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Вопрос возможного включения "слуги народа" Тищенко в состав украинской делегации на переговорах по Донбассу даже не обсуждался, - Резников

Вопрос возможного включения

Вопрос о включении заместителя главы фракции "Слуга народа" Николая Тищенко в состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе даже не обсуждался, а все народные депутаты могут помогать процессу достижения мира на Донбассе в рамках своей работы в Верховной Раде, отметил первый замглавы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник, комментируя распространяемую в СМИ информацию о возможном включении Тищенко в состав делегации Украины в ТКГ.

"Насколько мне известно, такое не обсуждалось вообще. Кадровые решения о включении в состав делегации на уровне указа принимает только президент, а глава делегации и первые заместители могут привлекать, согласно указу, других представителей, экспертов, советников и т.д. Таких консультаций, по моей информации, не велось", - 

Резников напомнил, что на сегодняшний день в составе украинской делегации в ТКГ три народных депутата: Андрей Костин, Александр Мережко и Галина Третьякова (все из фракции "Слуга народа"). "Этого достаточно, потому что Трехсторонняя контактная группа – это всего четыре рабочих группы. Плюс у нас четыре представителя ОРДЛО от Украины. Людей достаточно", - указал он.

Резников допускает, что подобные слухи могли появиться из-за того, что в последнее время со стороны общества в целом очень большое внимание к работе делегации Украины в ТКГ.

"И соответственно, я бы даже сказал, что где-то переоценен уровень и статус ТКГ, но раз уж так есть, то народные депутаты, как зеркало украинского общества, проявляют теперь особое внимание и задают вопросы. Если вы помните, и на часе вопросов к правительству приходилось давать пояснения. И я в свое время получал приглашение от ВСК, которую возглавляет Сергей Рахманин. Мы на комитеты ходим с удовольствием. Конечно же, мы встречаемся с депутатами. Они отдельными группами просят объяснить, дать им консультации, разъяснить, что происходит, какие планы, и это нормально. Я считаю, что это положительный знак", - пояснил он.

Резников отметил, что Тищенко один из тех депутатов, которые беспокоятся, волнуются, интересовался, как проходит Минский процесс. "Но об участии его непосредственно в составе делегации – я такого не слышал. И, в общем-то, в этом нет необходимости, потому что все депутаты могут, работая в Верховной Раде, помогать этому процессу", - подчеркнул он.

28 сентября сам Тищенко сообщил, что вошёл в созданную парламентскую группу по законодательным изменениям для урегулирования войны на Донбассе.

Автор: 

Донбасс (26956) Трехсторонняя контактная группа (842) Резников Алексей (1170) Тищенко Николай (337)


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Топ комментарии
+14
Вопрос возможного включения Тищенко в состав украинской делегации на переговорах по Донбассу даже не обсуждался, - Резников - Цензор.НЕТ 1145
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29.09.2020 00:25
+13
С такими помощниками и врагов не надо.
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29.09.2020 00:33
+13
Карма!!!
Російського гівно-блогера, який водружав російський триколор на Харківську ОДА, знайдено мертвим...
Вопрос возможного включения "слуги народа" Тищенко в состав украинской делегации на переговорах по Донбассу даже не обсуждался, - Резников - Цензор.НЕТ 291

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=732323120654621&id=100016308190159
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29.09.2020 01:04
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Вопрос возможного включения Тищенко в состав украинской делегации на переговорах по Донбассу даже не обсуждался, - Резников - Цензор.НЕТ 1145
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29.09.2020 00:25 Ответить
Перелякана мавпочка.
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29.09.2020 00:27 Ответить
говорять, що в 20-х роках в Сухуми в зоопарк були завезені людиноподібні мавпи. в середині 40 років через насмішки балерин Большого театра в геніталії Калініну були вшиті органи шимпанзе, спочатку в нього була дика активність, а потім почався сепсис і він помер. портрет також переїхав із Сухумі. Чи не продукт він тієї генної інженерії ?
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29.09.2020 12:21 Ответить
квартало-шапито ***
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29.09.2020 00:26 Ответить
Заместитель главы пропрезидентской фракции «Слуга народа» https://inforesist.org/tag/nikolaj-tishhenko/ Николай Тищенко стал членом группы по изменению законодательства, призванной способствовать процессу установления мира на Донбассе. Об этом https://inforesist.org/goto/https://interfax.com.ua/news/election/691309.html сообщает «Интерфакс-Украина».

