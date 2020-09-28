"Результаты не представляют всю выборку", - Центр качества образования против составления рейтинга школ по результатам ВНО

Украинский центр оценивания качества образования абсолютно против всех рейтингов школ по результатам ВНО.

Как передает Цензор.НЕТ, о причинах рассказала заместитель директора Центра ВНО Татьяна Вакуленко в интервью ZN.UA.

По ее словам, результаты не представляют всю выборку 11-классников той или иной школы, а лишь дают результаты тех, кто готовился к этому тесту целенаправленно для поступления.

Во-вторых, есть вопрос критериев составления этих "рейтингов".

"Скажите, какая школа лучше ─ в которой и 10% 200 балльников и 90%, не преодолевших или чуть преодолевших порог " сдал-не сдал"? Школа, в которой все сдали тесты на 150 баллов или та, в которой половина сдала на 175, а другая половина - на 125? Нормальные рейтинги предполагают, что вы берете во внимание все составляющие, и факторы. Например, сельские школы имеют значительно более низкие результаты тестирования, чем городские, а гимназии имеют всегда несколько выше результаты, чем обычные общеобразовательные школы", - отмечает Вакуленко.

По ее словам, также недооценены в рейтингах достижения отдельных сельских школ, в которых дети в условиях ограниченных ресурсов и с низкой мотивацией, благодаря усилиям учителя, преодолели порог "сдал-не сдал".

"Можно считать, что результат этой школы очень низкий по сравнению с другими, и в рейтинге она где-то внизу. Но для этой школы это реально достижение, учитель должен гордиться тем, что сделал все возможное, чтобы дети учили его предмет, несмотря на их низкую мотивацию к получению образования, отсутствие качественных учебных материалов, доступа к технике и тому подобное. В городе вообще гораздо больше возможностей для образования ─ курсы, театры, кино, репетиторы. Кстати, вклад репетиторов в результаты ВНО трудно посчитать", - отмечает эксперт.

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