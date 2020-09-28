Выход нардепа Галушко, заявившего о продаже округов, из партии "Слуга народа" не означает, что он покинет фракцию, - Евгения Кравчук

Заявление народного депутата Николая Галушко о выходе из партии "Слуга народа" не означает, что он покинет фракцию в Верховной Раде,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук в понедельник вечером в ходе брифинга у КВЦ "Парковый" перед заседанием фракции "Слуга народа".

"Господин Николай повторил, что его заявка на выход из партии не означает его выхода из фракции, то есть он остаётся народным депутатом фракции "Слуга народа", - сказала Кравчук.

Заместитель председателя фракции в парламенте отметила, что некоторые народные депутаты фракции не являются членами партии и сосредоточены исключительно на законодательной деятельности, не принимая участия в партийном строительстве.

Как сообщалось, 26 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Галушко заявил, что выходит из партии.

В своем видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому он утверждал, что все места в списке "Слуги народа" в его округе проданы.