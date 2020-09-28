НАБУ "вело" двух "слуг народа", но Венедиктова "слила" информацию, доказательств для ареста недостаточно, - Евгений Шевченко
Национальное антикоррупционное бюро проводило операции по двум депутатам "Слуги народа", однако они были сорваны.
Агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил в Facebook, что его вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу "вагнеровцев", передает Цензор.НЕТ.
"Я откровенно сказал следователю, что руководство ГБР политически мотивировано и ангажировано, а значит просто-напросто не способно наказать руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. И пока президентом остается Владимир Зеленский, посадить изменника в тюрьму на 15 лет не удастся", - отметил он.
По словам Шевченко, та же ситуация в ГПУ: "Ирина Венедиктова сливает абсолютно все дела, касающиеся депутатов партии "Слуга народа". Например, Юрченко детективы должны были арестовать во время передачи взятки в размере $200 тысяч, но генпрокурор сообщила об этом Президенту, чем сделала невозможным арест непосредственно на горячем, потому что господин Зеленский "своих не сдает".
Он сообщил, что сегодня параллельно происходили две операции по другим двум депутатам - также из партии "Слуга народа".
"Но Венедиктова вместо обеспечения надлежащего процессуального контроля над совершением преступления обеспечила "слив" информации подозреваемым на ранней стадии расследования, в результате чего легенды агентов НАБУ разоблачены и доказательная база осталась недостаточной для ареста коррумпированных чудовищ", - констатировал Шевченко.
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А пастух обнюхался
Айкосов всяких
Гуляют сонно овцы
Меж сосен корабельных...
но всё равно замечательно !
До речі, згаданий в цій інфі Євген Шевченко - один із таких "кидал"
не мог Владимир Александрович так поступить...
Патамуша он дебил
Рахунок, за проживання і безпеку 200 % зЕзидентської борцуньї, сплачує український нарід.
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Alex Blavatskij
@Blavatskij
Голосуючи на виборах за партії Порошенка, Зеленського, Бойка, Рабіновича, Шарія та решту місцевих вихідців з Партії регіонів, згадайте про Януковича - це завдяки саме йому вам зараз є кого обирати...
Україною керує організоване злочинне угрупування зрадників і ворогі, під прикриттям власної маріонетки.
(ЗеЛайфХак)
Кроме того предупредили, что ЕС не банкомат и не лохи. Посоветовали заняться реформами.
http://rusjev.net/2020/09/28/es-ukraine-ne-dast-deneg-poka-kolomojskogo-ne-posadyat/?fbclid=IwAR14vD3hDE60If55oLWtfcSMONDU0S67Ols8FLD-twuabjm6UwieBojxn8E