На своей странице вhttps://inforesist.org/goto/https://www.facebook.com/NikolayTishenko/posts/3665401613493094 Facebook Тищенко конкретизировал, что сегодня впервые принял участие в парламентской группе «по законодательным изменениям по Донбассу».
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29.09.2020 00:31 Ответить
Во-во.. и я о том же...
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29.09.2020 00:33 Ответить
Давно пора привыкнуть, что у Слуг урода правда - непозволительная роскошь.
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29.09.2020 00:35 Ответить
почему зебанат и в чем тупизм??
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29.09.2020 00:58 Ответить
Це дуже смішно

Вопрос возможного включения "слуги народа" Тищенко в состав украинской делегации на переговорах по Донбассу даже не обсуждался, - Резников - Цензор.НЕТ 4702 Вопрос возможного включения "слуги народа" Тищенко в состав украинской делегации на переговорах по Донбассу даже не обсуждался, - Резников - Цензор.НЕТ 9596
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29.09.2020 01:08 Ответить
а я причем??
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29.09.2020 01:13 Ответить
колись давним давно Аркадій Райкін (одесит до речі) сказав про такий типаж - "прикрути к ноге динамо и пусть дает ток в недоразвитие райони". висунення цієї пані в мери - це спроба ВАЗ поприлюватись з Киян. Вона цього не розуміє, а жаль.
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29.09.2020 12:29 Ответить
подбирают тех, кто по менталитету и уму более родствен с ордловской швалью. На одном языке "бакланить" будут. Ах, да.., ещё два старых пердольца и обосцаный сивуха с платформенным рылом.
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29.09.2020 09:46 Ответить
недавно БАЙ (Богдан) сказав, що коли Тищенка запропонували кандидатом в депутати, Зеленський поцілував свої біцепси і сказав, та він ........от. Що він там робитиме, імітуватиме "плечевих" перед Д. Козаком і представлятись повноважним представником України. Оригінальний гумор ОПУ. Чи коротка лавка нормальних, "вменяемих" людей.
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29.09.2020 12:25 Ответить
левая нога не знает,что делает правая,ЗЕЛЕНЫЙ ЗАШКВАР
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29.09.2020 09:09 Ответить
До зелені не доходить що миру там не буде.
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29.09.2020 00:26 Ответить
Та че вы. Раз уж притянули фокина и кравчука, то чего стесняетесь яныка еще туда призвать? С слугами уже все понятно.
Но я б таких своих слуг повесил на воротах своего дома...
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29.09.2020 00:27 Ответить
А в кравчука і лєнки один дизайнер, схоже.

Вопрос возможного включения "слуги народа" Тищенко в состав украинской делегации на переговорах по Донбассу даже не обсуждался, - Резников - Цензор.НЕТ 3181
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29.09.2020 00:27 Ответить
Миколка по уму еще так и не вылез из песочницы, а дед Ленька туда уже опять влез, вернулся в детство. Деменция
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29.09.2020 10:09 Ответить
клас. И как емко. В двух словах определена целая епоха проходимства.
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29.09.2020 12:31 Ответить
С такими помощниками и врагов не надо.
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29.09.2020 00:33 Ответить
Резников напомнил, что на сегодняшний день в составе украинской делегации в ТКГ три народных депутата: Андрей Костин, Александр Мережко и Галина Третьякова (все из фракции "Слуга народа")

_________________________
Еліта нації. Першосортна Третьякова Галя - почувається супер!

І воно ще каже про кастрацію жінок, що не відповідають жіночим параметрам.

