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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Враг за сутки пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Украинские защитники добросовестно выполняют задачи по назначению и продолжают неуклонно придерживаться достигнутых 22 июля 2020 договоренностей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, за прошедшие сутки, 28 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В утренние часы недалеко от населенного пункта Старогнатовка противник открывал огонь из стрелкового оружия, а в вечернее время - из станкового противотанкового гранатомета. Вблизи Авдеевки враг провоцировал украинских военнослужащих из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы возле населенного пункта Шумы. На этом участке противник применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

"Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было. Украинские защитники огонь в ответ не открывали", - казано в сообщении.

Кроме того, вчера военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ГСЧС ликвидировали пожар недалеко от населенного пункта Нижнетеплое.

С начала текущих суток, 29 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, выстрелов со стороны противника не зафиксировано.

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"Украинские защитники соблюдают условия договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 г., и готовы адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 01

обстрел (27685) штаб (1233) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+14
Передайте агенту фсб - зеленскому, что более сильного врага можно победить высокоточным оружием, а не выпрашиванием у него мира
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29.09.2020 08:12
+11
А какие потери есть,если подчеркивается отсутствие "боевых"? Что там придумывают у хомчака? Падения с высоты собственного роста?
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29.09.2020 08:10
+8
Если кому-то это не известно, то договорённости - это между двумя (иногда и более) сторонами. Если одна из сторон их не соблюдае
Т, то договорённость считают недействительной.
Правда это работает не в нашей стране.
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29.09.2020 08:07
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Славп богу,с наших бойцов премию не сняли,в конце месяца зарплату получат всю до копецки.
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29.09.2020 08:06 Ответить
Если кому-то это не известно, то договорённости - это между двумя (иногда и более) сторонами. Если одна из сторон их не соблюдае
Т, то договорённость считают недействительной.
Правда это работает не в нашей стране.
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29.09.2020 08:07 Ответить
А какие потери есть,если подчеркивается отсутствие "боевых"? Что там придумывают у хомчака? Падения с высоты собственного роста?
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29.09.2020 08:10 Ответить
Просто якщо по тобі стріляють, а ти не відповідаєш- це не бій, а просто обстріл. Відповідно, і втрати будуть небойові.
27 вересня 2020 року, у місто Долина, що на Івано-Франківщині, привезли тіло старшого солдата 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергія Огінського.
Він загинув під час "тиші" Зеленського, а сам факт його смерті був прихований Зеленським та його генералами. Подробиці загибелі Огінського наразі не відомі.
Останніми днями заяв на рівні командування ООС та Міноборони про втрати серед особового складу учасників Операції не було.https://enigma.ua/articles/zelenskiy-prikhovue-boyovi-vtrati-na-fronti-ta-breshe-pro-ikh-vidsutnist
Ворог за добу п'ять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6207
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29.09.2020 08:14 Ответить
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29.09.2020 08:34 Ответить
Украіна сумує😪😪😪
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29.09.2020 08:55 Ответить
Придумай сам, ты ж такой умный.
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29.09.2020 08:17 Ответить
Хомчак-ты обиделся?
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29.09.2020 08:18 Ответить
Я тебя переоценил.
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29.09.2020 08:20 Ответить
Мне расстроиться из-за этого эпохального открытия?)
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29.09.2020 08:29 Ответить
Передайте агенту фсб - зеленскому, что более сильного врага можно победить высокоточным оружием, а не выпрашиванием у него мира
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29.09.2020 08:12 Ответить
Неконгруэнтно. Схера ли агенту фсб воевать за Украину против рф?
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29.09.2020 08:26 Ответить
А Вторая Мировая Всемирная - это ряд нарушений режима прекращения огня.
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29.09.2020 08:24 Ответить
Виникає питання---для чого там ЗСУ,коли запроданці генерали держать все під контролем в своїх теплих кабінетах. Такої ідіотської ситуації ще не створював ні один президент. скільки можна принижувати державу і в черговий раз знищувати ЗСУ,???
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29.09.2020 08:37 Ответить
Муму ипете этими сепарами. Сто лет воевпть с ними собрались? Ипашьте в кашу русише швайне
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29.09.2020 08:41 Ответить
😂
- куме, яке слово з 4 букв здатне зупинити хутіна?
- куля.
- вобше то, правильна відповідь НАТО, але ваш варіант мені теж дуже подобається !!
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29.09.2020 08:56 Ответить
Втрат нема,те означає що зайці добре ховаються.
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29.09.2020 09:36 Ответить
Предлагаю МО публиковать информацию о количестве оштрафованных солдат ВСУ за выполнения своего долга по защите страны.
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29.09.2020 09:39 Ответить
https://twitter.com/History_Ukraine
https://twitter.com/History_Ukraine

History Ukraine

@History_Ukraine

Уровень 1:

https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C?src=hashtag_click #ЦейДень 29.9.2003 - росіяни почали будівництво дамби з метою приєднання українського острова Тузла до Росії

https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632


https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1310687663926763521 9 ч

ВСУ,ВВ та ПВ було поднято та висунуто до перещейка,Кузьмук отримав наказ підтягнути РСЗО,арту,підняти авіацію та бути готовими заблокувати Чорноморськ флот у бухтах.Путін дав задню.А не оце-перемовини.КАцап визнає лише силу.
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29.09.2020 09:39 Ответить
Ворог за добу п'ять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2387
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29.09.2020 10:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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29.09.2020 10:44 Ответить
что, опять? так ********** сказал что с )(уйлом все порешал . таки надо **********у свой кабинет оборудовать на передовой в окопах и взять под личный контроль прекращение огня.
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29.09.2020 11:31 Ответить
Ну и до каких пор всё это будет продолжаться, к новому году как видно не закончится. Если враг не прекращает обстрелы, то уже и так ясно, что никакого перемирия нет и быть не может.
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29.09.2020 17:07 Ответить
 
 