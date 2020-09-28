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Новости Агрессия России против Украины
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В Армении запретили выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет

В Армении запретили выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет

В Армении запретили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет без разрешения территориальных военных комиссариатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Согласно решению, принятому правительством Армении 27 сентября 2020 года, объявлен призыв лиц до 55 лет. Лицам мужского пола в возрасте от 18 до 55 лет разрешается покинуть пределы страны только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов", — объяснили в Комитете гражданской авиации Армении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Азербайджана Алиев вслед за Арменией объявил частичную мобилизацию в стране

Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994 г. после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивали конфликты.

Также читайте: Война в Нагорном Карабахе: Армения не будет обращаться к России за помощью

Автор: 

Армения (829) мобилизация (2800) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+18
він і сам піде воювати і ще юнармію приведе!
В Армении запретили выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет - Цензор.НЕТ 1437
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28.09.2020 23:27
+14
Хм, а что не понятно? В данный момент ситуация Азербайджана схожа с нашей. У Азербайджана оккупировала земли Армения, у нас кацапы. Замороженный конфликт там уже порядка тридцати лет, у нас шесть. Сейчас Азербайджан освобождает свою землю, что естественно у украинцев вызывает понимание и по крайней мере уважение. Мы надеемся в свое время также вернуть свои земли. А к разным религиям у нас отношение терпимое. У нас православные храмы есть и католические, синагоги и мечети есть. Как-то на почве религий в Украине конфликтов не припомню. Посему то ,что типа армяне христиане, а азербайджанцы мусульмане никакого особого отношения и симпатий/антипатий к тем или иным не вызывает. Все прагматично и в светском поле. Без всякого рода религий или вероисповеданий.
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29.09.2020 02:27
+13
За сотню баксов разрешение легко выпишут,Украине нужно закрыть с въезд беглых армяшек,пусть к путлеру бегут.
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28.09.2020 23:35
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Чем дальше в лес тем больше дров
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28.09.2020 23:20 Ответить
Прийшов час розпочинати звільнення Донбасу та Криму, поки путін буде воювати з Азербайджаном у Вірменії.
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28.09.2020 23:38 Ответить
Україні також потрібно вводити воєнний стан і обмежувати виїзд громадян за кордон, бо починається велика війна. Ескалація межетнічної війни в Карабасі підірве весь російський Кавказ, відновляться з новою силою старі межетнічні конфлікти і росія почне розвалюватись.
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28.09.2020 23:49 Ответить
татишоэксперд...!
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29.09.2020 00:28 Ответить
тут уместна пословица "дурень думкой багатiе"
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29.09.2020 00:42 Ответить
А кто будет охметову с ярмаком и их кловану деньги зарабатывать ?
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29.09.2020 00:46 Ответить
Кацапчик, ти палися! "Міжетнічні". За що вам тільки гроші платять?
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29.09.2020 07:44 Ответить
Ви ще й мови не знаєте, а лізете коментувати!
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29.09.2020 10:36 Ответить
Ты пойдеш ?
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29.09.2020 01:01 Ответить
поедут Арцах защищать)
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28.09.2020 23:22 Ответить
Перемелят азер армян как пить дать. Вперед Азербайджан!!!!!!!
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28.09.2020 23:23 Ответить
Счас побегут, и часть в Украину. Кто захочет погибать за кусок чужой пустынной земли. Очень они тут надо. И так уже развелось этих братств.
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28.09.2020 23:25 Ответить
Выезд запретили. Как побегут?
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28.09.2020 23:28 Ответить
Как раньше бежали.
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28.09.2020 23:29 Ответить
Осломверхи
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29.09.2020 00:47 Ответить
Це щоб у них різні бубачки не тікали від призову. 4 рази.
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28.09.2020 23:27 Ответить
Так там и кустов на всех не хватит. Пусть косят под дурачков и кловунов.
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28.09.2020 23:30 Ответить
він і сам піде воювати і ще юнармію приведе!
В Армении запретили выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет - Цензор.НЕТ 1437
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28.09.2020 23:27 Ответить
Не плохое начало, продолжайте не останавливайтесь, а теперь ещё верните назад в Армению с Украины своих армяшек, вобще шикарно будет.
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28.09.2020 23:30 Ответить
Так они и поехали. Разве пренудительно, по запросу Армении депортировать в самолетах. И над Карабахом сбрасывать.
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28.09.2020 23:32 Ответить
За сотню баксов разрешение легко выпишут,Украине нужно закрыть с въезд беглых армяшек,пусть к путлеру бегут.
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28.09.2020 23:35 Ответить
Нет.ты не прав!!там и за штуку баксов не вариант что ты отмажешся от призыва в армию!!это было ещё в 2000годах.вот поэтому они допризывников по всем странам с мамками и дедами рассовывали.
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29.09.2020 07:02 Ответить
Может. пора и в Армению. там порядки навести?
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28.09.2020 23:46 Ответить
Це точно!
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28.09.2020 23:47 Ответить
дружище, не верим всем прокацапским высказывания - мы же не первые с сигарой на крыше.
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28.09.2020 23:56 Ответить
живёшь в Украине, патриот и используешь прапор США - кого боишься тогда, зачем используешь впн.
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28.09.2020 23:54 Ответить
Строчит из Макшании. Патриот на заработках.
