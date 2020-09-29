29 498 111
Противники узурпатора Лукашенко применили против силовиков палки и камни, заставив их отступить. ВИДЕО
В Беларуси противники незаконно захватившего власть "президента" Александра Лукашенко применили против силовиков палки и камни, заставив их отступить.
Как передает Цензор.НЕТ, видео выложили пользователи соцсетей.
На кадрах видно, как граждане Беларуси, применив подручные средства, заставили ретироваться охранников режима Лукашенко.
Топ комментарии
+90 SergeLi
показать весь комментарий29.09.2020 00:03 Ссылка
+41 Ирина Мороз
показать весь комментарий29.09.2020 00:04 Ссылка
+21 Aleksandr Ermak
показать весь комментарий29.09.2020 00:15 Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
alex lagun
показать весь комментарий29.09.2020 13:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Олексій Столяренко #454111
показать весь комментарий29.09.2020 09:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
ПРАВДИВЫЙ
показать весь комментарий29.09.2020 09:17 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
ПРАВДИВЫЙ
показать весь комментарий29.09.2020 09:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Alexey Timofeev #468147
показать весь комментарий29.09.2020 14:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Vasya Batareykin
показать весь комментарий29.09.2020 09:39 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Beloded Viktor
показать весь комментарий29.09.2020 12:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Anacheeta
показать весь комментарий29.09.2020 13:00 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
alex lagun
показать весь комментарий29.09.2020 13:41 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Alexey Timofeev #468147
показать весь комментарий29.09.2020 14:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль