Бои в Нагорном Карабахе продолжались всю ночь, Армения несет большие потери и отступает, - Минобороны Азербайджана
Азербайджанские военные удерживают и контролируют все территории.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Азербайджан", об этом заявил руководитель пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.
"Армянская сторона продолжает распространять дезинформацию о том, что ей якобы удалось вернуть ранее утраченные территории. Хочу заявить, что все территории, освобожденные в ходе боев от армянской оккупации, удерживаются и контролируются азербайджанскими военными", - сказал Даргяхлы.
По его словам, в настоящее время азербайджанская армия продолжает операцию на линии фронта.
Кроме того, как сообщает Минобороны Азербайджана, в ночь на 29 сентября продолжались бои вдоль всей линии фронта.
Минобороны подчеркивает, что в настоящее время продолжаются ожесточенные бои на линии фронта.
"Подразделения Азербайджанской армии в утренние часы 29 сентября уничтожили 1 танк, 1 автомобиль и до 10 человек личного состава армянских военных при попытке передислокации в Физули-Джабраильском направлении фронта. В целом, противник несет большие потери и вынужден отступать", - указывает ведомство.
Минобороны также сообщило, что ВВС и подразделения азербайджанской армии в ночь на 29 сентября уничтожили смешанную колонну автомобильной техники ВС Армении, направлявшейся в сторону Магадиза в Агдаринском направлении. "Также была уничтожена артиллерийская батарея ВС Армении, которая поддерживала передвижение этой колонны", - подчеркивает оборонное ведомство Азербайджана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Насчет плохих, то главное, что и хороших нет. Всем нужно свое, а некоторым даже чужое.
Так вот, Армения поддерживает Россию в ООН и голосует против проукраинских резолюций. И признана в ООН, как страна, оккупироравшая территорию другой страны.
И еще - армянского батальона в АТО нет, не было, и не будет!
Ага и принять ислам
Хотя власти специально спекулируют темой религии и манипулируют чувствами верующих.
Хотя умный человек любой национальности держится подальше от любого верующего сообщества. Все беды человечества от недостатка ума пресловутых 73% по всему земному шарику. Я так думаю...
Ви наївна ?
У армян ахиллесова пята в дороге, которая ведет в Степанакерт из Армении...
А вообще, бои идут за то, чтобы заработать побольше в будущих переговорах. Премьер Армении уже сказал, что нужно возвратить Азербайджану все и договариваться об Карабахской автономии в составе Азербайджана.
Подивимося що, покаже азербайджанська армія. Порахуємо трупи армян.
Повний опис того що відбувається у відео:
https://www.youtube.com/watch?v=LAHS9MQTqAU РФ и ТУРЦИЯ. Сравнение СОЮЗНИКОВ
Або путін всрався!
А ти все "надо пєрєстать стрєлять, пєрєстать стрєлять"
АДЗЕРБАДЖАНЦІ СОБІ КРАЩОГО ПРЕЗИДЕНТА ВИБРАЛИ НІЖ УКРАЇНЦІ, НАБАГАТО КРАЩОГО І ПАТРІОТИЧНОГО
«На всем протяжении арцахского фронта продолжаются интенсивные боевые действия. Противник с привлечением бронетанковых частей наносил удары в северном и северо-восточном направлениях. Подразделения Армии обороны успешно сражаются, нанося сильные удары атакующим частям противника. За последние три часа противник потерял 12 танков. Количество других потерь противника уточняется», - говорится в сообщении.