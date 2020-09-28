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Новости Скандалы в Слуге народа
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Выход нардепа Галушко, заявившего о продаже округов, из партии "Слуга народа" не означает, что он покинет фракцию, - Евгения Кравчук

Выход нардепа Галушко, заявившего о продаже округов, из партии

Заявление народного депутата Николая Галушко о выходе из партии "Слуга народа" не означает, что он покинет фракцию в Верховной Раде,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук в понедельник вечером в ходе брифинга у КВЦ "Парковый" перед заседанием фракции "Слуга народа".

"Господин Николай повторил, что его заявка на выход из партии не означает его выхода из фракции, то есть он остаётся народным депутатом фракции "Слуга народа", - сказала Кравчук.

Заместитель председателя фракции в парламенте отметила, что некоторые народные депутаты фракции не являются членами партии и сосредоточены исключительно на законодательной деятельности, не принимая участия в партийном строительстве.

Как сообщалось, 26 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Галушко заявил, что выходит из партии.

В своем видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому он утверждал, что все места в списке "Слуги народа" в его округе проданы.

Автор: 

Кравчук Евгения (368) Николай Галушко (12)


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Топ комментарии
+8
Це значить, що в Україні немає антикорупційних органів. Бо вони мали б вже вести слідство.
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28.09.2020 21:16
+8
Фу ти яка ти красавіца!

Выход нардепа Галушко, заявившего о продаже округов, из партии "Слуга народа" не означает, что он покинет фракцию, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 9272
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28.09.2020 21:17
+7
А Зе-лохтрон йому гроші поверне?
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28.09.2020 21:14
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Дуже ''послідовний''.
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28.09.2020 21:11 Ответить
А Зе-лохтрон йому гроші поверне?
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28.09.2020 21:14 Ответить
Туман разнесся

Нет продажи округа.

Галушко шутит.
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28.09.2020 21:27 Ответить
Жги!
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28.09.2020 21:52 Ответить
та шо-то вечерок располагает ))
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28.09.2020 21:54 Ответить
Це значить, що в Україні немає антикорупційних органів. Бо вони мали б вже вести слідство.
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28.09.2020 21:16 Ответить
Это точно.
Давно уже нужно вести следствие.
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28.09.2020 21:25 Ответить
Фу ти яка ти красавіца!

Выход нардепа Галушко, заявившего о продаже округов, из партии "Слуга народа" не означает, что он покинет фракцию, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 9272
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28.09.2020 21:17 Ответить
То есть-насрал и подтер ж@пу собственными штанами.
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28.09.2020 21:18 Ответить
Ну зачем же так грубо? Скорее всего вспомнили, что надо сохранять лицо при плохой игре. Простое хамство уже не катит
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28.09.2020 21:29 Ответить
Курить я буду, но пить не брошу...
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28.09.2020 21:20 Ответить
Печінка глоду

Вже настій давно не хоче

А ти все смокчеш
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28.09.2020 21:36 Ответить
Ти майже в десятку попав. Настійку вживаю, на даний момент на дині. Є ще на сливі, на нектаринках і на ожині. Натурпродукт.
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28.09.2020 21:40 Ответить
Не про настійку

Вітер шепотів народу,

Манкурт тобі імення
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28.09.2020 21:51 Ответить
Зто что то новое ,неизведанное, видно зедебильное ноу хау!
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28.09.2020 21:22 Ответить
В заложники взяли ? )))
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28.09.2020 21:23 Ответить
Он сам рад остаться в заложниках до следующих выборов.
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28.09.2020 21:29 Ответить
Мне кажется, что даже рыги были не столь омерзительны , как эти бенины подстилки.
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28.09.2020 21:42 Ответить
100 пудоф... (((
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28.09.2020 21:45 Ответить
Вихід нардепа Галушко, який заявив про продаж округів, з партії "Слуга народу" не означає, що він покине фракцію, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 3829
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28.09.2020 21:50 Ответить
Господин николай! Я худею от этой зельоной идиотки!
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28.09.2020 21:52 Ответить
100 % это ничего не означает, даже никто не ответит за это
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28.09.2020 21:56 Ответить
Ще не вистчало - вигнати його з фракції за те, що вона корумпована й саме він про це сказав вголос... Але НЕлоху такі далекі ці стидності політиків , це його обходить , його піарплан перестати стріляти він не повязує з партією, ЛУКАШЕНКА НОМЕР 2 , сам собі наполєончик, а бактерії- та хрін з ними...
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28.09.2020 22:19 Ответить
15 сентября https://t.me/ZeRada1/3511 заявил о выходе из партии нардеп Константин Касай,

Напомним, 12 сентября с аналогичной формулировкой https://www.dsnews.ua/ukr/politics/glava-chernigovskoy-oga-zayavil-chto-uhodit-v-otstavku-video-12092020-398813 подал в отставку глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко .
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28.09.2020 22:24 Ответить
Ай-я-яй! Он оказывается "немножко беременный" зегенератизмом - куда ж ему от точки выдачи "конвертов" за каждое голосование? Где ж он "харчеваться" будет?
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28.09.2020 22:30 Ответить
Галушко - ВАШ ВИХІД!!
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28.09.2020 23:07 Ответить
 
 