Оккупационные власти Крыма заявили о принудительном выкупе скважин с водой у населения
Глава крымского оккупационного Кабмина Сергей Аксенов в понедельник поручил принудительно выкупать источники воды на полуострове, которые находятся в частной собственности, в случае, если владельцы отказываются предоставлять к ним доступ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.
"С 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий и жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Питьевая вода сейчас подается по часам утром и вечером. Потребность почти 400-тысячного населения города в воде составляет 160 тыс. кубометров в сутки, в данный момент подается около 100 тыс. кубометров", - пишет издание.
Оккупант Аксенов предлагает в случае возникновения вопросов подключать российскую прокуратуру.
"Если есть какие-то технические вопросы, недоразумения с владельцами, значит, подключайте прокуратуру, принимайте решение соответственно. Водоснабжение - это общее дело, вода - это для всех, а не собственность. Не будет ни одной скважины, которая не дает возможности подать воду людям, особенно в период ЧС. Если отказываются, принимайте административное решение о принудительном выкупе, если был такой выкуп", - сказал Аксенов.
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А нефте- и газо-снабжение,стесняюсь спросить,это тоже "для всех, а не собственность"?Все недра принадлежат народу или некоторые?
Про що ти?
Та хто х рабів-холопів питає, хочуть вони воювати, чи ні?
Гонять кулеметами стадо на кулемети...
Чи спільне - це коли тільки владі потрібно, а коли громадянам, то зась?
ж просто отбирать, а несговорчивого хозяина и семью ссылать в Сибирь или расстреливать, как "деды-прадеды" завещали.