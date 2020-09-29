Бои в Нагорном Карабахе продолжались всю ночь, Армения несет большие потери и отступает, - Минобороны Азербайджана

Азербайджанские военные удерживают и контролируют все территории.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Азербайджан", об этом заявил руководитель пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

"Армянская сторона продолжает распространять дезинформацию о том, что ей якобы удалось вернуть ранее утраченные территории. Хочу заявить, что все территории, освобожденные в ходе боев от армянской оккупации, удерживаются и контролируются азербайджанскими военными", - сказал Даргяхлы.

По его словам, в настоящее время азербайджанская армия продолжает операцию на линии фронта.

Кроме того, как сообщает Минобороны Азербайджана, в ночь на 29 сентября продолжались бои вдоль всей линии фронта.

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Минобороны подчеркивает, что в настоящее время продолжаются ожесточенные бои на линии фронта.

"Подразделения Азербайджанской армии в утренние часы 29 сентября уничтожили 1 танк, 1 автомобиль и до 10 человек личного состава армянских военных при попытке передислокации в Физули-Джабраильском направлении фронта. В целом, противник несет большие потери и вынужден отступать", - указывает ведомство.

Минобороны также сообщило, что ВВС и подразделения азербайджанской армии в ночь на 29 сентября уничтожили смешанную колонну автомобильной техники ВС Армении, направлявшейся в сторону Магадиза в Агдаринском направлении. "Также была уничтожена артиллерийская батарея ВС Армении, которая поддерживала передвижение этой колонны", - подчеркивает оборонное ведомство Азербайджана.

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