Из-за загрузки лабораторий результаты бесплатных ПЦР-тестов на Донетчине ждут до 10 дней

Жители Донетчины ждут результатов бесплатных ПЦР-исследований около 10 дней из-за загруженности медицинских лабораторий.

Об этом на брифинге в Краматорске заявил и. о. директора ГУ "Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Василий Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас очень большая загруженность лабораторий... Большая очередь у нас, и ранее исследовались все контактные лица, а теперь только, если есть клинические проявления. Сейчас около 10 дней ждут", - отметил Гончаренко.

Чиновник пояснил, что вообще отделены три приоритетные группы для проведения бесплатных ПЦР-исследований - это "подозрение, заболеваемость и контакт", но сейчас где-то 30-35%, направляемых на исследование бесплатно, бракуются, потому что нет основания проводить исследования, когда у человека нет клинических проявлений болезни. На сегодняшний день в целом по региону за сутки в среднем делают около 700 исследований.

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С начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 3 064 человека, из них - 1 496 выздоровели, еще 1 514 - продолжают лечение. 54 случая коронавирусной болезни завершились летально.