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Новости Коронавирус и карантин
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Из-за загрузки лабораторий результаты бесплатных ПЦР-тестов на Донетчине ждут до 10 дней

Из-за загрузки лабораторий результаты бесплатных ПЦР-тестов на Донетчине ждут до 10 дней

Жители Донетчины ждут результатов бесплатных ПЦР-исследований около 10 дней из-за загруженности медицинских лабораторий.

Об этом на брифинге в Краматорске заявил и. о. директора ГУ "Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Василий Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас очень большая загруженность лабораторий... Большая очередь у нас, и ранее исследовались все контактные лица, а теперь только, если есть клинические проявления. Сейчас около 10 дней ждут", - отметил Гончаренко.

Чиновник пояснил, что вообще отделены три приоритетные группы для проведения бесплатных ПЦР-исследований - это "подозрение, заболеваемость и контакт", но сейчас где-то 30-35%, направляемых на исследование бесплатно, бракуются, потому что нет основания проводить исследования, когда у человека нет клинических проявлений болезни. На сегодняшний день в целом по региону за сутки в среднем делают около 700 исследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 15 сентября в Украине будут еженедельно обрабатывать более 200 тысяч тестов на COVID-19, - Ляшко

С начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 3 064 человека, из них - 1 496 выздоровели, еще 1 514 - продолжают лечение. 54 случая коронавирусной болезни завершились летально.

Автор: 

карантин (16729) тестирование (496) Донецкая область (9920) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Жители Харьковщины ждут дольше . ))
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28.09.2020 21:11
+1
В Словакии все пункты тестирования находятся на улице в палатках
Что за проблема открыть такие пункты в Украине ? Опять подход барыг - все финансы гребсти под себя?
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28.09.2020 21:15
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Правила форума Совет форумчан
Потрібно Донецьку область переводит в червону зону карантину. В ОРДЛО нова хвиля епідемії коронавірусу, кількість хворих яким потрібно робити ПЛР тести захмарна, лабораторії не справляються а комісія не бачить причин для введення червоного рівня карантину в Донецькій області. А влада вводить червоний рівень карантину в протилежному кінці України в Тернополі та Бережанах! Влада або дурна або дебільна інших варіантів немає! Це абсолютний дебілізм - не розгортати лабораторії в Донецькій області куди масово їдуть хворі з ОРДЛО за пенсіями, не вводити червоний рівень карантину, а сидіти і нічого не робити!
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28.09.2020 20:56 Ответить
За 10 днів десять раз ласти заклеїти можна
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28.09.2020 20:58 Ответить
Не переймайся , ти тільки 3% від заражених , якшо взагалі -- заражений . )) .
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28.09.2020 21:19 Ответить
Легко. У людини бактеріальна пневмонія, а вона думає, шо корона, чекає на результат, інші аналізи здати вже не може, бо ізольована. Сімейний вже не прийде, до лікарні без результату не візьмуть. І все.
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28.09.2020 23:31 Ответить
В Киеве больше недели.
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28.09.2020 21:00 Ответить
Жители Харьковщины ждут дольше . ))
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28.09.2020 21:11 Ответить
в Сумах так же. 7-10 дней. люди уже выздоровели и забыли, а тут приходит тест с подтверждением, нахрен уже не нужный.
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28.09.2020 21:14 Ответить
В Словакии все пункты тестирования находятся на улице в палатках
Что за проблема открыть такие пункты в Украине ? Опять подход барыг - все финансы гребсти под себя?
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28.09.2020 21:15 Ответить
Результат теста в срок от 24-72 часа
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28.09.2020 21:16 Ответить
do not resuscitate

@Nat_anest· 27 авг.

Abbott получил разрешение от FDA на экспресс-тест для выявления коронавируса BinaxNOW * 15 минут
* 95+ % чувствительность
* 5 USD

Из-за загрузки лабораторий результаты бесплатных ПЦР-тестов на Донетчине ждут до 10 дней - Цензор.НЕТ 2910
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28.09.2020 21:19 Ответить
Это не только в Донецкой области так долго ждут результаты ПЦР тестов. Это везде так.
Лично я ждал ровно неделю.
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28.09.2020 21:20 Ответить
Тобто, сьогодні ми дізналися про досягнення Нашої Епідемії з позаминулого тижня?
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28.09.2020 22:45 Ответить
У Києві з 18-го ще немає результатів
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28.09.2020 22:59 Ответить
гроші з ковідного Фонду пішли на ментів і дороги
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28.09.2020 23:00 Ответить
Нехватает финансирования на тесты по короновирусу, нет компютерной томографии, защиты медиков, авто скорых пощи? зато у нас хорошо налажено финансирование с бюджета бизнес власти и олигархов - поставка "зеленой" э/э по цене в 3 раза выше Европейской ,строительство магистральных дорог например Киев-Одесса за гос.счет по которой ездят миллионы мерседесов, фур и платят акциз с топлива, куда деньги идут?, власть не отчитывается, зато сельские дороги власть не финансирует, ставка по % за кредитаы Украина выплачивае в 10 больше, чем Польша, уничтожение экономики и кабала по Аргентинскому, Бразильскому варианту,где у народов выдурили все активы вкючая Землю и переселили людей в фавеллы с пособием 50 $ в месяц без медицины.
ТО-есть деньги есть,но не для народа,даже под угрозой эпидемий и агрессии, а для избранных, а Вы там лержитесь.
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29.09.2020 01:16 Ответить
 
 