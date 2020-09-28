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Без Цензуры в прямом эфире: конфликтный Карабах, кто виноват в падении самолета с курсантами, предвыборный трэш. ВИДЕО

Сегодня на стриме "Без цензуры" попробуем сложить вместе, кто виноват в падении Ан-26, почему из-за халатности чинуш гибнут люди и когда прекратятся ремонты военной техники на бумаге.

Не забудем и о других важных вещах:

- Любимая рубрика Марины и Богдана "Герои местных выборов" - скандалы и трэш предвыборной кампании 2020;

- Реванш бело-синих и предвыборный альянс Коломойского и ОПЗЖ - почему опасность реальная и ею не стоит пренебрегать;

- Конфликтный Карабах. Почему там снова горячо, что надо Азербайджану и Армении? И к чему там русские?

В 21.30 Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева простыми словами разложат по полочкам информационный хаос последних дней - ничего личного, только факты.

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Автор: 

местные выборы (2752) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+6
43 года самолёту это нонсенс, комиссия продлевавшая ресурс самолёта должна сесть в тюрьму иначе государства нет, полная безнаказанность везде и во всем. Погибшие в катастрофе-это вина государства и всех должностных лиц. Сколько можно издеваться над народом Украины?
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28.09.2020 21:39
+5
Пороха там обвинили уже или пока нет ещё?
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28.09.2020 21:46
+4
Что за чушь, что рашка наследник ссср и только она имеет право устанавливать границы??? Может для начала прочтете Договор о создании СССР??? Этот договор и Конституция СССР являются ЮРИДИЧЕСКИМИ документами.... Это именно та бомба, о которой говорил *****, когда вспоминал членина))) Что то Богдан стал заговариваться)))
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28.09.2020 21:51
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Правила форума Совет форумчан
43 года самолёту это нонсенс, комиссия продлевавшая ресурс самолёта должна сесть в тюрьму иначе государства нет, полная безнаказанность везде и во всем. Погибшие в катастрофе-это вина государства и всех должностных лиц. Сколько можно издеваться над народом Украины?
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28.09.2020 21:39 Ответить
Пока не вспомнит народ про орудие труда -- вилы, до тех пор и будут издеваться...
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28.09.2020 21:43 Ответить
Ти за Ляшка?
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28.09.2020 21:46 Ответить
ито,что выделено в бюджете на закупки в авиации состовляет 1,5% того,что бубочка зарыл в велыкэбудивныцьтво
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28.09.2020 21:56 Ответить
Пороха там обвинили уже или пока нет ещё?
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28.09.2020 21:46 Ответить
Ждьом...
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28.09.2020 21:47 Ответить
Попёрло конкретно уже..
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28.09.2020 22:17 Ответить
Что за чушь, что рашка наследник ссср и только она имеет право устанавливать границы??? Может для начала прочтете Договор о создании СССР??? Этот договор и Конституция СССР являются ЮРИДИЧЕСКИМИ документами.... Это именно та бомба, о которой говорил *****, когда вспоминал членина))) Что то Богдан стал заговариваться)))
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28.09.2020 21:51 Ответить
Надо ему еще посоветовать открыть страшную тайну Авакову. Что он не армянин Авакян, а горский еврей.
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28.09.2020 22:08 Ответить
Та то російськи наративи. Спадкоємццями є усі бувші республіки СРСР. І РФ не претендувала на те що вони єдині спадкоємці, річ шла про продовжувач (рос. страна-продолжатель) щоб зайняти місце СРСР в ООН.
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28.09.2020 22:39 Ответить
От із спільної угоди:
http://docs.cntd.ru/document/901777444 Статья 2. Сторонами настоящего Договора являются государства-правопреемники СССР, в дальнейшем именуемые Стороны, а именно: Азербайджанская Республика Республика Армения Республика БеларусьРеспублика Грузия Казахская Советская Социалистическая Республика ...
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28.09.2020 22:57 Ответить
Буткевичу читать документы некогда.
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28.09.2020 23:03 Ответить
Нет, не про продолжатель))) Он конкретно указал, что только она имела право ОПРЕДЕЛЯТЬ ГРАНИЦЫ))) Я офигел просто))) Так как он мне в эфире ответил, что не Кравчук сделал Крым автономией, а Горбачев))) И когда я выложил Постанову ВР от 12, 02 1991 р, а в то время Головой ВР был Кравчук, то сделал вид, что не заметил)))
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28.09.2020 23:36 Ответить
Я про це і не писав. То уже зовсім дурня Будкевича.
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29.09.2020 00:05 Ответить
армяне, вы жопа... хотите привоть территории выще нахаляву... 3то вам на сияену, тор даь
ит
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28.09.2020 22:01 Ответить
Буткевич ко всему ни в зуб ногой в истории. И если и есть в чем-то бред собачий, как он выражается, то это в его болтовне.
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28.09.2020 22:05 Ответить
як і про визначення народу на тій території навіщо він сказав?,це так само безглуздо звучить як референдум народу Криму та Донбасу.
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28.09.2020 22:18 Ответить
Он вообще странно себя ведет. Такого нагородил с Карабахом, что кони ржут. Относительно правопреемства СССР и самоопределения Республик. Имели они право или нет....... Блин, он вообще Конституцию СССР в глаза видел? И что каждая Республика имела право на выход из состава СССР. Про самоопределение народов - вообще мрак......... Кто бы рассказал дурню, что армяне имеют свою государственность В АРМЕНИИ и ни о каком самоопределении речь идти не может народу Карабаха. В стороне видишь ли надо оставаться. Тогда что же его так возмущает, что Италия не раскрывает нам объятия? Слушаешь его истерику с выборами..... тут бред. и не можешь понять. Его вообще не волнует, что на выборах как блохи на на дворовой собаке по всей стране прыгают Бойки-Медведчуки? У него единственная цель выпусков - лить дерьмо на ЕС? А под одеялом скорее всего и перед сном и по утрам в холодном поту ищет Порошенко?
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28.09.2020 23:01 Ответить
Я тоже от этого офигел))) И в Договоре и в конституции все есть))) А КАЦАПСКАЯ трактовка, про право народа на самоопределение, это вообще жесть))) Хотя там речь о нациях, которые не имеют государственности...
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28.09.2020 23:43 Ответить
С каждым выпуском он куда-то проваливается. При этом чем дальше, тем всё более явно, что он вообще мало в чем разбирается. Стыдно слушать иногда.
