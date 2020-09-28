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НАБУ "вело" двух "слуг народа", но Венедиктова "слила" информацию, доказательств для ареста недостаточно, - Евгений Шевченко

Национальное антикоррупционное бюро проводило операции по двум депутатам "Слуги народа", однако они были сорваны.

Агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил в Facebook, что его вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу "вагнеровцев", передает Цензор.НЕТ.

НАБУ вело двух слуг народа, но Венедиктова слила информацию, доказательств для ареста недостаточно, - Евгений Шевченко 01

"Я откровенно сказал следователю, что руководство ГБР политически мотивировано и ангажировано, а значит просто-напросто не способно наказать руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. И пока президентом остается Владимир Зеленский, посадить изменника в тюрьму на 15 лет не удастся", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Народ возьмет вилы и выгонит зеленых недоумков в следующем году", - агент НАБУ Шевченко

По словам Шевченко, та же ситуация в ГПУ: "Ирина Венедиктова сливает абсолютно все дела, касающиеся депутатов партии "Слуга народа". Например, Юрченко детективы должны были арестовать во время передачи взятки в размере $200 тысяч, но генпрокурор сообщила об этом Президенту, чем сделала невозможным арест непосредственно на горячем, потому что господин Зеленский "своих не сдает".

Он сообщил, что сегодня параллельно происходили две операции по другим двум депутатам - также из партии "Слуга народа".

"Но Венедиктова вместо обеспечения надлежащего процессуального контроля над совершением преступления обеспечила "слив" информации подозреваемым на ранней стадии расследования, в результате чего легенды агентов НАБУ разоблачены и доказательная база осталась недостаточной для ареста коррумпированных чудовищ", - констатировал Шевченко.

НАБУ вело двух слуг народа, но Венедиктова слила информацию, доказательств для ареста недостаточно, - Евгений Шевченко 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый во взяточничестве нардеп Юрченко считает, что стал жертвой "мусорной мафии". ВИДЕО

Автор: 

НАБУ (4230) Шевченко Евгений (143) ГБР (3032) Венедиктова Ирина (726) Слуга народа (2634)


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Топ комментарии
+30
НАБУ "вело" двох "слуг народу", але Венедіктова "злила" інформацію, доказів для арешту недостатньо, - Євген Шевченко - Цензор.НЕТ 5529
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28.09.2020 23:40
+25
Это очень поможет слугам Осла победить на ме-е-есных выборах.
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28.09.2020 23:23
+21
Венедіктова та посиденьках на спільній з Вовкою дачі ще не те зіллє Єрмаку...
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28.09.2020 23:24
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Это очень поможет слугам Осла победить на ме-е-есных выборах.
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28.09.2020 23:23 Ответить
эта безмозглая девка---уже заработала себе срок,крути дальше шельма !!!!!!!
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29.09.2020 09:22 Ответить
Венедіктова та посиденьках на спільній з Вовкою дачі ще не те зіллє Єрмаку...
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28.09.2020 23:24 Ответить
а Єрмак -кацабам...
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28.09.2020 23:29 Ответить
Вёл ветер стадо,

А пастух обнюхался

Айкосов всяких
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28.09.2020 23:26 Ответить
Хайку.
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28.09.2020 23:28 Ответить
Вкурил айкос пастух.
Гуляют сонно овцы
Меж сосен корабельных...
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28.09.2020 23:34 Ответить
слогов 6-7-7, а надо 5-7-5 )))

но всё равно замечательно !
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28.09.2020 23:39 Ответить
Спасибо😋
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28.09.2020 23:47 Ответить
НАБУ "вело" двох "слуг народу", але Венедіктова "злила" інформацію, доказів для арешту недостатньо, - Євген Шевченко - Цензор.НЕТ 5529
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28.09.2020 23:40 Ответить
думаю їм мріється все навпаки - настригти собі на шуби... А в тім- какая разніца , вівці достойні свого поводиря.
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29.09.2020 00:22 Ответить
да...ото вибрали на свою голову...Іронія долі- все що було в серіалі про Голобородька-але тепер НАВПАКИ...!!! здобули...мені за Державу сумно...українців просто "кинули"...тупо...
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28.09.2020 23:28 Ответить
Коли,хоч один раз,українців не "кидали"?
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29.09.2020 00:01 Ответить
та українці 73% самі себе кидають.
До речі, згаданий в цій інфі Євген Шевченко - один із таких "кидал"
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29.09.2020 00:12 Ответить
кто кого кинул, епта? Сами же понавыбирали! Нечем было думать - теперь на себя пеняй. те.
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29.09.2020 01:44 Ответить
НАБУ "вело" двух "слуг народа", но Венедиктова "слила" информацию, доказательств для ареста недостаточно, - Евгений Шевченко - Цензор.НЕТ 7167
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28.09.2020 23:29 Ответить
это инсинуации.

не мог Владимир Александрович так поступить...

