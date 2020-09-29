В повестке дня ВР нет постановления о местных выборах, которое может поставить под сомнение их легитимность, - Разумков
Спикер Дмитрий Разумков завил, что в повестке дня Верховной рады нет постановления о местных выборах. По его информации, этот вопрос не обсуждался и во время заседания фракции "Слуга народа".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Разумков заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.
"В повестке дня этого нет. Есть некоторые аспекты, которые влияют на позицию, которая была указана в этот день... Сегодня внести такие изменения в постановление - это поставить под сомнение весь избирательный процесс", - сказал Разумков.
Он добавил, что, по его информации, этот вопрос не обсуждался на заседании фракции партии власти.
"Я на заседании не был, но, насколько мне известно, этот вопрос не обсуждался", - сказал он.
Напомним, ранее спикер Рады Дмитрий Разумков заявлял, что изменения в постановление о выборах ставят под сомнение их легитимность.
Он также исключил возможность внесения изменений. При этом украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу заявляет, что это блокирует следующий обмен пленными.
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Предвыборный штаб партии "Слуга народа" создает альтернативную сеть подсчета голосов. Это старая технология Корниенко, которую прокатали еще на довыборах. Суть проста - первыми объявить о "мы победили" и на этом фоне просто игнорировать реальные результаты.
Все просто - местные выборы не должны стать фоном обще украинских - такова главная мысль Корниенко.