении и Азербайджана: "Пример того, как разные культуры живут мирно" - Цензор.НЕТ 4523
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28.09.2020 21:10 Ответить
ворюги будут делить наворованное на украденной територии. Прям по фен -шую
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28.09.2020 21:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=d6WvfzhJj5A Эрдоган: «Пора покончить с оккупацией азербайджанских земель» (Видео)

Освободить оккупированные азербайджанские земли! С таким призывом выступил президент Турции. За 30 лет, по словам Реджепа ****** Эрдогана, Минская группа ОБСЕ и ее сопредседатели не смогли решить этот вопрос.
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28.09.2020 21:10 Ответить
Много внимания бредням шизиков.
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28.09.2020 21:11 Ответить
Чого там Крим - одразу у Мінск!! Там теж живуть, але не мирно та не довго...
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28.09.2020 21:14 Ответить
1. Карабах не спорная территория, а международно признанная территория Азербайджана. 2. Армения захватила не только Карабах но и 7 прилежащих районов. 3. Последние освободительные бои ведутся не на территории Армении а на захваченных территориях Азербайджана.
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28.09.2020 21:16 Ответить
КАРАБАХСКИЙ ФРОНТ. Армянские войска отступают под ударами азербайджанской артиллерии
28 сентября в 19:02
Армия Азербайджана нанесла артиллерийский удар по подразделениям Армении на агдеренском направлении Нагорного Карабаха и вынудила противника отступать. ВС задействовали 203-мм самоходные артиллерийские установки 2С7 «Пион».

Артиллерия Азербайджана вынудила отступать армейские подразделения Армении на агдеренском направлении: Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео работы батарей артиллерии. В сообщении ВС Азербайджана сообщается о тяжелых потерях армянской армии, которая после контрудара была вынуждена отступить.

Речь идет о позициях 5-го горнострелкового полка армянской армии. На опубликованных кадрах артиллерийские подразделения Азербайджана целой серией залпов накрывают позиции противника.

ВС Азербайджана задействовали тяжелую артиллерию ВИДЕО. Населенный пункт Агдере расположен в Нагорном Карабахе в 62 км к северу от Степанакерта. Летом 1993 года город был захвачен и оккупирован армянами.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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28.09.2020 21:19 Ответить
а в палате №6 заявляют что вобще цезари. там может и их будем постить

уже пишите тогда обьективно " в странне агрессоре-оккупанте желают провести фарс на территории незаконно захваченых земель Украины" --- ведь сдесь все правда

странна оккупант.. территории захвачены..

меня иногда удивляет позиция коментирующих и журналистов или экспертов.
знаю что там ктото не в своем уме а потом берут его как источник инфы)))

вот обычный пример тот же Богдан из офиса Зе. когда был при должности все были против.. и писали что он то он се....
а только его увиолили и дает какоето интервью... эти вчерашние кто его осуждал.. сегодня пишут " да молодец")))

пора уже взрослеть--- если ктото был при власти и мягко говоря.. провалился... то нечего потом его цитировать как умного человека...

все у нас умные задним числом
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28.09.2020 21:20 Ответить
Ошибки делают людей умнее.
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28.09.2020 21:39 Ответить
Это что, предложение ввести российские войска? Вот на Донбассе мир уже. Главное, потом подходящего клоуна найти.
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28.09.2020 21:20 Ответить
Нужно чаще американским В 52 летать над Украиной - это самый лучший вытрезвитель для россии .
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28.09.2020 21:33 Ответить
Армянам надо не кацапских фриков слушать, а думать как побыстрее и на выгодных условиях капитулировать. Бо иначе и говна наедятся по самое горло и все равно будут вынуждены драпать из Карабаха.
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28.09.2020 21:34 Ответить
"Согласно решению 1585Н, принятому правительством Армении 27 сентября 2020 года, объявлен призыв лиц до 55 лет. Лицам мужского пола в возрасте от 18 до 55 лет разрешается покинуть пределы страны только с письменного позволения территориальных военных комиссариатов", -.
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28.09.2020 21:34 Ответить
В Госдуме РФ предлагают оккупированный Крым для переговоров Армении и Азербайджана: "Пример того, как разные культуры живут мирно" - Цензор.НЕТ 1521
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28.09.2020 21:37 Ответить
В Госдуме РФ предлагают оккупированный Крым для переговоров Армении и Азербайджана: "Пример того, как разные культуры живут мирно" - Цензор.НЕТ 5005
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28.09.2020 21:41 Ответить
Депутат Государственной думы России Руслан Бальбек, "избранный" на незаконных выборах в оккупированном РФ Крыму, прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе Источник: https://censor.net/ru/n3221695

МАРАЗМУ КАЦАПІВ НЕМАЄ КІНЦЯ
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28.09.2020 21:45 Ответить
Путин: Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела наших соседей.
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28.09.2020 22:04 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.09.2020 09:20 Ответить
В Госдуме РФ предлагают оккупированный Крым для переговоров Армении и Азербайджана: "Пример того, как разные культуры живут мирно" - Цензор.НЕТ 7350
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28.09.2020 22:14 Ответить
У інших Темах - може і смішно , а тут - недоречно !
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28.09.2020 22:43 Ответить
Циничные рашен твари.
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28.09.2020 22:24 Ответить
Если мордор попытается схлестнуться с турками в Нагорном Карабахе, самое время для ВСУ начать отвечать на нарушение режима тишины под Дебальцево.
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28.09.2020 22:29 Ответить
Таки да. Когда даги и нохчи загоняют в Крыму местных ************ в стойло, то это очень хорошо иллюстрирует "дружбу народов" по кацапски.
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28.09.2020 22:40 Ответить
Гівняність північних сусідів не має меж.
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28.09.2020 23:23 Ответить
Порядочные люди приглашают к себе домой, а не в оккупированный украинский Крым. Хотя, о чем это я говорю, Россия или как ее там - Московия, далеко не порядочная страна и манеры поведения далеко от поведений цивилизованного мира.
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29.09.2020 08:46 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.09.2020 09:18 Ответить
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