Вопрос возможного включения "слуги народа" Тищенко в состав украинской делегации на переговорах по Донбассу даже не обсуждался, - Резников - Цензор.НЕТ 654
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29.09.2020 00:35 Ответить
Она в ночной рубашке? 😀😀😀
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29.09.2020 00:40 Ответить
от гучи
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29.09.2020 00:50 Ответить
У пеньюарі
Тьоті 57 рочків, воно молодше за Марину Порошенко, мовчу вже за тюнінговану жульку.
Вопрос возможного включения "слуги народа" Тищенко в состав украинской делегации на переговорах по Донбассу даже не обсуждался, - Резников - Цензор.НЕТ 5771
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29.09.2020 00:51 Ответить
Пєньюар під колір волосся обирала.
Це ж як треба себе не поважати, шоб так виглядати. 🤮
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29.09.2020 01:05 Ответить
Сосна не корабельна.
Повна жінка може вдягнутись зі смаком і достойно виглядати. Але це...

Вона неякісна, ну як всі зебіли в принципі. Зато в зекоМанду вписалась ідеально.
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29.09.2020 01:11 Ответить
А це не жінка. Це - бегемотіха.
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29.09.2020 01:13 Ответить
Почто животных оскорбляете?!
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29.09.2020 13:19 Ответить
Повна???
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29.09.2020 09:56 Ответить
Корабельный баобаб.
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29.09.2020 10:58 Ответить
Какая отвратная рожа вонючая засраная маланка где они таких понаходили
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29.09.2020 06:14 Ответить
из далека долго течет река Волга, а мне 17 лет. Увы, молодость как и ум не вернеш.
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29.09.2020 12:34 Ответить
петькина сестра, не??
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29.09.2020 15:34 Ответить
едрит корова....
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29.09.2020 00:51 Ответить
Можливо з'їла сивоху
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29.09.2020 00:55 Ответить
Вона дійсно схожа на ту, хто з'їв сивоху.
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29.09.2020 01:07 Ответить
А Я дивлюся якась знайома платформа виглядає, мабуть прімірєнія.
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29.09.2020 09:28 Ответить
https://censor.net/ru/user/442636 Це фет-шеймінг,з вашої сторони.
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29.09.2020 02:29 Ответить
АДАБАБ!
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29.09.2020 09:34 Ответить
Врет казлина?
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29.09.2020 00:35 Ответить
Будут вместе с Фокином кофе готовить и носить для рюзке швайне как вариант.
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29.09.2020 00:43 Ответить
а че не обсуждался.
почему бы не усилить наши позиции таким могучим интеллектуалом.
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29.09.2020 00:43 Ответить
та понятно. зеленые ему другую задачу поставили. он будет в каком то там обьединении законы для примирения готовить. уже и "той стороны" у нас нет. не то что "россия агрессор". уроды зленожопые
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29.09.2020 00:49 Ответить
Вопрос возможного включения "слуги народа" Тищенко в состав украинской делегации на переговорах по Донбассу даже не обсуждался, - Резников - Цензор.НЕТ 4062
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29.09.2020 00:56 Ответить
Карма!!!
Російського гівно-блогера, який водружав російський триколор на Харківську ОДА, знайдено мертвим...
Вопрос возможного включения "слуги народа" Тищенко в состав украинской делегации на переговорах по Донбассу даже не обсуждался, - Резников - Цензор.НЕТ 291

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=732323120654621&id=100016308190159
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29.09.2020 01:04 Ответить
Рузький мір за ним прийшов.
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29.09.2020 01:09 Ответить
Так может они сразу с Минска в колькин вельвет переедут заседания ткг проводить?
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29.09.2020 01:18 Ответить
Зеленський приховує бойові втрати на фронті та бреше про їх відсутність.
Вопрос возможного включения "слуги народа" Тищенко в состав украинской делегации на переговорах по Донбассу даже не обсуждался, - Резников - Цензор.НЕТ 7272

