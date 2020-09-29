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"От Зеленского получаем только оскорбления и препятствия", - Аслунд назвал причины своего ухода из набсовета "Укрзализныци"

Старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд подал в отставку с поста независимого члена наблюдательного совета "Укрзализныци".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает НВ.Бизнес со ссылкой на заявление Аслунда.

Вечером 25 сентября появилась информация о том, что шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд подал в отставку с поста независимого члена наблюдательного совета "Укрзализныци". 26 сентября он подтвердил эту информацию и назвал причины своего ухода.

Полный текст заявления Аслунда:

"С июня 2018 года я был независимым членом наблюдательного совета "Укрзализныци". Я был благодарен за оказанную честь и работал в меру своих способностей, но в настоящее время чувствую себя вынужденным уйти в отставку.

Во-первых, считаю чрезмерными юридические риски, которым подвергаюсь. Хотя в договорах, подписанных нами при назначении, нам обещали страхование ответственности директоров и должностных лиц, что является стандартной практикой при членстве в совете, наш акционер, украинское правительство, не предоставил нам такое страхование.

Во-вторых, многие наши решения не выполняются руководством "Укрзализныци". Также правительство не обеспечивает компании приемлемые регуляторные или финансовые условия для модернизации и повышения эффективности (необоснованный земельный налог; тарифы, которые значительно ниже уровня затрат; настойчивость в вопросе того, чтобы количество сотрудников оставалось очень раздутым; и так далее). Эти обстоятельства ставят компанию в шаткое финансовое положение.

В-третьих, нам, членам наблюдательного совета "Укрзализныци", с апреля ничего не платят. После пяти месяцев невыплаты зарплаты я считаю маловероятным, что нынешнее украинское правительство будет платить какое-либо вознаграждение членам наблюдательного совета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политическая отставка председателя Национального банка дискредитирует Украину, - Аслунд

Это началось с выступления президента Владимира Зеленского в Верховной Раде 4 марта, в котором он заявил:

"Есть вопрос по зарплатам и премиям многих членов наблюдательных советов. Мы понимаем, что есть законы рынка, мы не предлагаем популистски платить "минималку". Но, простите, когда более десяти миллионов граждан живут на грани бедности, не могут быть такие выплаты людям, которые, будучи в наблюдательных советах, от силы два-три раза в год прилетают в Украину. Сегодня в Украине фактически стало выгоднее "наблюдать", чем работать. И при всем уважении к международным партнерам, при всей благодарности за их помощь, сегодня граждане нашей страны в наблюдательных советах наших предприятий чувствуют себя национальным меньшинством".

Но он все же "популистски ввел "минимальную" заработную плату". В конце апреля Верховная Рада внесла поправки в закон о бюджете, ограничив заработную плату всех государственных служащих, а также членов правления и наблюдательных советов государственных компаний десятью минимальными заработными платами — она не должна превышать 47 020 грн ли около $1700 в месяц c 1 апреля до конца карантина. Это представили как временную чрезвычайную меру, но она действует уже пять месяцев и может сохраниться.

С этим ограничением все было не так. Оно имеет обратную силу, что противоречит элементарному праву. Оно нарушило наши трудовые договоры. Оно затронуло тысячи высокопоставленных госслужащих, включая судей, прокуроров, членов парламента, менеджеров и членов различных бордов. Подавляющее большинство этих людей — граждане Украины. Менее пятидесяти являются иностранцами. Хуже всего то, что это не поощряет компетентных и честных людей работать на украинское государство и является атакой на хорошее управление. Депутаты от "Слуги народа" атакуют иностранных членов наблюдательных советов украинских госкомпаний за то, что они иностранцы и за то, что им слишком много платят, хотя нам с апреля ничего не платят.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Намерения арестовать Порошенко - это большой позор для Зеленского, - Аслунд

Ограничение продолжает действовать. 28 августа Конституционный суд постановил, что судьи, прокуроры, народные депутаты и члены правления Национального банка Украины будут освобождены от ограничения зарплаты. Суд постановил, что законом о бюджете нельзя вносить изменения в другой закон, а также менять объем прав и гарантий, который этим законом предоставляется. Таким образом, судьи Конституционного Суда позволили себе снова получать зарплаты. Однако это решение не имеет обратной силы, поэтому все они потеряли зарплаты с апреля по август. Это решение также не распространяется на госслужащих или членов правления и наблюдательных советов государственных компаний. 11 сентября Кабинет Министров без предупреждения принял постановление о сокращении нашего вознаграждения, которое не выплачивается, более чем в два раза. 23 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не будет выполнять решение Конституционного Суда. Однако в Украине есть работающий рынок труда. Правления крупных государственных предприятий быстро теряют наиболее талантливых сотрудников.