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28.09.2020 23:59 Ответить
где хоть живёшь...?
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29.09.2020 00:29 Ответить
Аваков что в Америке делаешь?
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29.09.2020 00:37 Ответить
Надеюсь азерботов разобьют. Держись Армения. Необращяй внимания на етих людей. Мечтаем сами разбить терористов на Донбасе.
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29.09.2020 00:43 Ответить
"ВАнюшка", а це нічого, що "Нагорний Карабах" - азербайджанська земля, заселена 140 тисячами вірмен? Тоді тут пряма аналогія з ОРДЛО... Там теж вважають територію України "русскай земльой"... Ти хоча-б, трохи подумав, перед тим, як подібне писать... Чи для тебе "терористи" - це ЗСУ, що звільняють свою землю?... Так малюй не український прапор, а, відразу, "триколор"... Хоч російський, хоч "донбасітський", щоб люди не плуталися...
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29.09.2020 04:57 Ответить
думаю, бесполезно тут взывать к разуму того, у кого разума нет, и кто мыслит очень просто логикой друг моего врага мой враг
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29.09.2020 00:44 Ответить
Непонятно почему но им по душе мусульманский Азербайджан который ничем и никогда не помогал Украине .
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29.09.2020 02:16 Ответить
Хм, а что не понятно? В данный момент ситуация Азербайджана схожа с нашей. У Азербайджана оккупировала земли Армения, у нас кацапы. Замороженный конфликт там уже порядка тридцати лет, у нас шесть. Сейчас Азербайджан освобождает свою землю, что естественно у украинцев вызывает понимание и по крайней мере уважение. Мы надеемся в свое время также вернуть свои земли. А к разным религиям у нас отношение терпимое. У нас православные храмы есть и католические, синагоги и мечети есть. Как-то на почве религий в Украине конфликтов не припомню. Посему то ,что типа армяне христиане, а азербайджанцы мусульмане никакого особого отношения и симпатий/антипатий к тем или иным не вызывает. Все прагматично и в светском поле. Без всякого рода религий или вероисповеданий.
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29.09.2020 02:27 Ответить
Мусульманский Азербайджан не поддерживает РФ в ООН, и не голосует против Украины, как христианская Армения. Территория НКАО де-юре принадлежит Азербайджану, и находится в оккупации. Непонятно, почему мы поддерживаем Азербайджан?
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29.09.2020 06:14 Ответить
а знаешь почему ? потому что христианская Армения находиця в окружении Турции и Азербайджана . Тебе напомнить что делали турки с армянами ? может тебе напомнить как турки убивали украинцев , болгар , уничтожили христианскую Византию воздвигнув на ее территории мусульманскую империю ? Армении нет другого выхода - бедная страна в полной зависимости от росии . она голосует в ООН так чтобы не потерять хотябы призрачную возможность росейской поддержки .
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29.09.2020 19:29 Ответить
Турки это делали 100 и более лет назад. Сейчас они это делают? А вот касабы украинцев убивают до сих пор. И ары занимаются политической проституцией в ООН.
Маленькая несчастная Армения забрала территории у Азербайджана, который больше ее. Не странно? Я поддерживаю Азербайджан в желании их вернуть.
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29.09.2020 22:05 Ответить
Курды сейчас их цель и северный Кипр который османы захватили как и землю на которой живут уничтожив христианскую Византию. Османская империя ничем от росейской не отличается. Не понимаю как можно склоняться к поддержке либо той либо другой .
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29.09.2020 22:16 Ответить
Я не поддерживаю Турцию. Я поддерживаю Азербайджан.
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29.09.2020 22:24 Ответить
Страну где правит клан Алиевых передавая власть от отца к сыну ? Там где руское ТВ и идеология превалирует ? Странные вы .
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29.09.2020 22:29 Ответить
Одно другому не мешает. Это внутреннее дело азербайджанцев. А в этом конфликте я на стороне Азербайджана, и я уже несколько раз объяснил почему. Больше объяснять не буду.
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29.09.2020 22:58 Ответить
Азербайджан ? Не помогал ?
Вы зря так думаете,
Лучше задумайтесь, как дружба с мокшандией
Связана с нападением Армении на Азербайджан,
Кто науськал их воевать ?
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29.09.2020 08:18 Ответить
Це для дітей армянського 95 кварталу " только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов".
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28.09.2020 23:45 Ответить
При чем вообще здесь узбеки ?
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28.09.2020 23:48 Ответить
Та какая разница тот же самый ислам как и у азеров, нужно все эти войны направлять внутрь Московии и её колоний.
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28.09.2020 23:53 Ответить
https://hvylya.net/news/216361-armeniya-prigrozila-raketami-iskander-v-nagornom-karabahe Армения пригрозила ракетами "Искандер" в Нагорном Карабахе ....Азербайджану можно Армении передать равносильную территорию ближе к Армении и закончится на этом конфликт и погнать подальше от себя русский мир вместе с Московией зачем армянам убивать узбеков и наоборот,гоните рюський мир со своих земель и сами договаривайтесь между собой..
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28.09.2020 23:58 Ответить
Узбеки в гробу видали и одних и других, - у них своя свадьба!
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28.09.2020 23:52 Ответить
Не поддерживаю Армению в этом конфликте. Но предлагаю всем комментаторам оставаться людьми, не судить весь народ по национальности и помнить о Сергее Нигояне.
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28.09.2020 23:47 Ответить
Исключение лишь подтверждает правило, к сожалению, что оккупанты азербайджанских земель и вассалы рашки делают то что скажет рашка.
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29.09.2020 00:40 Ответить
Там сунул рыло московский медведь,
Не даром же закрывают границы, армяне понимают, что
Их используют и не хотят воевать ...
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29.09.2020 08:22 Ответить
а шо, апасля пятидесятипяти ужо не мушшчына???
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28.09.2020 23:49 Ответить
я так понимаю что хитрожопые ары горят желанием попасть под ятяган янычара.
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28.09.2020 23:51 Ответить
https://twitter.com/HanumeZiba
https://twitter.com/HanumeZiba
https://twitter.com/HanumeZiba


