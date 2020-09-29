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Новости Коронавирус и карантин
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Генсек ООН о миллионе погибших из-за COVID-19: Это ошеломляющая цифра. Мы должны учиться на своих ошибках

Генсек ООН о миллионе погибших из-за COVID-19: Это ошеломляющая цифра. Мы должны учиться на своих ошибках

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выпустил видеообращение в связи с тем, что число жертв коронавируса во всем мире превысило 1 млн. Он призвал человечество учиться на своих ошибках.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Twitter.

"Мы достигли страшной вехи. Пандемия COVID-19 унесла жизни миллиона людей. Это ошеломляющая цифра", - заявил Гутерриш.

Our world has reached an agonizing milestone: the loss of 1 million lives to #COVID19.

We must never lose sight of each & every life.

As the hunt for a vaccine — affordable and available to all — continues, let’s honour their memory by working together to defeat this virus. pic.twitter.com/iZ1UnN8d4i

— António Guterres (@antonioguterres) September 29, 2020

При этом он отметил, что каждая жизнь должна быть удостоена внимания.

"Они были отцами и матерями, женами и мужьями, братьями и сестрами, друзьями и коллегами", - подчеркнул генсек ООН. Антониу Гутерриш добавил, что из-за опасности инфекции у родственников и близких не было возможности как следует попрощаться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Официальные показатели смертности от COVID-19 скорее всего занижены, - ВОЗ

Он призвал человечество учиться на своих ошибках, соблюдать профилактические меры: соблюдать социальную дистанцию, носить маски, мыть руки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 унесла жизни уже более миллиона человек, число заболевших превысило 33,3 млн. ИНФОГРАФИКА

карантин (16729) Гутерриш Антониу (339) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Для планеты в целом это вообще ни о чем. Но приведу слова классика:

Смерть одного человека - трагедия. Смерть миллионов - статистика. Смерть кацапов - это просто праздник какой-та!!!
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29.09.2020 08:28
+6
кацапи це лишні люди на планеті.
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29.09.2020 08:37
+6
сочувствуешь кацапам? так и запишем
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29.09.2020 08:38
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Для планеты в целом это вообще ни о чем. Но приведу слова классика:

Смерть одного человека - трагедия. Смерть миллионов - статистика. Смерть кацапов - это просто праздник какой-та!!!
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29.09.2020 08:28 Ответить
я бы сказал - это просто вознаграждение человечеству какое-то!!!
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29.09.2020 08:35 Ответить
Вы явно нуждаетесь в психиатрической помощи
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29.09.2020 08:35 Ответить
кацапи це лишні люди на планеті.
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29.09.2020 08:37 Ответить
сочувствуешь кацапам? так и запишем
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29.09.2020 08:38 Ответить
Однозначно.
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29.09.2020 08:40 Ответить
Не чего кастрюли тоже дохнут, вирус не разбирается в политических спорах...
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29.09.2020 20:33 Ответить
Жаль бесспорно.
А от бухла с табаком за это время в несколько раз больше прижмурилось.
Мы должны учиться на своих ошибках?
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29.09.2020 08:29 Ответить
Вы должны расформировать свою бессмысленную ооновскую "малину".
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29.09.2020 08:30 Ответить
Сами себя??
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29.09.2020 08:35 Ответить
А какие проблемы? Перестать делать взносы и эта гопота через месяц разбежится. Тунеядцы.
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29.09.2020 08:38 Ответить
Вот так круг и замкнулся: "малина" живет на взносы, вкладчики-беспредельщики - благодаря "малине".
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29.09.2020 08:43 Ответить
Перестать делать взносы и эта гопота через месяц разбежится. Тунеядцы.

Они приложат все силы , шоб этого не случилось , бо ничего делать не умеют , а аппетиты у них безумные .
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29.09.2020 08:48 Ответить
"Обычно за год в мире умирает около 56 млн человек - в среднем около 153 000 человек в день".©
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29.09.2020 08:36 Ответить
Ну да, плюс мільон, який ще міг би жити, подумаєш.
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29.09.2020 10:42 Ответить
Только дураки учатся на своих ошибках .Умные учатся на чужих .Но к сожалению вы ни на своих ни на чужих ошибках не учитесь , дебилы ООНовские .
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29.09.2020 08:49 Ответить
Пусть опаблееует цифры ,погибших от туберкулёза ,гипатита С, ВИЧ 🤦🙄🤫😏
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29.09.2020 08:53 Ответить
1,5 лимона ,умирает от туберкулёза каждый год🤫😡
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29.09.2020 08:55 Ответить
То типу від туберкульозу 1.5 - то багато, а від ковід 1 - то нічого?
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29.09.2020 10:44 Ответить
Кто-то написал, если начнут умирать близкие или знакомые вам люди от коронавируса вы поверите в пандемию.
Двоюродная сестра 69 лет онкология, после 3-й химиотерапии в онкологическом диспансере, где заболела короной, высокая температура и затрудненное дыхание,кислородная маска на 5-й день спала температура, сейчас должны перевести с реанимации в обыкновенную палату.
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29.09.2020 09:28 Ответить
Не погибло, а умерло от болезни! От ишемической болезни сердца в год умирают 5 миллионов (из 60 млн умерших) и почему-то никто не "сокрушается" по этому поводу.
Земле грозит перенаселение, поэтому любая убыль - это благо в сторону баланса (равновесия)!
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29.09.2020 09:43 Ответить
Білл Гейтс на чай відвалив більше генсеку того і прорвало.
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29.09.2020 11:14 Ответить
Генсек ООН галимый левак
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29.09.2020 12:58 Ответить
 
 