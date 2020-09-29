Враг за сутки пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС
Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Украинские защитники добросовестно выполняют задачи по назначению и продолжают неуклонно придерживаться достигнутых 22 июля 2020 договоренностей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, за прошедшие сутки, 28 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В утренние часы недалеко от населенного пункта Старогнатовка противник открывал огонь из стрелкового оружия, а в вечернее время - из станкового противотанкового гранатомета. Вблизи Авдеевки враг провоцировал украинских военнослужащих из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы возле населенного пункта Шумы. На этом участке противник применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.
"Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было. Украинские защитники огонь в ответ не открывали", - казано в сообщении.
Кроме того, вчера военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ГСЧС ликвидировали пожар недалеко от населенного пункта Нижнетеплое.
С начала текущих суток, 29 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, выстрелов со стороны противника не зафиксировано.
"Украинские защитники соблюдают условия договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 г., и готовы адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника", - добавили в пресс-центре ОС.
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Т, то договорённость считают недействительной.
Правда это работает не в нашей стране.
27 вересня 2020 року, у місто Долина, що на Івано-Франківщині, привезли тіло старшого солдата 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергія Огінського.
Він загинув під час "тиші" Зеленського, а сам факт його смерті був прихований Зеленським та його генералами. Подробиці загибелі Огінського наразі не відомі.
Останніми днями заяв на рівні командування ООС та Міноборони про втрати серед особового складу учасників Операції не було.https://enigma.ua/articles/zelenskiy-prikhovue-boyovi-vtrati-na-fronti-ta-breshe-pro-ikh-vidsutnist
МироваяВсемирная - это ряд нарушений режима прекращения огня.
- куме, яке слово з 4 букв здатне зупинити хутіна?
- куля.
- вобше то, правильна відповідь НАТО, але ваш варіант мені теж дуже подобається !!
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Уровень 1:
https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C?src=hashtag_click #ЦейДень 29.9.2003 - росіяни почали будівництво дамби з метою приєднання українського острова Тузла до Росії
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Отец Солдата
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·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1310687663926763521 9 ч
ВСУ,ВВ та ПВ було поднято та висунуто до перещейка,Кузьмук отримав наказ підтягнути РСЗО,арту,підняти авіацію та бути готовими заблокувати Чорноморськ флот у бухтах.Путін дав задню.А не оце-перемовини.КАцап визнає лише силу.