Верховный Суд отклонил иск Насирова на 1 млн грн к врачу, дававшему показания о состоянии его здоровья

Верховный суд признал законными действия врачей в отношении экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и прекратил производство о взыскании одного миллиона гривен по иску Насирова к кардиологу Максиму Соколову, который давал показания о состоянии его здоровья на суде в 2017 году.

Такое решение Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда принял 23 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Верховного Суда в Фейсбук.

"Проведение комиссионного обследования истца произошло на основании постановления детектива НАБУ, которое не было обжаловано. Врачи, создавая комиссию для обследования истца, а также во время его обследования действовали согласно постановлению следователя, выполняли свои профессиональные обязанности, любых оснований полагать, что указанные действия являются незаконными и что в результате таких действий истцу было нанесен моральный ущерб, нет . Аргументы истца о незаконности действий врача о разглашении врачебной тайны в судебном заседании, невозможности его допроса в качестве свидетеля и т.д. должен проверять суд в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

В Верховном Суде отметили, что суды предыдущих инстанций пришли к ошибочному выводу о том, что спорные правоотношения в этой части являются гражданскими.

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"Такие отношения возникли по поводу сбора и оценки на предмет принадлежности и допустимости доказательств, полученных в уголовном производстве. Поэтому рассмотрение заявленных требований как исковых не может происходить по правилам одного из видов судопроизводства. КЦС ВС решение районного суда и постановление апелляционного суда в части иска к врачу о признании незаконными действий, которые заключаются в разглашении врачебной и медицинской тайны в отношении истца во время дачи показаний в качестве свидетеля, и возмещении морального вреда, связанного с разглашением врачебной тайны, отменил , производство по делу в этой части закрыл ", - сообщили в суде.

В апреле 2019 г. суд отклонил апелляцию бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова на решение Шевченковского районного суда Киева, который ранее отказал ему в иске к врачу Соколову. В декабре 2018 г. Шевченковский районный суд Киева отказал Насирову в иске к врачу Соколову, который свидетельствовал в уголовном производстве. Насиров требовал от врача один миллион гривен компенсации.

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Врач Максим Соколов - интервенционный кардиолог, который работает в Институте кардиологии им. Стражеско. НАБУ обращалось в институт с просьбой провести обследование состояния здоровья Насирова. Позже, как председатель комиссии, Соколов давал показания в суде по делу чиновника.

Напомним, бывший председатель ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Сторона обвинения считает, что бывший глава ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8-го созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Это повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.

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