Патамуша он дебил
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28.09.2020 23:45 Ответить
І, саме цікаво, що не довіряти Євгену Шевченку не має підстав. Ще один важливий пазл у картину зело-влади
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28.09.2020 23:32 Ответить
Ага, тот самый Шевченко, который Злочевского "почти посадил". Клоун не меньше, чем Зеленский.
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29.09.2020 02:03 Ответить
Неспокійно після усього цього Венедіктовій. Тому і ховається від людей за охороною на президентській резиденції.
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28.09.2020 23:35 Ответить
Вангую. Ще прийде час страшних зелених історій, про те, як "непідкупну" портновську борцунью бене-діктову, ховали, від "замаху ворогів", на держдачі зЕзідента.
Рахунок, за проживання і безпеку 200 % зЕзидентської борцуньї, сплачує український нарід.
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29.09.2020 00:03 Ответить
Включил ICTV и офигел окончательно - по всей стране массовая подготовка к фальсификации местных выборов в пользу жоопо-рыгов. Практически во всех ТВК медведчуковские вводят свои порядки. Это еще те будут выборы. Мы ужаснемся, когда узнаем кто придёт к власти в городах. (с)
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28.09.2020 23:40 Ответить
Следи за опросами!
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28.09.2020 23:46 Ответить
https://twitter.com/Blavatskij
https://twitter.com/Blavatskij

Alex Blavatskij

@Blavatskij


Голосуючи на виборах за партії Порошенка, Зеленського, Бойка, Рабіновича, Шарія та решту місцевих вихідців з Партії регіонів, згадайте про Януковича - це завдяки саме йому вам зараз є кого обирати...
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28.09.2020 23:50 Ответить
Похоже,что украинское олигархическое кодло не без участия рашки договорилось местные выборы отдать медведчуковским...пздц
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29.09.2020 00:20 Ответить
Вовсе нет, просто такие сейчас электоральные настроения.
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29.09.2020 02:05 Ответить
Так може вона і "вагнерівців" злила?
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28.09.2020 23:41 Ответить
Венедиктова як и Эрмак давно должны сидеть в тюрьме, думаю со временем они там будут если не сбегут в РФ, но там Путин тоже не вечен.
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28.09.2020 23:41 Ответить
А что, взятку 13 тыс.баксов, что отнесли нардепу Юрчено, уже не считается?
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28.09.2020 23:45 Ответить
Дніще за дніщем.
Україною керує організоване злочинне угрупування зрадників і ворогі, під прикриттям власної маріонетки.
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28.09.2020 23:53 Ответить
Ой не зря грузин-реформаторов выгнали.Без них скорость реформ просто зашкаливает,аж страшно!Боюсь, завтра проснусь в Европе...
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28.09.2020 23:56 Ответить
Ничего не меняется. Исключение разве что Рябошапко. соеввые прокуроры такое же гвно. И шокин - брилиантовых. А кортавый вообще - тп из паспортного стола выручал, лиш бы НАБУ подосрать
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29.09.2020 00:03 Ответить
Я все ждал когда зебилы заведут пластинку - "а при порошенко "
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29.09.2020 07:00 Ответить
ПОДОЛАЛИ, ЗДОБУЛИ, ПЕРЕМОГЛИ !!! А ви українці із своїми проблемами йдіть до сраки, не плутайтесь під ногами, не заважайте Бубачке втілювати свої параноїдальні навязли ідеї. Кожен ЗЕскот, котрого ЗЄля врятував від тюрми буде йому зобовязаний своїм госом
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29.09.2020 00:12 Ответить
НАБУ "вело" двох "слуг народу", але Венедіктова "злила" інформацію, доказів для арешту недостатньо, - Євген Шевченко - Цензор.НЕТ 6165
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29.09.2020 00:31 Ответить
Бєнядіктова заробляє собі на старість та на справжнє Хубло.
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29.09.2020 00:49 Ответить
Классический мафиозный клан с круговой порукой. Но наш нарид выбрать говно обожает. Да что с извращением. Раз промахнулись пересични, теперь лет 10 будут питаров тянуть разнообразных.
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29.09.2020 00:54 Ответить
Красти у свого народу потрібно так, щоб всі думали, що це реформи.
(ЗеЛайфХак)
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29.09.2020 01:11 Ответить
ЕС Украине не даст денег, пока Коломойского не посадят - такой месседж донесли Зеленскому напрямую, заехав к нему прямо в кабинет.
Кроме того предупредили, что ЕС не банкомат и не лохи. Посоветовали заняться реформами.
НАБУ "вело" двох "слуг народу", але Венедіктова "злила" інформацію, доказів для арешту недостатньо, - Євген Шевченко - Цензор.НЕТ 6004

http://rusjev.net/2020/09/28/es-ukraine-ne-dast-deneg-poka-kolomojskogo-ne-posadyat/?fbclid=IwAR14vD3hDE60If55oLWtfcSMONDU0S67Ols8FLD-twuabjm6UwieBojxn8E
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29.09.2020 01:17 Ответить
Просили же в 2019 году - думайте... АЛЁ, зелебобики, вам говна подвезли, ХАВАЙТЕ.
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29.09.2020 01:42 Ответить
Самые слабые падут в давке.
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29.09.2020 02:04 Ответить
Вот такая она "новая власть". Вор на воре и вором погоняет.
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29.09.2020 02:06 Ответить
Этот балабол и Злочевского профукал (ещё при барыге). Вопрос тогда напрашивается, а чего Юрченко не слила?
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29.09.2020 02:07 Ответить
Ну а для чого ж ще Слуги поставили цю служанку на місце генпрокурора ?
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29.09.2020 02:17 Ответить
Ну, і де нацсуки і різна інша шваль, яка кожного дня бігала за Порошенком за фейкові повідомлення? Тут кожного дня реально йде злив і корупційні злочини і тиша. Чи нацсуки якраз за злочини і корупцію?
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29.09.2020 08:28 Ответить
Нарід хотів нових облич,а одержав найогидніших корупціонерів,неучів,запроданців і просто сцикунів.
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29.09.2020 08:44 Ответить
безмозглая крыса отрабатывает крохи со стола безмозглого Вошьдя, которого на трон усадили безмозглые зебилы, воспитывающие своИх, самых умных и способных детей - старик Дарвин где-то бьётся головой о стену..(
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29.09.2020 11:39 Ответить
 
 