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28.09.2020 23:46 Ответить
Ну про самолет, он хоть и не спец, но смысл смог правильно передать... А по вопросу совка, он наверное еще не дошел до основополагающих документов))) Поэтому и плавает в теме)))
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь .."(с)
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28.09.2020 23:52 Ответить
По поводу самолета, это по имеющейся на данный момент информации... А что может всплыть еще, будем посмотреть...
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28.09.2020 23:54 Ответить
То, что касается самолета - там тоже заплыв в ширину у парня. Всё же стоит сначала хоть чему-то научиться, а не ляпать с уверенностью бульдозера. .
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29.09.2020 00:04 Ответить
Хочу заперечити, навіть приготував багато епітетів, але не можу. Хлопець в історії, як мій цуцик у бур'янах. Де хоче, там і скаче. Але не будемо такі вимогливі))
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28.09.2020 22:18 Ответить
Ну, буває ... Але апломб який?
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28.09.2020 23:20 Ответить
Повністю погоджуюсь з Будкеївим. Хлопчина, звісно, має квадратну голову, не має геть ніякого хисту в дипломатії, але дівчина, що його супроводжує, компенсує цю хибу. Тому молодці. Стає цікаво чути їх політ аналітику. Працюйте. У вас виходить))
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28.09.2020 22:07 Ответить
Тільки, як казав Остап Бендер, не розшаровуйтесь на дрібниці, кажіть про головне. Головне в цьому випуску це - Раша спровокувала цей конфлікт, бо це Раші вигідно. А чи вигідний цей конфлікт всім іншим???
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28.09.2020 22:12 Ответить
У Буткевича схоже багато друзів арменів))
Інакше пояснити усі ці пісні про 'все не так просто' та спороби апелювати до історії (які ну дуже нагадують пісні про 'ми воєвали за крим' і 'то ісконно русская зємля') складно.
Шановний, є визнані світовим товариством кордони. І увесь цивілізований світ визнає Карабах окупованою територією Азербайджану. Якщо ви заради інтересів армян згодні поставити в цих питаннях 'але', будьте готові до того, що і в ситуації з Кримом доведеться бути послідовним.
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28.09.2020 22:14 Ответить
І не потрібно намагатися викрутитися з цього мантрою 'це не те ж саме'. Це саме те ж саме. Ви або визнаєте існування міднародного права і кордонів держав так, як вони ним закріплені, або ні. Майстерність 'двоємислія' на кацапів діє добре, ваша аудиторія ще, слава богу, вміє думати та аналізувати.
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28.09.2020 22:17 Ответить
саме так міжнародне право каже, що це території Азербайджану і на це треба впершу чергу дивитися,у армян є своя визнана територія,а Крим це Україна і ніякий псевдореферендум це не змінив.
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28.09.2020 22:24 Ответить
Браво! Наконец подана объективная информация.
Украинцы, вспомните ответ казаков турецкому султану! Блин, неужели национализм и патриотизм у вас основаны на сиюминутных, основанных на ложные данные эмоциях???
Армяне участвовали в строительстве Святой Софии, вспомните Армянскую улицу во Львове, вспомните Параджанова.
Мы заложники геополитики, русские у нас находятся из неисходности. Они самые подарили Турции и Азербайджану наши земли. Тот же Карабах был отдан новосозданному Азербайджану коммунистами. как реверанс Турции, которая стала типа прокоммунистической.
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28.09.2020 22:17 Ответить
слюшай ара-ты нимножка мимо кассы,садись на бютыльку и давай к +уйлу
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28.09.2020 22:20 Ответить
Поперше Параджанов, здається, айзербайжанець. А подруге сересера дуже ********* створювати локальні конфлікти. І Карабах - один з них. Там є ще Абхазія. Той же Крим і Донбас. Руцькі гнані з Казахстану, Узбекістану, Північного Кавказу... Руцьких ніде в світі не *******. Моя тітка, коли її доля закинула в Астрахань, казала, що краще вдавиться, ніж буде руцькою.
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28.09.2020 22:30 Ответить
Параджанов - вірменин.
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28.09.2020 22:39 Ответить
Параджанов вірмен , але Симонян з її ідіотом чоловіком в услужінні уХйлу ще які вірмени... Саме ті, які злилися в засосі з Кремлем, саме з того народу , який став жертвою імперських амбцій з усіх сторін. Але клеймо любові кемля таке ж зрадливе як й сам Кремль.
"Москва предает Армению "- Сергей Климовский.
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28.09.2020 22:41 Ответить
Низько вкланяюсь пану Параджанову і приймаю будь яку його національну приналежність. Думаю, що він би засудив цей конфлікт, був би він живий. Ця людина народилась занадто раніше свого часу. Тому він і потрапив у молох нерозуміння.
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28.09.2020 23:00 Ответить
Марго и его жена тигранчик прокляты армянами и дорога им в Армению заказана.
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01.10.2020 14:32 Ответить
Если Параджанов азер, то ты смесь мокшанца с папуасом. Только не обижайся.
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01.10.2020 14:31 Ответить
Можна я вкину в розділ ПЕРЕДВИБОРЧИЙ ТРЕШ тему: про виклики давати покази Яніну та Бутусова, як людей, які розкрили військову таємницю! ЦІ ІДІОТИ запреречили факти викладені журналістами , ЦІ ІДІОТИ не хочуть розслідувати тему ************* КРИС у владі, але ці ідіоти у передвиборчому дебілізмі попутали причини й наслідки падіння й підняття свого рейтингу , попутали як останні ЛОХИ в услужінні типу НЕлохові. Туди їм кретинам й дорога!
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28.09.2020 22:32 Ответить
Современная изба читальня. И надо же посмотреть их перед сном.
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28.09.2020 22:55 Ответить
Дивна провірменська позиція авторів. Лізуть у історію, аби прирівняти агресора із жертвою агресії.
Ми визнаємо суверенітет Азербайджану? Якщо так, то до чого уся ця демагогія? Що роблять вірменські військовики та вірменські "зелені чоловічки" в Азербайджані?
Є https://undocs.org/ru/A/RES/62/243 Резолюція 62/243 ГА ООН 2008 р https://undocs.org/ru/A/RES/62/243 . з вимогою беззаперечного виведення вірменських військ з Азербайджану? - Є.
То, потрібно усім разом "допогмоти" Вірменії вивести своїх військовиків з Азербайджану, а не обирати політику "моя хата скраю"
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28.09.2020 23:13 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/ gorlis_gorsky , https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/ 2020 -https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/09/ 09 -https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/09/26/ 26
Про катастрофу АН-26