Основная проблема в том, что президент и его громкие депутаты не верят в хорошее корпоративное управление. Мы — иностранные члены наблюдательных советов тринадцати крупных государственных компаний и банков — упорно работали, чтобы попытаться улучшить государственные компании Украины. От президента (единственного президента Украины, с которым я никогда не встречался) мы получаем только оскорбления и препятствия.

Хочу поблагодарить своих прекрасных коллег из наблюдательного совета "Укрзализныци". Мы усердно работали на почти ежемесячных заседаниях совета, которые обычно длятся три дня с большим количеством работы между ними. Хотелось бы, чтобы больше наших решений было реализовано. Я также ценю контакты с членами других наблюдательных советов тринадцати крупных государственных компаний.

В заключение, я не чувствую, что нужен акционеру, и мне не предложили приемлемые условия работы, в то время как юридическая ответственность лежит на мне. Не так нужно руководить железной дорогой".

Зеленский Владимир (20769) наблюдательный совет (101) Укрзализныця (2759) Аслунд Андерс (39)


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Топ комментарии
+51
"От Зеленского получаем только оскорбления и препятствия", - Аслунд назвал причины своего ухода набсовета "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 6379
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29.09.2020 08:58
+49
"Від Зеленського отримуємо тільки образи і перешкоди", - Аслунд назвав причини свого виходу з наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 7315
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29.09.2020 09:18
+47
"Від Зеленського отримуємо тільки образи і перешкоди", - Аслунд назвав причини свого виходу з наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 718
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29.09.2020 09:16
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Да мы и так знаем.
саперной лопаткой вас убивать будут.
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29.09.2020 13:34 Ответить
Я так розумію Зєлєнского беруть «на прокат» всі, кому треба щось пролобіювати, а Єрмак тупо сидить на касі. Цей комітет нікуди не зникне але на місце цього шведа посадять виписану з Ізраїля дєфачку чиюсь родичку і буде все по старому. Українці-нація ідіотів.
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29.09.2020 11:45 Ответить
Сходи на хер на всякий случай.
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29.09.2020 14:52 Ответить
Висновок - Зе ВЛАДА ПРИЙШЛА ЩОБ УГРОБИТИ УКРАЇНУ
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29.09.2020 11:52 Ответить
це було відомо ще в березні 2019 р.
"Від Зеленського отримуємо тільки образи і перешкоди", - Аслунд назвав причини свого виходу з наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 2839
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29.09.2020 12:02 Ответить
Те що Зе совкодрочерний дебіл я знав ще коли гондомський "Квартал" з явився на ТБ України
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29.09.2020 12:10 Ответить
Зеленський зробив переворот науки про управління. Відповідальність накладує на тих, хто не має повноважень. А повноваження мають ті, хто не несе ніякої відповідальності.
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29.09.2020 11:57 Ответить
Та ніхєра він не зробив. Як був повний хаос і беззаконня, так і залишилось. Багато відповідальності понесли Ахмєтови і Коломойські за час господарювання Порошенок? Може Косюки, Дубневичі, Медведчуки, Авакови, Гладковські понесли відповідальність? Не несіть дурні. Україною володіє купка олігархів, і доля країни залежить від того, як вони домовляться з європейськими шахраями та з *************** царьками. Політика - то для лохів. Зараз Пєтя теж зробить собі кишенькового Зеленського і піде "в закат", і всім взагалі буде *******, бо краще олігархам живеться тоді, коли вони управляють шахматною доскою, а не самі є фігурою на ній.
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29.09.2020 15:10 Ответить
Не правда!!! Бубочка тихий і сумирний, треба лише Кадирова покликати."Від Зеленського отримуємо тільки образи і перешкоди", - Аслунд назвав причини свого виходу з наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 5634
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29.09.2020 11:59 Ответить
правительство не обеспечивает компании приемлемые регуляторные или финансовые условия для модернизации и повышения эффективности (необоснованный земельный налог; тарифы ...
На таких условиях любой дурак сделает зализницю прибыльной!
А ты попробуй в наших реалиях.
.
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29.09.2020 12:19 Ответить
Таким подонкам как Аслунд скатертью дорога.
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29.09.2020 12:22 Ответить
Це таким подонкам як ти тут не місце.
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29.09.2020 12:53 Ответить
класична ілюстрація - жоден начальник не стерпить підлеглого який умніший за нього.
Зелепуга мало того що дезертир так і диплом його не вартий тих корочок на яких він написан.
Айого українська як і англійська - дуже погані.
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29.09.2020 12:59 Ответить
тоді Зелі потрібна інша країна, бо походу, він в Україні самий тупий.
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29.09.2020 23:25 Ответить
кто то может объяснить, зачем в ГОС предприятии нужен набсовет?? сидят уроды с зарплатами в десятки тыс долларов и делают что?
есть директор предприятия! простой или генеральный! его нужно в случае необходимости должен вызвать на ковер министр соответствующего направления и отодрать! либо обэп проверить его делишки, если есть мутки!

