Вопрос возможного включения "слуги народа" Тищенко в состав украинской делегации на переговорах по Донбассу даже не обсуждался, - Резников
Вопрос о включении заместителя главы фракции "Слуга народа" Николая Тищенко в состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе даже не обсуждался, а все народные депутаты могут помогать процессу достижения мира на Донбассе в рамках своей работы в Верховной Раде, отметил первый замглавы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник, комментируя распространяемую в СМИ информацию о возможном включении Тищенко в состав делегации Украины в ТКГ.
"Насколько мне известно, такое не обсуждалось вообще. Кадровые решения о включении в состав делегации на уровне указа принимает только президент, а глава делегации и первые заместители могут привлекать, согласно указу, других представителей, экспертов, советников и т.д. Таких консультаций, по моей информации, не велось", -
Резников напомнил, что на сегодняшний день в составе украинской делегации в ТКГ три народных депутата: Андрей Костин, Александр Мережко и Галина Третьякова (все из фракции "Слуга народа"). "Этого достаточно, потому что Трехсторонняя контактная группа – это всего четыре рабочих группы. Плюс у нас четыре представителя ОРДЛО от Украины. Людей достаточно", - указал он.
Резников допускает, что подобные слухи могли появиться из-за того, что в последнее время со стороны общества в целом очень большое внимание к работе делегации Украины в ТКГ.
"И соответственно, я бы даже сказал, что где-то переоценен уровень и статус ТКГ, но раз уж так есть, то народные депутаты, как зеркало украинского общества, проявляют теперь особое внимание и задают вопросы. Если вы помните, и на часе вопросов к правительству приходилось давать пояснения. И я в свое время получал приглашение от ВСК, которую возглавляет Сергей Рахманин. Мы на комитеты ходим с удовольствием. Конечно же, мы встречаемся с депутатами. Они отдельными группами просят объяснить, дать им консультации, разъяснить, что происходит, какие планы, и это нормально. Я считаю, что это положительный знак", - пояснил он.
Резников отметил, что Тищенко один из тех депутатов, которые беспокоятся, волнуются, интересовался, как проходит Минский процесс. "Но об участии его непосредственно в составе делегации – я такого не слышал. И, в общем-то, в этом нет необходимости, потому что все депутаты могут, работая в Верховной Раде, помогать этому процессу", - подчеркнул он.
28 сентября сам Тищенко сообщил, что вошёл в созданную парламентскую группу по законодательным изменениям для урегулирования войны на Донбассе.
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На своей странице вhttps://inforesist.org/goto/https://www.facebook.com/NikolayTishenko/posts/3665401613493094 Facebook Тищенко конкретизировал, что сегодня впервые принял участие в парламентской группе «по законодательным изменениям по Донбассу».
Но я б таких своих слуг повесил на воротах своего дома...
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Еліта нації. Першосортна Третьякова Галя - почувається супер!
І воно ще каже про кастрацію жінок, що не відповідають жіночим параметрам.
Тьоті 57 рочків, воно молодше за Марину Порошенко, мовчу вже за тюнінговану жульку.
Це ж як треба себе не поважати, шоб так виглядати. 🤮
Повна жінка може вдягнутись зі смаком і достойно виглядати. Але це...
Вона неякісна, ну як всі зебіли в принципі. Зато в зекоМанду вписалась ідеально.
почему бы не усилить наши позиции таким могучим интеллектуалом.
Російського гівно-блогера, який водружав російський триколор на Харківську ОДА, знайдено мертвим...
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=732323120654621&id=100016308190159
27 вересня 2020 року, у місто Долина, що на Івано-Франківщині, привезли тіло старшого солдата 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергія Огінського.
Він загинув під час "тиші" Зеленського, а сам факт його смерті був прихований Зеленським та його генералами. Подробиці загибелі Огінського наразі не відомі.
Останніми днями заяв на рівні командування ООС та Міноборони про втрати серед особового складу учасників Операції не було.https://enigma.ua/articles/zelenskiy-prikhovue-boyovi-vtrati-na-fronti-ta-breshe-pro-ikh-vidsutnist
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
Ідея створення «парламентської групи» щодо Законодавчих змін на Донбасі Належить Медведчуку Суть полягає у створенні парламентської переговорної групи на базі ТКГ До цієї групи увійдуть слуги та ОПЗЖ Особисто Медведчук Очолить її найбільш ймовірно-Тищенко
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Boris Borisenko
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Андрій Смолій Дивуєтесь? Тепер це нова державна політика. Тепер цей «новий» план Медведчука про «парламетську комісію в складі ТКГ По зміні Законодавства» Просуває ОП,особисто Зеленський і Єрмак «Хужє нє будєт»? Помиляєтесь Беде всiм нам-Жопа "котлети"
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Ну піз.....ець якісь то сівоха вата, фокіни з кравчуками, типер бика сунутт в ткг тіщенка
жаль ушли суркова, но и козак, я думаю, позеленеет* от перспективы общения с таким переговорщиком .
* наверное, неудачное слово в контексте сегодняшнего дня