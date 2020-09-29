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Новости Местные выборы-2020
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В повестке дня ВР нет постановления о местных выборах, которое может поставить под сомнение их легитимность, - Разумков

В повестке дня ВР нет постановления о местных выборах, которое может поставить под сомнение их легитимность, - Разумков

Спикер Дмитрий Разумков завил, что в повестке дня Верховной рады нет постановления о местных выборах. По его информации, этот вопрос не обсуждался и во время заседания фракции "Слуга народа".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Разумков заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"В повестке дня этого нет. Есть некоторые аспекты, которые влияют на позицию, которая была указана в этот день... Сегодня внести такие изменения в постановление - это поставить под сомнение весь избирательный процесс", - сказал Разумков.

Он добавил, что, по его информации, этот вопрос не обсуждался на заседании фракции партии власти.

"Я на заседании не был, но, насколько мне известно, этот вопрос не обсуждался", - сказал он.

Напомним, ранее спикер Рады Дмитрий Разумков заявлял, что изменения в постановление о выборах ставят под сомнение их легитимность.

Он также исключил возможность внесения изменений. При этом украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу заявляет, что это блокирует следующий обмен пленными.

Читайте также: Внесение изменений в постановление о местных выборах ставит под сомнение их легитимность, - Разумков

Автор: 

местные выборы (2752) Разумков Дмитрий (1522)


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А зачем вообще столько лет содержать этих дармоедов которые по сути ничего не решают а только мутят воду и пьют водку на халяву...
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29.09.2020 01:54 Ответить
Гля тумблер включают после опроса по рейтингу партий ,тут о барьере надо подумать хоть его пройти ....
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29.09.2020 01:56 Ответить
Значить є, або ж скоро буде.
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29.09.2020 06:35 Ответить
Слуги народа грязная падаль
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29.09.2020 09:06 Ответить
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tZE inform

@tZEinform


Предвыборный штаб партии "Слуга народа" создает альтернативную сеть подсчета голосов. Это старая технология Корниенко, которую прокатали еще на довыборах. Суть проста - первыми объявить о "мы победили" и на этом фоне просто игнорировать реальные результаты.
Все просто - местные выборы не должны стать фоном обще украинских - такова главная мысль Корниенко.
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29.09.2020 09:31 Ответить
 
 