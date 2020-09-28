Оккупационные власти Крыма заявили о принудительном выкупе скважин с водой у населения

Глава крымского оккупационного Кабмина Сергей Аксенов в понедельник поручил принудительно выкупать источники воды на полуострове, которые находятся в частной собственности, в случае, если владельцы отказываются предоставлять к ним доступ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

"С 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий и жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Питьевая вода сейчас подается по часам утром и вечером. Потребность почти 400-тысячного населения города в воде составляет 160 тыс. кубометров в сутки, в данный момент подается около 100 тыс. кубометров", - пишет издание.

Оккупант Аксенов предлагает в случае возникновения вопросов подключать российскую прокуратуру.

"Если есть какие-то технические вопросы, недоразумения с владельцами, значит, подключайте прокуратуру, принимайте решение соответственно. Водоснабжение - это общее дело, вода - это для всех, а не собственность. Не будет ни одной скважины, которая не дает возможности подать воду людям, особенно в период ЧС. Если отказываются, принимайте административное решение о принудительном выкупе, если был такой выкуп", - сказал Аксенов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посевы в Крыму хотят поливать сточными водами