.. АН-26 был специально сконструирован и разработан для эксплуатации в максимально экстремальных условиях.
И заход на посадку с одним отказавшим двигателем, было обычным упражнением, и свободно выполнялся во время штатных полетов, с курсантами на борту.
Итак, мы имеем "неубиваемый" самолет. Для моментального падения такого самолета, должны пересечься несколько факторов в одной точке, что маловероятно.
Исключением является внешнее воздействие.
Авария произошла рядом с границей РФ после того, как на россии неделю горели пердаки на всех телеканалах страны - от наших учений и участия в них авиации НАТО.
Тут же рос. СМИ пролазят через "закрытую" границу, стримят и показывают новость вживую по своему ТВ.
Все это наталкивает на определенные мысли.
Мысли - исключительно субъективного характера, не претендующие на истину в последней инстанции.
Самолет упал в двух километрах от аэродрома, упал прямо перпендикулярно аэродрому. Выпрыгнувшие из самолета курсанты имеют сильные ожоги, это значит, что самолет горел, сильно горел еще в воздухе. Почему выпрыгнули немногие - потому что остальные уже не могли, были без сознания из-за пожара или были мертвы из-за взрыва.
Теперь вернемся по хронологии назад на пару минут.
Благо, видео, гуляющее в сети, позволяет это сделать. Насколько можно понять из видео, самолет только взлетел, набирал высоту, потом яркая вспышка (скорее всего - взрыв), видно как он горит в воздухе, по всей видимости пилот запрашивает разрешение на посадку, разворачивает борт, падение и мощный взрыв.
Отталкиваясь от вышеизложенных фактов, можно предположить, что самолет был сбит из ПЗРК "Игла".
ПЗРК "Игла" предназначен для уничтожения на небольших высотах самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников на встречных и догонных курсах. Дальность поражения цели составляет до 5000 метров.
Кстати, не исключаю, что самолет мог быть сбит тем самым вагнеровцем, которого должны были повязать наши спецслужбы.
Это своего рода "вендетта" или "ответка" кремлевского гнома. Он же злопамятный и мстительный, все свои грязные "делишки" делает исподтишка.
Это его месть за своих вагнеровцев, за разорванные пердаки от американской авиации в Украине и в частности в небе над Киевом. При этом, еще сделал "подарок" Пороху на день рождения.
И если падение АН-26 действительно дело рук лапотных, то ЗЕ-Бубочка сделает все от себя зависящее, чтобы их отмазать. Стоит посмотреть на операцию по вагнеровцам и вспомнить, как "янелох" до последнего отказывался от версии, что наш самолет был сбит ракетой, даже когда наши партнеры прямо об этом говорили.
В результате, Украина - последняя из цивилизованных стран, признавшая эту версию.
А здесь - Лаптестан, да ЗЕля обосрется от страха.
І.Лютий
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29.09.2020 02:09 Ответить
Я такого откровенного тупого бреда не слышал давно. Прсмотрел 20 минут, послушал этот поток сознания, и выключил! Ау очнитесь, вопрос в том что этот конфликт был разморожен. Почему? Авторы просто несут бред. Вы что не видите что в этом регионе Турция выходит и притендует на роль регионального лидера? Если тридцать лет назад она не могла тягаться с СССР, потому что туда входило 15 Независимых государств. Это была империя, которая доминировала в том регионе, то сейчас осталась одна Россия, со своими внутренними проблемами на Кавказе, и доминироовать уже больше не может, потому что нет подпидки интелектуального и генетического, в хорошем понимании этого слова, материала, который может генерировать и защищать интересы России, а Турция за это время, наращивала свои силы, и вот пришла за своим! Все! Там Айзербаджан прикрыт с воздуха с суши , современными средствами ПВО и наступательными дронами. Все что имеет НАТО, все имеет Турция. Оеа щимит не армян, а Россию яерез Армян, заставляя ее втягиваться в войну. А Карабах- это всего лишь повод, или болевая точка, через которую идет воздействие на Кассапию.
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29.09.2020 02:13 Ответить
потому что туда входило 15 Независимых государств\\\\\\\\\\