поразводили толпы непонятных козлов с немерянными зарплатами! и все за счет нас, налогоплательщиков! уроды
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29.09.2020 13:52 Ответить
Дедушка в предпенсионном возрасте присел на икорное место и... такой облом. Ну ничего, может в Бурисму возьмут, замом Байдена
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29.09.2020 14:01 Ответить
Этот Остап Бендер подрабатывал "советником" еще у Гайдара и Кучмы. Всю жизнь мотается по совковым дикарям, называет себя профессором и предлагает свои услуги. Все шло хорошо, пока он не попал в Украину и понял что никакой не Остап, а галимый лох.
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29.09.2020 14:21 Ответить
И что ж ты там наблюдал 2 года, труженик невидимого фронта?
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29.09.2020 14:34 Ответить
через пару років оцінимо
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29.09.2020 23:22 Ответить
Ага. еще один бедный нищий блд.Результата ноль а миллионы заплати. Все бы вы поубегали нафиг эти новаки.бальчуны
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29.09.2020 14:39 Ответить
лице СН

"Від Зеленського отримуємо тільки образи і перешкоди", - Аслунд назвав причини свого виходу з наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 1071
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29.09.2020 14:54 Ответить
Аслунд - человек Пинчука. Похоже, что олигархи, обьединившиеся против Пороха и поставившие Клоуна на его место - вконец разосрались. После Коломойского из єтого тонущего корабля спрыгнул хранитель активов Кучмы. Ахметов еще дежится, видать бонусы от своего человека в кресле Премьера еще пока перевешивают вонь и негатив от Зеленой команды
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29.09.2020 15:06 Ответить
Как ты красиво убрал Порошенку с net worth 1.4B$ из списка олигархов. Ну да, ведь это ж именно так и работает в Украине - олигархи воюют между собой. Вот Коломойские, Ахметовы и Пинчуки все сидели во время царствования Порошенки, ага?
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29.09.2020 15:12 Ответить
у меня нет претензии к олигархам, у меня есть претензии только к тем олигархам, которые нашу страну считают местом зарабатывания денег, а живут в Лондоне, высасывая все деньги отсюда и получающие выгоду от слабой власти и продажного правосудия. Куда здесь можно вставить Пороха? Он то живет тут, и в самые тяжелые времена для страны не зассал взять вожжи в свои руки, в отличие от этой шайки, которые ставят марионетку вместо себя, чтобы потом его слить, а самим остаться чистенькими
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29.09.2020 15:15 Ответить
почни із терміну олігарх. У нас є бізнесмени заможніші ніж деякі з олігархів. Зрозумієш різницю, тоді питання відпаде.
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29.09.2020 23:27 Ответить
Днище.......
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29.09.2020 16:08 Ответить
Ну нормально,порошенковские хапуги начинают разбегаться.
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29.09.2020 16:12 Ответить
едгар, едгар... ти не з Мукачево часом, не Едгар Токар? Є в нас такий півень опущений, Балозі просрав вибори до ВРУ...
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29.09.2020 23:28 Ответить
