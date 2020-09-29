Нам совершенно ясно, что было применено запрещенное химоружие, Россия должна объяснить эту ситуацию, - Макрон о Навальном
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что факт применения запрещенного химического оружия против оппозиционера Алексея Навального не вызывает сомнений, призвал Россию дать в связи с этим объяснения.
"Это попытка убить, агрессия, которая имела место в России в отношении российского оппозиционера с российским (химическим - ИФ) веществом. Так что Россия должна объяснить эту ситуацию. Международное сообщество должно попросить этих разъяснений, и тогда должны быть приняты решения", - заявил Макрон в понедельник в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сейчас идет расследование. Были проведены национальные экспертизы - Франция, Германия, Швеция предоставили свои экспертизы. И нам совершенно ясно, что было применено химическое оружие с запрещенными химическими веществами", - сказал президент Франции.
"Теперь предстоят технические работы, будут приняты решения, и тогда нам предстоит предпринять действия. Сначала должно быть объяснение (от России - ИФ)", - заявил Макрон, отвечая на вопрос, может ли ситуация с Навальным осложнить диалог Франции с Россией.
Он также сказал, что в этой ситуации странам Запада "следует действовать методично".
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Если Роися не объяснит, то хз, что Макрону вобще думать.
Количество случаев ставших медийными ни о чём не говорит. Это тот неизбежный процент случаев, когда что-то, как говорится, пошло не так. А сколько раз доза была рассчитана правильно, и люди просто тихо умерли - не скажет сейчас никто. Факт того, что практика отравлений существует, говорит о страшных вещах на самом деле.
І ось черговий лідер країни заходу в черговий раз віддано заглядає йому в очі, шукаючи там мир і просить ну збреши хоч щось, ми "тіпа" повірим.
Що іще пояснювати ?
История ничему не учит.
1. Навальный сам отравился (его бутылка - значит сам)
2. Все запасы новичка давно уничтожены - (мамой клянемся)
3. Новичок на роисе вообще никогда не производили (бо его изготавливали в сссре)
4. путену не выгодно отравление Навального (выгодно пиндосам)
ну шо непонятнаво?
В роте, с полного согласия офицеров, правят законы дедовщины. Основными их проводниками выступают назначенные тем же командиром роты сержанты. Назначенные не по принципу знания военного дела, порядочности и патриотизма, а исключительно по признаку быковатости, умения и желания дать в морду. И когда на каком-нибудь утреннем построении стоит грязный, затраханный, чёрный от недосыпа с гниющими руками красавчик - со свежим фингалом или раскрашенной губой, то ротный или замполит не могут не обратить на это внимания. Они орут перед строем, орут на замкомвзвода, требуют объяснений. Им выдаётся версия о том, что чудо настолько бестолковое, что упало с лестницы или со второго яруса, наткнулась глазом на дверь и т.д. Это объяснение командира устраивает, он грозно требует, чтоб такое не повторялось, разворачивается и со словами "з..бали с.ка уроды б.ядь нах" уходит.
- Опять банкет?
- Да, дорогая. Увидев на щеке мужа следы губной помады:
- И опять коллеги целовали?
- Да, дорогая. Когда муж разделся, жена с удивлением спрашивает:
- Но почему на тебе женские трусы? Пауза.
- Дорогая, ты у меня такая умная, ну придумай что-нибудь.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Зачем для одного человека применять?
Мочити потрібно пуйла, разом з фєдєрашкою, поки не дорозвалиться цей совок довбаний остаточно... Інакше не зупиняться по Світу конфлікти... І в тебе вдома будуть бігати знов жовті жилетки, поки не завалиш фєдєрашку...
І це наші "союзники"? З такими союзниками й ворогів не треба