Это была империя\\\\\\\\
ну да, а не "страна", как визжат совки и прочие малодумающие.

В Римской империи тоже всякие галлии с испаниями были "независимые"? А как насчет Британии, где римляне дали такую "независимость", шо народу стало ..... мало.
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29.09.2020 15:16 Ответить
Да кстати, забыл добавить, спросите у Невзорова, кто там реально воевал с Айзербаджанов, он вам сам расскажет. Он был ОЧЕВИДЦЕМ тех событий, и какая там Армянская Армия громила Айзербаджан! Ок. Псковская Десантно штурмовая Бригада занимала ущелье и уничтожала айзербаджанцев. Но это было тогда, а сейчас ситупция меняется. Ждем вагнеровцев, я так думаю что Туркцкие военные уже давно поджидают кассапов. Есть инфа что ЧВК( Чип и Дейл) спешит на помощь " братьям армянам".
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29.09.2020 02:24 Ответить
Чому вони ці ведучі нав'язуть мені свою тупу зелену думку. Вірменія товариш нашого ворога, все, - крапка. Допоможем ворогу товариша Путіна.
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29.09.2020 06:24 Ответить
Курсанты ВВА должны летать на новеньких Фантомах, а они летают почему-то на 40 летних АН-26. А кто виноват в этом никто не знает. Наверное нарид. Не может олигархов и коррупционеров прокормить, а на державу совсем денег не остаётся.
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29.09.2020 08:50 Ответить
 
 