А за что отвечают эти наглядовые рады при зарплатах больше, чем у вице президента Фольцваген, которому платят 30 тыс. Евро в месяц ,так там работают, потому есть результат, а этим 50 тыс. $ за что? они что вместо директора и главного инженера не работать будут, так это уже есть, еще одна не эфективная надстройка, которым надо платить непонятно за что с народного кармана,ни какой ответственности и от их ни зависит результат,что делают эти наглядовые рады и от чьего имени они "наглядают"?, если от народа так это власть в лице КМУ и ФГИ, которая ворует еше больше только прижтом ни чего не делает,ну они и делать ничего не умеют, ей 1, 5 года, а уже и так понятно, что срок переизбрания по результатам их деятельности уже настал,нет прибыли в "Укрзализныци", ни у других гос.компаний одно воровство,деньги с фонда коронрвируса и те растянули на бизнес и откаты,что бы вчсокая смертность и люди не пришли на выборы, в место того, что бы создавать условия для частных инвестиций и отчитаться , куда идут деньги с акцизов на топливо предназначенных, как плата за стррительство и поддержание дорог.
Зато прибыль есть в банках, это означает , что в Украине в основном на внутреннем экономическом рынке спроса зарабатывают ростовщики,на высоком кредитном %, не производя блага-товары и услуги-настоящие деньги,так еще власть постоянно обесценивает деньги кризисами от постоянного печатанья рефинанса и воровства, какое производство? Какая экономика? Какие наглядовые рады они не нужны, все эти схемы придуманные властью,чтобы выкачивать деньги у народа, они ни чего не могут посоветовать, когла рыба гниет с головы кроме поднятия цен и приватизации.
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29.09.2020 17:08 Ответить
Есть только один показатель эффективности. Результат. Результата нет. Отсюда все эти вопли международных паразитов просто "колебания воздуха".
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29.09.2020 17:12 Ответить
потрібно мати інфу, щоби зробити висновок є результат чи ні. Подивіться інтерв'ю Балашова, він правильно там на цю тему каже.
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29.09.2020 23:29 Ответить
Аслунда на бабло кинули.... обиделся.. и не стал наблюдать за ж\д, одна надежда на Сирожу Леща-альфонса квартирного))
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29.09.2020 17:56 Ответить
короче, правильно ему дали пинка под зад.
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29.09.2020 18:48 Ответить
пісюнограй він такий..
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29.09.2020 18:49 Ответить
Україна не банкомат
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29.09.2020 19:22 Ответить
То-то я сегодня совершаю вечерний променад по маневровый площадке железнодорожной станции, смотрю стоит локомотив, а под ним обнялись и рыдают два чумазых машиниста. Подхожу, спрашиваю - «Шо за дела?»
А они, всхлипывая навзрыд, отвечают - «Аслунд нас покинул... Как жить?»
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29.09.2020 21:24 Ответить
Профессиональные "советчики". Казалось бы, что он понимает в железной дороге.
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29.09.2020 22:57 Ответить
Що там розуміти? Її потрібно поділити. Саму "дорогу" залишити у держави, перевізників (в першу чергу пасажирів) приватникам.
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29.09.2020 23:30 Ответить
Старый пердун правильно процитировал зеленского. Действительно. Приезжают 2-3 раза в год,посидят,попистят и опа-ля. Каждый месяц получают охрененные бабки. А за 1700 баксов в месяц,этот хрен не желает пару раз в год слетать (не на свои естественно бабки) в Украину и потолочь воду в ступе. С 18 года что либо улучшилось в УЗ? А нихрена. Просто я немного знаю этих "иноспециалистов". Люди одинаковы везде. Все хотят побольше бабла. А поскольку в европе законы работают, там они элементарно боятся мухлевать. Но приезжая к нам,им сразу дают гарантии, типа "не сцы",бери бабло и дыши себе ровно. А мы уж сами разберемся. Пример с Новаком "укравтодор", явное тому подтверждение. А этот ******* развел такую политику,шо пипец.
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30.09.2020 01:41 Ответить
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