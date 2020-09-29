15-летний водитель убил троих человек в ДТП в Запорожской области. ФОТО
В Запорожской области в результате опрокидывания автомобиля "Chery" 15-летний водитель и еще один пассажир получили травмы. Открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Запорожской области.
Так, 28 сентября в 19:15 в Пологовское отделение полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими.
При осмотре места происшествия было установлено, что водитель автомобиля "Chery" 2004 года рождения, двигаясь по улице Магистральной в городе Пологи, не справился с управлением, выехал на обочину, где допустил опрокидывание транспортного средства.
В результате аварии пассажир 2005 года рождения и мужчина, данные которого устанавливаются, от полученных травм погибли на месте происшествия, еще один мужчина 1981 года умер в карете скорой помощи. Водителя и пассажира 2004 года рождения с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
С целью установления всех обстоятельств происшествия полиция обращается с просьбой откликнуться свидетелей ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи движения автомобиля по телефонам (095) 735-56-93, (097) 139-63-24 или 102.
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