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Новости Революция в Беларуси
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Противники узурпатора Лукашенко применили против силовиков палки и камни, заставив их отступить. ВИДЕО

В Беларуси противники незаконно захватившего власть "президента" Александра Лукашенко применили против силовиков палки и камни, заставив их отступить.

Как передает Цензор.НЕТ, видео выложили пользователи соцсетей. 

На кадрах видно, как граждане Беларуси, применив подручные средства, заставили ретироваться охранников режима Лукашенко.

Автор: 

Беларусь (7915) протест (5862)


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Топ комментарии
+90
ну что тут, беларусы таки поняли, что от хороводов толку нет?
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29.09.2020 00:03
+41
На очереди коктейли
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29.09.2020 00:04
+21
и огонька подкинуть
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29.09.2020 00:15
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весь цивилизованный Мир знает что Лука сфальсифицировал выборы и лишь https://censor.net/ru/user/442761 называет их легитимными! тебе самому не смешно от етого?
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29.09.2020 13:40 Ответить
Старий баян.
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29.09.2020 09:06 Ответить
НЕОБХОДИМО БЕНЗИНОМ ОБЛИВАТЬ И 2 МИНУТЫ НА СБОРЫ ДАВАТЬ !!!
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29.09.2020 09:17 Ответить
А НАШИ ШКУРНЫЕ СМИ ЧТО ТО ПО ТВ НЕ ПОКАЗЫВАЮТ !?)
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29.09.2020 09:19 Ответить
що показувать, як його нема? це старі кадри...
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29.09.2020 14:42 Ответить
ну и пару-тройку коктейлей для лучшего усваивания
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29.09.2020 09:39 Ответить
юра, шануйся
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29.09.2020 12:21 Ответить
О... сябры начинают что-то понимать. Покрышек и коктейлей Молотова им не избежать, если действительно хотят победить таракана. А то вякают там:"Мы не хотим, как в Украине!" Кишка у вас тонка, сябры и до украинцев, как до неба рачки!
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29.09.2020 13:00 Ответить
наконец то Белорусы взялись за розум! а то ихних женщин бьют мусора,а мужики дома на горшках сидят
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29.09.2020 13:41 Ответить
в українців на Майдані вже китайці у Гонконзі вчаться як ментів трощити, а білоруси все пісеньки співають та токують як глухарі ухаді-ухаді-ухаді...
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29.09.2020 14:33 Ответить
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