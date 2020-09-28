Из-за загрузки лабораторий результаты бесплатных ПЦР-тестов на Донетчине ждут до 10 дней
Жители Донетчины ждут результатов бесплатных ПЦР-исследований около 10 дней из-за загруженности медицинских лабораторий.
Об этом на брифинге в Краматорске заявил и. о. директора ГУ "Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Василий Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У нас очень большая загруженность лабораторий... Большая очередь у нас, и ранее исследовались все контактные лица, а теперь только, если есть клинические проявления. Сейчас около 10 дней ждут", - отметил Гончаренко.
Чиновник пояснил, что вообще отделены три приоритетные группы для проведения бесплатных ПЦР-исследований - это "подозрение, заболеваемость и контакт", но сейчас где-то 30-35%, направляемых на исследование бесплатно, бракуются, потому что нет основания проводить исследования, когда у человека нет клинических проявлений болезни. На сегодняшний день в целом по региону за сутки в среднем делают около 700 исследований.
С начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 3 064 человека, из них - 1 496 выздоровели, еще 1 514 - продолжают лечение. 54 случая коронавирусной болезни завершились летально.
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Что за проблема открыть такие пункты в Украине ? Опять подход барыг - все финансы гребсти под себя?
@Nat_anest· 27 авг.
Abbott получил разрешение от FDA на экспресс-тест для выявления коронавируса BinaxNOW * 15 минут
* 95+ % чувствительность
* 5 USD
Лично я ждал ровно неделю.
ТО-есть деньги есть,но не для народа,даже под угрозой эпидемий и агрессии, а для избранных, а Вы там лержитесь.