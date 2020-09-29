"От Зеленского получаем только оскорбления и препятствия", - Аслунд назвал причины своего ухода из набсовета "Укрзализныци"

Старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд подал в отставку с поста независимого члена наблюдательного совета "Укрзализныци".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает НВ.Бизнес со ссылкой на заявление Аслунда.

Вечером 25 сентября появилась информация о том, что шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд подал в отставку с поста независимого члена наблюдательного совета "Укрзализныци". 26 сентября он подтвердил эту информацию и назвал причины своего ухода.

Полный текст заявления Аслунда:

"С июня 2018 года я был независимым членом наблюдательного совета "Укрзализныци". Я был благодарен за оказанную честь и работал в меру своих способностей, но в настоящее время чувствую себя вынужденным уйти в отставку.

Во-первых, считаю чрезмерными юридические риски, которым подвергаюсь. Хотя в договорах, подписанных нами при назначении, нам обещали страхование ответственности директоров и должностных лиц, что является стандартной практикой при членстве в совете, наш акционер, украинское правительство, не предоставил нам такое страхование.

Во-вторых, многие наши решения не выполняются руководством "Укрзализныци". Также правительство не обеспечивает компании приемлемые регуляторные или финансовые условия для модернизации и повышения эффективности (необоснованный земельный налог; тарифы, которые значительно ниже уровня затрат; настойчивость в вопросе того, чтобы количество сотрудников оставалось очень раздутым; и так далее). Эти обстоятельства ставят компанию в шаткое финансовое положение.

В-третьих, нам, членам наблюдательного совета "Укрзализныци", с апреля ничего не платят. После пяти месяцев невыплаты зарплаты я считаю маловероятным, что нынешнее украинское правительство будет платить какое-либо вознаграждение членам наблюдательного совета.

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Это началось с выступления президента Владимира Зеленского в Верховной Раде 4 марта, в котором он заявил:

"Есть вопрос по зарплатам и премиям многих членов наблюдательных советов. Мы понимаем, что есть законы рынка, мы не предлагаем популистски платить "минималку". Но, простите, когда более десяти миллионов граждан живут на грани бедности, не могут быть такие выплаты людям, которые, будучи в наблюдательных советах, от силы два-три раза в год прилетают в Украину. Сегодня в Украине фактически стало выгоднее "наблюдать", чем работать. И при всем уважении к международным партнерам, при всей благодарности за их помощь, сегодня граждане нашей страны в наблюдательных советах наших предприятий чувствуют себя национальным меньшинством".

Но он все же "популистски ввел "минимальную" заработную плату". В конце апреля Верховная Рада внесла поправки в закон о бюджете, ограничив заработную плату всех государственных служащих, а также членов правления и наблюдательных советов государственных компаний десятью минимальными заработными платами — она не должна превышать 47 020 грн ли около $1700 в месяц c 1 апреля до конца карантина. Это представили как временную чрезвычайную меру, но она действует уже пять месяцев и может сохраниться.

С этим ограничением все было не так. Оно имеет обратную силу, что противоречит элементарному праву. Оно нарушило наши трудовые договоры. Оно затронуло тысячи высокопоставленных госслужащих, включая судей, прокуроров, членов парламента, менеджеров и членов различных бордов. Подавляющее большинство этих людей — граждане Украины. Менее пятидесяти являются иностранцами. Хуже всего то, что это не поощряет компетентных и честных людей работать на украинское государство и является атакой на хорошее управление. Депутаты от "Слуги народа" атакуют иностранных членов наблюдательных советов украинских госкомпаний за то, что они иностранцы и за то, что им слишком много платят, хотя нам с апреля ничего не платят.

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Ограничение продолжает действовать. 28 августа Конституционный суд постановил, что судьи, прокуроры, народные депутаты и члены правления Национального банка Украины будут освобождены от ограничения зарплаты. Суд постановил, что законом о бюджете нельзя вносить изменения в другой закон, а также менять объем прав и гарантий, который этим законом предоставляется. Таким образом, судьи Конституционного Суда позволили себе снова получать зарплаты. Однако это решение не имеет обратной силы, поэтому все они потеряли зарплаты с апреля по август. Это решение также не распространяется на госслужащих или членов правления и наблюдательных советов государственных компаний. 11 сентября Кабинет Министров без предупреждения принял постановление о сокращении нашего вознаграждения, которое не выплачивается, более чем в два раза. 23 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не будет выполнять решение Конституционного Суда. Однако в Украине есть работающий рынок труда. Правления крупных государственных предприятий быстро теряют наиболее талантливых сотрудников.

Основная проблема в том, что президент и его громкие депутаты не верят в хорошее корпоративное управление. Мы — иностранные члены наблюдательных советов тринадцати крупных государственных компаний и банков — упорно работали, чтобы попытаться улучшить государственные компании Украины. От президента (единственного президента Украины, с которым я никогда не встречался) мы получаем только оскорбления и препятствия.

Хочу поблагодарить своих прекрасных коллег из наблюдательного совета "Укрзализныци". Мы усердно работали на почти ежемесячных заседаниях совета, которые обычно длятся три дня с большим количеством работы между ними. Хотелось бы, чтобы больше наших решений было реализовано. Я также ценю контакты с членами других наблюдательных советов тринадцати крупных государственных компаний.

В заключение, я не чувствую, что нужен акционеру, и мне не предложили приемлемые условия работы, в то время как юридическая ответственность лежит на мне. Не так нужно руководить железной дорогой".