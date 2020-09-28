"Слуга народа" Тищенко вошел в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко вошел в созданную парламентскую группу по законодательным изменениям для урегулирования войны на Донбассе.

Об этом сообщил он сам в ходе брифинга во время заседании фракции у КВЦ "Парковый" в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Когда президент шел в парламент, его главным тезисом, за который проголосовала вся страна, был мир. Поэтому сегодня мы находим новое решение и я и правда являюсь одним из членов этой группы", - сказал Тищенко.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" также заявил, что подробности о работе новой группы, задача которой помочь президенту в установлении мира в Украине, будут вскоре сообщены обществу.

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"Не все так хорошо, как хотелось бы. Именно поэтому президент и мы, как его команда, ищем новое решение. Все эти решения направлены на выполнение наших обещаний как народных депутатов, как граждан этой страны", - добавил Николай Тищенко.

Ранее на своей странице в Facebook он рассказал о какой группе идет речь: "Сегодня впервые принял участие в парламентской группе по законодательным изменениям по Донбассу. Как и прогнозировал, здесь работают как профессионалы, так и откровенно слабые представители, работающие на разобщение украинцев по обе стороны конфликта. Но моя позиция неизменна, и она аналогична позиции президента. "Нет той стороны". Прежде всего есть украинцы, которых разделила война на Донбассе. И наша общая задача - объединить семьи, объединить людей, объединить Украину. Сделать все возможное, чтоб поскорее наступил мир".

Напомним, в интервью Цензор.НЕТ депутат "Слуги народа" Иван Юнаков рассказал о создании межфракционного объединения "под названием, если не ошибаюсь, "Путь домой"? На мой взгляд, это "мир любой ценой".

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