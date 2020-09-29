Генсек ООН о миллионе погибших из-за COVID-19: Это ошеломляющая цифра. Мы должны учиться на своих ошибках

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выпустил видеообращение в связи с тем, что число жертв коронавируса во всем мире превысило 1 млн. Он призвал человечество учиться на своих ошибках.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Twitter.

"Мы достигли страшной вехи. Пандемия COVID-19 унесла жизни миллиона людей. Это ошеломляющая цифра", - заявил Гутерриш.

Our world has reached an agonizing milestone: the loss of 1 million lives to #COVID19.



We must never lose sight of each & every life.



As the hunt for a vaccine — affordable and available to all — continues, let’s honour their memory by working together to defeat this virus. pic.twitter.com/iZ1UnN8d4i — António Guterres (@antonioguterres) September 29, 2020

При этом он отметил, что каждая жизнь должна быть удостоена внимания.

"Они были отцами и матерями, женами и мужьями, братьями и сестрами, друзьями и коллегами", - подчеркнул генсек ООН. Антониу Гутерриш добавил, что из-за опасности инфекции у родственников и близких не было возможности как следует попрощаться.

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Он призвал человечество учиться на своих ошибках, соблюдать профилактические меры: соблюдать социальную дистанцию, носить маски, мыть руки.

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