Нам совершенно ясно, что было применено запрещенное химоружие, Россия должна объяснить эту ситуацию, - Макрон о Навальном

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что факт применения запрещенного химического оружия против оппозиционера Алексея Навального не вызывает сомнений, призвал Россию дать в связи с этим объяснения.

"Это попытка убить, агрессия, которая имела место в России в отношении российского оппозиционера с российским (химическим - ИФ) веществом. Так что Россия должна объяснить эту ситуацию. Международное сообщество должно попросить этих разъяснений, и тогда должны быть приняты решения", - заявил Макрон в понедельник в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас идет расследование. Были проведены национальные экспертизы - Франция, Германия, Швеция предоставили свои экспертизы. И нам совершенно ясно, что было применено химическое оружие с запрещенными химическими веществами", - сказал президент Франции.

"Теперь предстоят технические работы, будут приняты решения, и тогда нам предстоит предпринять действия. Сначала должно быть объяснение (от России - ИФ)", - заявил Макрон, отвечая на вопрос, может ли ситуация с Навальным осложнить диалог Франции с Россией.

Он также сказал, что в этой ситуации странам Запада "следует действовать методично".

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