https://twitter.com/HanumeZiba
https://twitter.com/HanumeZiba

Olga Amir



Куйло надоумил армян начать открытую войну с Азербайджаном, чтобы Армения проиграла и пришла к той точке, где или гибель, или сдаться на милость своего кровного врага Азербайджана или влиться в союз с рашкой. Куйло таки востанавливает этот полуразложившийся труп СССР.
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28.09.2020 23:58 Ответить
Вова Пу сам труп. Амбиции и комплексы этого окурка доведут Макшанию до смерти.
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29.09.2020 00:01 Ответить
Операция по изгнанию оккупантов, которую сейчас демонстрирует Азербайджан, продолжается. В этой ситуации есть очень важный положительный момент. Азербайджанцы сейчас реально показывают нам, украинцам, как решается вопрос оккупации собственной земли любым захватчиком. (с)
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29.09.2020 00:02 Ответить
др жопы их хитрожопость. ары уже проиграли, потому что начали хвост поднимать на соседа, зная что сами не правы, и украденное придется вернуть хозяину. а совок плешивый пигмей сможет устроить только между мордовией и удмуртией.
https://www.youtube.com/watch?v=7JI-iedlmdM бэк ин зе юсса
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29.09.2020 00:05 Ответить
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29.09.2020 00:06 Ответить
класно так кацапы выплясывают под калинка-малинка.
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29.09.2020 00:15 Ответить
У агрессора есть две возможности: или освободить захваченную территорию и вернуться к себе домой, или стать удобрением для земли, которую он оккупировал. Второй вариант предпочтительнее, поскольку это будет хоть какая-то компенсация за то, что оккупант стоял на чужой земле.
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29.09.2020 00:17 Ответить
есть и третий вариант спокойно себе пожинать плоды агрессии, особенно если перевес сил на его стороне
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29.09.2020 00:48 Ответить
Там уже вірмени заговорили про евакуацію жителів Нагорного Карабаху... Мабуть, відчувають, що у азербайджанців лопнуло терпіння...Ну, не перший випадок... Судети, тому - приклад... Тому 140 тис. для Вірменії - "самий раз"... Ну, створять "Нагорно-Карабахське братство", будуть у день "евакуації" збираться по церквах і плакать про "вигнання", як плачуть про "геноцид" 1916 року... Однак, хто їм винен? Їм що, хтось не давав жить у Нагорно-Карабахському АО? Захотілося пограть у "незалежність"? Чи "Велика Айастан" спокою не давала?
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29.09.2020 05:11 Ответить
а с чего тезис, что начали армяне?по логике, азербайджан уж очень хорошо подготовлен оказался, как для простого контрнаступления, вот и думайТЕ
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29.09.2020 00:47 Ответить
армянским мужчинам пора перестать обливать борщом украинское посольство, а идти штурмовать склоны гор и громко кричать карабахнаш. Может услышат Байрактары и присоединятся к этим воинам.
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29.09.2020 00:17 Ответить
русня в сурии частично научилась бороться с дронами. Суть борьбы такова, что роботы работают в полуавтономном режиме и у них в софте распознование объектов стоящих на двух задних конечностях, которые роботы уничтожают. Кацапня вычислила , что если вовремя успеть упасть на 4 конечности то робот воспринимает их как свободно выпасающуюся овцу , и не стреляет по кацапне. Это не прикол. Думаю и ары при виде летящего убийцы будут делать то же самое.
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29.09.2020 00:24 Ответить
https://haqqin.az/news/190501 Сотни трупов армянских солдат на полях Карабаха . Оно вам надо, армяне? Возвращайтесь домой, в свои земли. Погибать за чужие камни и пески по хотелкам Вовы Пу и его марионеток в самой Армении.
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29.09.2020 00:42 Ответить
