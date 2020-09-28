Глава НКРЭКУ Тарасюк опроверг свое якобы посещение Москвы в декабре 2019-го, о котором заявил нардеп "Батькивщины" Наливайченко

В декабре 2019 года председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк действительно был в Берлине и Минске.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В декабре 2019 года я был в Берлине и Минске. Как член правительственной делегации на переговорах с "Газпромом" вместе с Алексеем Оржелем, Юрием Витренко, Сергеем Макогоном. Хочу напомнить, что во время тех переговоров, делегация сделала почти невероятное в вопросе транзита природного газа и выполнения решения Стокгольмского арбитража. По моему мнению, те переговоры являются самыми успешными за всю историю независимой Украины", - отметил он.

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В комментарии под постом генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон написал, что Тарасюк "сыграл критически важную роль в трехсторонних переговорах с "Газпромом" (в Берлине и Минске) и обеспечил подписание нового транзитного договора с РФ, который принесет стране 7 млрд долларов". Также он приложил фото из личного архива.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на экс-главу СБУ, народного депутата, члена ВСК Валентина Наливайченко сообщал, что установлены факты регулярного посещения Российской Федерации председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерием Тарасюком.

По мнению нардепа, собранные ВСК данные дают основания утверждать, что в декабре 2019 года Тарасюк транзитным путем через Берлин посетил столицу РФ и вернулся в Киев через Минск.

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