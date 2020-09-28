Без Цензуры в прямом эфире: конфликтный Карабах, кто виноват в падении самолета с курсантами, предвыборный трэш. ВИДЕО

Сегодня на стриме "Без цензуры" попробуем сложить вместе, кто виноват в падении Ан-26, почему из-за халатности чинуш гибнут люди и когда прекратятся ремонты военной техники на бумаге.

Не забудем и о других важных вещах:

- Любимая рубрика Марины и Богдана "Герои местных выборов" - скандалы и трэш предвыборной кампании 2020;

- Реванш бело-синих и предвыборный альянс Коломойского и ОПЗЖ - почему опасность реальная и ею не стоит пренебрегать;

- Конфликтный Карабах. Почему там снова горячо, что надо Азербайджану и Армении? И к чему там русские?

В 21.30 Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева простыми словами разложат по полочкам информационный хаос последних дней - ничего личного, только факты.

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