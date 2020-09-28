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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупационные власти Крыма заявили о принудительном выкупе скважин с водой у населения

Оккупационные власти Крыма заявили о принудительном выкупе скважин с водой у населения

Глава крымского оккупационного Кабмина Сергей Аксенов в понедельник поручил принудительно выкупать источники воды на полуострове, которые находятся в частной собственности, в случае, если владельцы отказываются предоставлять к ним доступ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

"С 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий и жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Питьевая вода сейчас подается по часам утром и вечером. Потребность почти 400-тысячного населения города в воде составляет 160 тыс. кубометров в сутки, в данный момент подается около 100 тыс. кубометров", - пишет издание.

Оккупант Аксенов предлагает в случае возникновения вопросов подключать российскую прокуратуру.

"Если есть какие-то технические вопросы, недоразумения с владельцами, значит, подключайте прокуратуру, принимайте решение соответственно. Водоснабжение - это общее дело, вода - это для всех, а не собственность. Не будет ни одной скважины, которая не дает возможности подать воду людям, особенно в период ЧС. Если отказываются, принимайте административное решение о принудительном выкупе, если был такой выкуп", - сказал Аксенов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посевы в Крыму хотят поливать сточными водами

Автор: 

Крым (26419) водоснабжение (723) вода (919)


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Топ комментарии
+59
Это уже камни с неба? Или ещё нет?
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28.09.2020 22:49
+59
Немає чим камні с нєба запити.
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28.09.2020 22:51
+48
Оккупационные власти Крыма заявили о принудительном выкупе скважин с водой у населения - Цензор.НЕТ 5468
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28.09.2020 22:54
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Страница 2 из 2
Водоснабжение - это общее дело, вода - это для всех, а не собственность. Источник: https://censor.net/ru/n3221710
А нефте- и газо-снабжение,стесняюсь спросить,это тоже "для всех, а не собственность"?Все недра принадлежат народу или некоторые?
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29.09.2020 00:44 Ответить
Ответ. В "русском мире" народу не принадлежит никуа.
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29.09.2020 06:33 Ответить
Тада,И чтоб это "никуа" не отобрали за это "стоит" воевать!
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29.09.2020 07:43 Ответить
Воевать у русскомирцев в крови. А за что и против кого - это не так и важно. Даже если нет повода - его придумают чтоб оправдать свою жажду крови.
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29.09.2020 09:12 Ответить
Да уж.Им бы нашего Зе с его идеей "а какая разница"(нападет НАТО-вместо рублей будет💲,что им терять?)
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29.09.2020 09:32 Ответить

Про що ти?
Та хто х рабів-холопів питає, хочуть вони воювати, чи ні?
Гонять кулеметами стадо на кулемети...
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29.09.2020 13:37 Ответить
не хотели сосать украинскую сиську... сосите русскую пипиську.
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29.09.2020 00:48 Ответить
Есть шанс .научится с камней воду добывать)))
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29.09.2020 00:50 Ответить
Цікаво - якщо вода - спільна власність, до чому земля не спільна? Чому кругом паркани понаставляли. і до моря, до води неможливо підійти?
Чи спільне - це коли тільки владі потрібно, а коли громадянам, то зась?
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29.09.2020 01:04 Ответить
Тому що мы не громадяни.Громада это сила, а мы так людская масса в состоянии броунского движения.бо всим хочется миж краплинками проскочить за чужими спинами.
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29.09.2020 06:19 Ответить
Тому що владу треба примушувати навіть силою, виконувати та поважати законодавство, а як ні то і копняками гнати на хрін. А ви хто? Ви чмо та терпіли - "растения" так вони про вас висловлюються...
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29.09.2020 15:56 Ответить
Теперь эти дебилы будут покупать воду из выкопанного ими колодца. Желательно по цене золота. Мои поздравления крысчанам.
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29.09.2020 01:57 Ответить
Там уже негде бурить - горизонты засолены. Остались лишь отдельные локальные источники, вода в которых более-менее пригодна для питья, скоро и их не останется. И тогда - только в бурдюках по мосту. Или самолётами. Вот горе-то какое! А ещё полгода тому назад уверяли всех, что в Крыму нет и не будет проблем с водой.
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29.09.2020 12:29 Ответить
породистый гоблин. вместо того, чтоб бурить новые - принудительный выкуп по правильной цене.
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29.09.2020 03:23 Ответить
Это они ещё почему-то не вспомнили, что можно
ж просто отбирать, а несговорчивого хозяина и семью ссылать в Сибирь или расстреливать, как "деды-прадеды" завещали.
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29.09.2020 06:21 Ответить
До того ще дійде.
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29.09.2020 06:48 Ответить
Бурение дополнительных скважин (как и большой водозабор из существующих) ведёт к засолению и загрязнению водоносных горизонтов.
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29.09.2020 07:30 Ответить
беспокоюсь. я очень тронулся.
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29.09.2020 08:08 Ответить
Лучше бы выгребные ямы выкупали, в скажинах уже ничего нет.
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29.09.2020 04:36 Ответить
А ведь могли бы собственников этих колодцев и скважин расстрелять и вообще, если бы не аксенов, то это сделали бы солдаты НАТО!
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29.09.2020 07:33 Ответить
продразверстка?
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29.09.2020 07:55 Ответить
бггг. кабудто в скважинах она бесконечная.
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29.09.2020 08:47 Ответить
Окупаційна влада Криму заявила про примусовий викуп свердловин із водою у населення - Цензор.НЕТ 2041
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29.09.2020 08:59 Ответить
А не проще ли в газовые камеры лишних ватников, чтобы меньше пили воды?
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29.09.2020 11:30 Ответить
Пам'ятаю коли в Армянську не було кілька днів води то всі ходили до однієї хатки на Сімферопольській . Дебіт тої кринички -відро за півгодини - і з відрами на канал ( то ще за совєтів було)))
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29.09.2020 12:47 Ответить
вот что происходит когда говнорашка сует свое рыло туда куда не надо .ну а крысчан мне совсем не жалко. долбодятлы крысчанские должны по полной прочувствовать рашинскую говень. все познается в сравнении.
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29.09.2020 12:49 Ответить
Тю на них... теж мені проблєма... у вас же на засрасці найчистішої води найбільші поклади - доставайте труби СП2 та прокладіть ті труби від байкалу до криму, і пийте хоч залийтеся
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29.09.2020 16:07 Ответить
крысчане, следующий шаг ваших бугров будет следующим - вас принудительно заставят сосать у гоблина и у путлера! хай щастить дебилы!!!
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29.09.2020 20:50 Ответить
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