на самом деле это земле не совсем для них чужая
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29.09.2020 00:50 Ответить
Ну по таким соображениям кацапам весь бывший союз не чужой. Они же приемниками оного себя назвали.
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29.09.2020 02:40 Ответить
Німці Судети, а Росія Донбас теж вважали, "не совсем чужой"...
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29.09.2020 05:13 Ответить
Кацап рахує будь-яку територію, де він висрався. А сере те падло всюди і завжди. Так що тепер все їм віддати?
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29.09.2020 07:17 Ответить
А в ответ Власти Азербайджана заблокировали социальные сети, мессенджеры и видеохостинги.
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29.09.2020 00:43 Ответить
Походу все армяшки стали налыжи .но не успели .))
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29.09.2020 00:45 Ответить
Армяне в невероятно тяжелой ситуации. С одной стороны азербайджанцы чью землю захватили не армяне!, а 365 армия РФ в виде "братской христианской помощи единоверцам". А вот с другой стороны "единоверцы", которые уже скупили в Армении "за долги по поставкам оружия для защиты от азербайджанцев" все что только ценного было. От оккупации якобы армянами Нагорного Карабаха выигрывает только *********. Десятилетиями этот "миротворец" продавал азербайджанцам свое военное фуфло и "оказывал братскую помощь в долг" армянам. Что им делать? Вся экономика в Армении уже давно принадлежит кацапам. Армяне тотально зависят от поставок ***** и вынуждены платить любую цену за кацапское дерьмо (********* ничего кроме дерьма армянам не поставляет). Президент Армении ставленник ***** Пашинян не является самостоятельной фигурой, а страна уже давно низведена до статуса колонии. Но воюет то ********* в Карабахе армянами! 32 года ротаций! Тысячи убитых, тысячи вдов и сирот. Каждая армянка выходя замуж умоляет мужа уехать из страны ибо риск остаться вдовой с детьми на руках очень велик. Да и выходить то уже не за кого - на 1 мужчину 6 женщин. Из 2,75 млн. населения в стране находится меньше миллиона - старики, дети, вдовы, инвалиды. Армении уже нет! Бегут от "братской любви" из страны которая стала хуже мачехи. Зато в Армении самая крупная военная база *********а на Кавказе и кацапские военные получают в Армении зарплату которая во много раз превышает среднюю зарплату в стране. Так же и в Крыму получали по сравнению с гражданами Украины.Чем закончилось? Аннексией...
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29.09.2020 01:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fA48K9yO4E0&has_verified=1 Уничтоженные солдаты армянской армии - ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КАДРЫ ИЗ КАРАБАХА
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29.09.2020 01:41 Ответить
Не нужно подходить к этой войне как конфликту армян и азербайджанцев. Там война не за религию и не за нацию, там война за территорию. Если вы высказываетесь на чью-то пользу, высказывайтесь не из того, кто из кавказцев вам приятен или неприятен, или кто ближе по религии. Высказывайтесь поддерживаете ли вы армян в том, что они воюют за Карабах и еще энное количество азербайджанских районов, не относящихся к Карабаху, или они должны оттуда уйти сами или быть изгнаны.
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29.09.2020 01:45 Ответить
А не пора всіх вірменів призовного віку депортувати з України у Вірменію?!
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29.09.2020 05:07 Ответить
луче к стратегическому партнеру - Азербутии
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29.09.2020 06:05 Ответить
...в схроны, рябята в схроны!
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29.09.2020 06:04 Ответить
А що, хочуть втікати? Нам показували, що зі всього світу їдуть допомагати своїм окупантам утримувати чужу землю.
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29.09.2020 08:25 Ответить
 
 