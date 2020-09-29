Противники узурпатора Лукашенко применили против силовиков палки и камни, заставив их отступить. ВИДЕО

В Беларуси противники незаконно захватившего власть "президента" Александра Лукашенко применили против силовиков палки и камни, заставив их отступить.

Как передает Цензор.НЕТ, видео выложили пользователи соцсетей.

На кадрах видно, как граждане Беларуси, применив подручные средства, заставили ретироваться охранников режима Лукашенко.