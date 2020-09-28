"Результаты не представляют всю выборку", - Центр качества образования против составления рейтинга школ по результатам ВНО
Украинский центр оценивания качества образования абсолютно против всех рейтингов школ по результатам ВНО.
Как передает Цензор.НЕТ, о причинах рассказала заместитель директора Центра ВНО Татьяна Вакуленко в интервью ZN.UA.
По ее словам, результаты не представляют всю выборку 11-классников той или иной школы, а лишь дают результаты тех, кто готовился к этому тесту целенаправленно для поступления.
Во-вторых, есть вопрос критериев составления этих "рейтингов".
"Скажите, какая школа лучше ─ в которой и 10% 200 балльников и 90%, не преодолевших или чуть преодолевших порог " сдал-не сдал"? Школа, в которой все сдали тесты на 150 баллов или та, в которой половина сдала на 175, а другая половина - на 125? Нормальные рейтинги предполагают, что вы берете во внимание все составляющие, и факторы. Например, сельские школы имеют значительно более низкие результаты тестирования, чем городские, а гимназии имеют всегда несколько выше результаты, чем обычные общеобразовательные школы", - отмечает Вакуленко.
По ее словам, также недооценены в рейтингах достижения отдельных сельских школ, в которых дети в условиях ограниченных ресурсов и с низкой мотивацией, благодаря усилиям учителя, преодолели порог "сдал-не сдал".
"Можно считать, что результат этой школы очень низкий по сравнению с другими, и в рейтинге она где-то внизу. Но для этой школы это реально достижение, учитель должен гордиться тем, что сделал все возможное, чтобы дети учили его предмет, несмотря на их низкую мотивацию к получению образования, отсутствие качественных учебных материалов, доступа к технике и тому подобное. В городе вообще гораздо больше возможностей для образования ─ курсы, театры, кино, репетиторы. Кстати, вклад репетиторов в результаты ВНО трудно посчитать", - отмечает эксперт.
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Автор: Горький Лук
https://gorky-look.org.ua/index.php/2020/09/20/lj-import-367097/
Меня спрашивают - почему я не люблю цапов.
Вот смотрите, Россия единственная в мире страна, которая угрожала применением ядерного оружия в завоевательной войне. Причем тем же оружием, которое она получила от жертвы как залог территорриальной неприкосновенности.
Америка бомбила Японию после нападения на нее, и не претендовала на территории. Израиль тупо сидит в осаде. Индия и Пакистан играют в гляделки. Штаты могли уже сто раз применить.
Но только русские бл@ди радостно обсуждали возможность воздушных подрывов над страной, на которую они сами напали. Кошелек или жизнь.
Там не Путин *****, там каждый *****.
Я еще понимаю - @бнуть в порядке самозащиты, но просто так, ради какого-то абстрактного Крыма. Отправить на тот свет сотни тысяч людей, в том числе детей, женщин, стариков… Потому что Роися вперде, а Спартак чемпион.
Нашими же бомбами, отданными на доверие.
Теперь объясните - как после этого цапов не то что любить, а вообще воспринимать их как людей?»
Школа не обязана.
Мозги не надо.