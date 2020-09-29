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Новости ДТП
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15-летний водитель убил троих человек в ДТП в Запорожской области. ФОТО

В Запорожской области в результате опрокидывания автомобиля "Chery" 15-летний водитель и еще один пассажир получили травмы. Открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Запорожской области.

Так, 28 сентября в 19:15 в Пологовское отделение полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими.

При осмотре места происшествия было установлено, что водитель автомобиля "Chery" 2004 года рождения, двигаясь по улице Магистральной в городе Пологи, не справился с управлением, выехал на обочину, где допустил опрокидывание транспортного средства.

15-летний водитель убил троих человек в ДТП в Запорожской области 01

В результате аварии пассажир 2005 года рождения и мужчина, данные которого устанавливаются, от полученных травм погибли на месте происшествия, еще один мужчина 1981 года умер в карете скорой помощи. Водителя и пассажира 2004 года рождения с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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С целью установления всех обстоятельств происшествия полиция обращается с просьбой откликнуться свидетелей ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи движения автомобиля по телефонам (095) 735-56-93, (097) 139-63-24 или 102.

ДТП (7684) Запорожская область (3172)


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Топ комментарии
+18
Дитина уявляла компютерний симулятор перегонів..
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29.09.2020 07:55
+17
У нас президент клован, который умеет на рояле членом играть
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29.09.2020 09:08
+11
Не, ну тут 100000% премия Дарвина, посожирам, которые пустили ребенка за руль ...
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29.09.2020 08:02
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Правила форума Совет форумчан
Це ж яка мала бути швидкість що б в тих Пологах вбити 3 людей ??
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29.09.2020 07:39 Ответить
Дитина уявляла компютерний симулятор перегонів..
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29.09.2020 07:55 Ответить
Сто відсотків
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29.09.2020 08:00 Ответить
И машина "Chery"
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29.09.2020 12:02 Ответить
Не, ну тут 100000% премия Дарвина, посожирам, которые пустили ребенка за руль ...
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29.09.2020 08:02 Ответить
В Україні вже в 15 років можна отримати водійське посвідчення?
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29.09.2020 08:36 Ответить
У нас президент клован, который умеет на рояле членом играть
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29.09.2020 09:08 Ответить
При выезде на обочину машину дергает в разворот.
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29.09.2020 08:47 Ответить
там видимо и скорость была немаленькая и непристегнутые все - шеи поломали.
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29.09.2020 09:31 Ответить
Такое впечатление (по новостям), что украинцев слишком много -- они ведут себя, pardon, как малолетние идиоты.
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29.09.2020 09:43 Ответить
Да ты почитай комментарии на цензоре и "как" отпадёт
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29.09.2020 10:16 Ответить
Тот 81 года или второй мужик, погибший, наверное отец пацана, что был за рулём. Мозгов нет, быдло, хоть на дороге никого не убили, придурки.
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29.09.2020 09:57 Ответить
Он не водитель а убийца!
Водитель - только с 18 лет.
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29.09.2020 10:01 Ответить
Вот на хрена этому малолетке доверять баранку, тем более, когда ещё пассажиры в машине?
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08.10.2020 17:40 Ответить
 
 