27 вересня 2020 року, у місто Долина, що на Івано-Франківщині, привезли тіло старшого солдата 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергія Огінського.
Він загинув під час "тиші" Зеленського, а сам факт його смерті був прихований Зеленським та його генералами. Подробиці загибелі Огінського наразі не відомі.
Останніми днями заяв на рівні командування ООС та Міноборони про втрати серед особового складу учасників Операції не було.https://enigma.ua/articles/zelenskiy-prikhovue-boyovi-vtrati-na-fronti-ta-breshe-pro-ikh-vidsutnist
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29.09.2020 01:30 Ответить
Светлая память! Герої не вмирають! Соболезнования родным, разделяем ваше горе.
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29.09.2020 13:39 Ответить
Пане Резников , яка у Вас місія ? Врятувати справу, чи врятувати залишки Вашої поваги до влади, чи просто заробіток юриста і какая разніца!!!
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29.09.2020 02:51 Ответить
А я думаю, что этому ублюдку в составе кодла предателей самое место. И заднеприводного не забудьте туда включить для полной гармонии.
Вопрос возможного включения "слуги народа" Тищенко в состав украинской делегации на переговорах по Донбассу даже не обсуждался, - Резников - Цензор.НЕТ 4879
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29.09.2020 07:21 Ответить
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29.09.2020 07:30 Ответить
Как же так? Он ведь уже ящики с лимонами приготовил. Миротворец хренов
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29.09.2020 08:17 Ответить
Коля-каклєта поряд з Резніковим - пітекантроп
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29.09.2020 08:58 Ответить
Усі слуги хворі на голову. Вони використовують г правило шоу-бізнеса- про що б не говорили, головне, щоб тебе згадували, неважливо у якому ракурсі, аби звучало.
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29.09.2020 09:27 Ответить
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Boris Borisenko

@BorisenkoBoris
Ідея створення «парламентської групи» щодо Законодавчих змін на Донбасі Належить Медведчуку Суть полягає у створенні парламентської переговорної групи на базі ТКГ До цієї групи увійдуть слуги та ОПЗЖ Особисто Медведчук Очолить її найбільш ймовірно-Тищенко
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29.09.2020 09:43 Ответить
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https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris
Андрій Смолій Дивуєтесь? Тепер це нова державна політика. Тепер цей «новий» план Медведчука про «парламетську комісію в складі ТКГ По зміні Законодавства» Просуває ОП,особисто Зеленський і Єрмак «Хужє нє будєт»? Помиляєтесь Беде всiм нам-Жопа "котлети"
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29.09.2020 09:44 Ответить
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https://twitter.com/PMBR11
https://twitter.com/PMBR11


https://twitter.com/PMBR11
https://twitter.com/PMBR11

PMBR

@PMBR11

·https://twitter.com/PMBR11/status/1310812306767572992 1 ч

Ну піз.....ець якісь то сівоха вата, фокіни з кравчуками, типер бика сунутт в ткг тіщенка
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29.09.2020 09:45 Ответить
Колян за "брателами-гастролерами" с "Вастока" соскучился:решил стрелку забить... Колян терерь не только "оболонский",но и "святошинский".Расту регалии у этого тупого быка.
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29.09.2020 10:03 Ответить
... перші заступники... То скільки в глава делегації їх?!
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29.09.2020 11:43 Ответить
так опускать москалей низкопробным составом ТКГ!..
жаль ушли суркова, но и козак, я думаю, позеленеет* от перспективы общения с таким переговорщиком .
* наверное, неудачное слово в контексте сегодняшнего дня
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29.09.2020 13:01 Ответить
Похоже Козак впадет в ступор от такого "унижения".
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29.09.2020 13:23 Ответить
 
 