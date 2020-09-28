В Армении запретили выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет
В Армении запретили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет без разрешения территориальных военных комиссариатов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
"Согласно решению, принятому правительством Армении 27 сентября 2020 года, объявлен призыв лиц до 55 лет. Лицам мужского пола в возрасте от 18 до 55 лет разрешается покинуть пределы страны только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов", — объяснили в Комитете гражданской авиации Армении.
Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.
Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994 г. после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивали конфликты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Маленькая несчастная Армения забрала территории у Азербайджана, который больше ее. Не странно? Я поддерживаю Азербайджан в желании их вернуть.
Вы зря так думаете,
Лучше задумайтесь, как дружба с мокшандией
Связана с нападением Армении на Азербайджан,
Кто науськал их воевать ?
Не даром же закрывают границы, армяне понимают, что
Их используют и не хотят воевать ...
https://twitter.com/HanumeZiba
https://twitter.com/HanumeZiba
https://twitter.com/HanumeZiba
https://twitter.com/HanumeZiba
Olga Amir
Куйло надоумил армян начать открытую войну с Азербайджаном, чтобы Армения проиграла и пришла к той точке, где или гибель, или сдаться на милость своего кровного врага Азербайджана или влиться в союз с рашкой. Куйло таки востанавливает этот полуразложившийся труп СССР.
https://www.youtube.com/watch?v=7JI-iedlmdM бэк ин зе юсса