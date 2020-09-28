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Глава НКРЭКУ Тарасюк опроверг свое якобы посещение Москвы в декабре 2019-го, о котором заявил нардеп "Батькивщины" Наливайченко

В декабре 2019 года председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк действительно был в Берлине и Минске.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В декабре 2019 года я был в Берлине и Минске. Как член правительственной делегации на переговорах с "Газпромом" вместе с Алексеем Оржелем, Юрием Витренко, Сергеем Макогоном. Хочу напомнить, что во время тех переговоров, делегация сделала почти невероятное в вопросе транзита природного газа и выполнения решения Стокгольмского арбитража. По моему мнению, те переговоры являются самыми успешными за всю историю независимой Украины", - отметил он.

Глава НКРЭКУ Тарасюк опроверг свое якобы посещение Москвы в декабре 2019-го, о котором заявил нардеп Батькивщины Наливайченко 01

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В комментарии под постом генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон написал, что Тарасюк "сыграл критически важную роль в трехсторонних переговорах с "Газпромом" (в Берлине и Минске) и обеспечил подписание нового транзитного договора с РФ, который принесет стране 7 млрд долларов". Также он приложил фото из личного архива.

Глава НКРЭКУ Тарасюк опроверг свое якобы посещение Москвы в декабре 2019-го, о котором заявил нардеп Батькивщины Наливайченко 02

Напомним, ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на экс-главу СБУ, народного депутата, члена ВСК Валентина Наливайченко сообщал, что установлены факты регулярного посещения Российской Федерации председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерием Тарасюком.

По мнению нардепа, собранные ВСК данные дают основания утверждать, что в декабре 2019 года Тарасюк транзитным путем через Берлин посетил столицу РФ и вернулся в Киев через Минск.

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Автор: 

Наливайченко Валентин (894) НКРЭКУ (479) Макогон Сергей (54) Тарасюк Валерий (17)


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Топ комментарии
+5
Наливайченко сам тусуется с москалями в "Комитете спасения России".

Глава НКРЭКУ Тарасюк опроверг свое якобы посещение Москвы в декабре 2019-го, о котором заявил нардеп "Батькивщины" Наливайченко - Цензор.НЕТ 3713
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28.09.2020 22:03
+5
Тю, та буба з московицьких гастролів не вилазив, а тут якийсь тарасюк.
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28.09.2020 22:04
+5
Сидит Тарасюк

Наливайченко ест

Столики рядом
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28.09.2020 22:04
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А Наливайченко его в Москве встретил ...
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28.09.2020 21:59 Ответить
Наливайченко сам тусуется с москалями в "Комитете спасения России".

Глава НКРЭКУ Тарасюк опроверг свое якобы посещение Москвы в декабре 2019-го, о котором заявил нардеп "Батькивщины" Наливайченко - Цензор.НЕТ 3713
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28.09.2020 22:03 Ответить
он по работе, не систематически и боевых потерь нет,

а вообще всё это вырвано из контекста
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28.09.2020 22:05 Ответить
https://www.golos-ameriki.ru/a/form-free-russia-day-2/3872568.html Форум свободной России: есть ли в стране кризис, и нужно ли усилить санкции? .
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28.09.2020 22:41 Ответить
Он пытался развалить их изнутри.
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28.09.2020 23:09 Ответить
А воно яким макаром до газових перемовин !? ..
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28.09.2020 22:03 Ответить
Тю, та буба з московицьких гастролів не вилазив, а тут якийсь тарасюк.
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28.09.2020 22:04 Ответить
Сидит Тарасюк

Наливайченко ест

Столики рядом
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28.09.2020 22:04 Ответить
Классное хокку! " Тарасюк наливайченка ест и столики рядом"! Хорошо получилось, однако!
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28.09.2020 22:11 Ответить
А толку?
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28.09.2020 22:04 Ответить
ну в берлине ладно - там переговоры проходили. а в минске ты чего забыл?
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28.09.2020 22:06 Ответить
Берлин и слякоть

Организму не на прок.

А Минск целебен
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28.09.2020 22:27 Ответить
А там рукой подать до мокшанских болот.
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28.09.2020 23:08 Ответить
Зрда это или нет, непонятно. Но "Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, хоче збільшити тариф на передавання електроенергії НЕК "Укренерго" у 2,7 рази". Последствия очевидны. Зебилье, у вас остались еще деньги? Тогда они идут к вам. Первые - это предприниматели-зебилы. Потом все остальные.
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28.09.2020 22:28 Ответить
Ніякого грудня!! Це було у кінці листопада!! Наклеп!!
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28.09.2020 22:59 Ответить
 
 