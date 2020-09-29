Генсек ООН о миллионе погибших из-за COVID-19: Это ошеломляющая цифра. Мы должны учиться на своих ошибках
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выпустил видеообращение в связи с тем, что число жертв коронавируса во всем мире превысило 1 млн. Он призвал человечество учиться на своих ошибках.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Twitter.
"Мы достигли страшной вехи. Пандемия COVID-19 унесла жизни миллиона людей. Это ошеломляющая цифра", - заявил Гутерриш.
Our world has reached an agonizing milestone: the loss of 1 million lives to #COVID19.— António Guterres (@antonioguterres) September 29, 2020
We must never lose sight of each & every life.
As the hunt for a vaccine — affordable and available to all — continues, let’s honour their memory by working together to defeat this virus. pic.twitter.com/iZ1UnN8d4i
При этом он отметил, что каждая жизнь должна быть удостоена внимания.
"Они были отцами и матерями, женами и мужьями, братьями и сестрами, друзьями и коллегами", - подчеркнул генсек ООН. Антониу Гутерриш добавил, что из-за опасности инфекции у родственников и близких не было возможности как следует попрощаться.
Он призвал человечество учиться на своих ошибках, соблюдать профилактические меры: соблюдать социальную дистанцию, носить маски, мыть руки.
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Смерть одного человека - трагедия. Смерть миллионов - статистика. Смерть кацапов - это просто праздник какой-та!!!
А от бухла с табаком за это время в несколько раз больше прижмурилось.
Мы должны учиться на своих ошибках?
Они приложат все силы , шоб этого не случилось , бо ничего делать не умеют , а аппетиты у них безумные .
Двоюродная сестра 69 лет онкология, после 3-й химиотерапии в онкологическом диспансере, где заболела короной, высокая температура и затрудненное дыхание,кислородная маска на 5-й день спала температура, сейчас должны перевести с реанимации в обыкновенную палату.
Земле грозит перенаселение, поэтому любая убыль - это благо в сторону баланса (равновесия)!