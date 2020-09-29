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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 в Украине заболели 3 627 человек, умерли - 69, выздоровели - 1 797, - СНБО

За сутки COVID-19 в Украине заболели 3 627 человек, умерли - 69, выздоровели - 1 797, - СНБО

В Украине по состоянию на утро 29 сентября с начала пандемии зафиксированы 204 932 случая заболевания коронавирусной болезнью, за сутки - 3 627 случаев, при этом выздоровевших - 1 797 человек, 69 ранее заболевших умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (426), Киеве (416) и Одесской области (271).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на 29 сентября составило 204 932 человека, умерли с начала пандемии 4 065 человек (за сутки 69), выздоровевших - 90 250. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 110 617 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 833 человека, выздоровели - 1 740, умерли - 76

За сутки COVID-19 в Украине заболели 3 627 человек, умерли - 69, выздоровели - 1 797, - СНБО 01
За сутки COVID-19 в Украине заболели 3 627 человек, умерли - 69, выздоровели - 1 797, - СНБО 02
За сутки COVID-19 в Украине заболели 3 627 человек, умерли - 69, выздоровели - 1 797, - СНБО 03

Автор: 

карантин (16729) СНБО (4440) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Пройдет пандемия, уйдут и зебилы, а дороги останутся
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29.09.2020 09:32
+1
«бєлиє дорожки»...
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29.09.2020 09:34
+1
кокс
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29.09.2020 09:38
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Ну ниче, главное, что зе-твари закатали 30 млрд короновирусного фонда в землю. А на лохов, сходивших на выборы по-приколу, им как-то насрать - цифры заболевших яркое тому доказательство
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29.09.2020 09:31 Ответить
Пройдет пандемия, уйдут и зебилы, а дороги останутся
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29.09.2020 09:32 Ответить
«бєлиє дорожки»...
показать весь комментарий
29.09.2020 09:34 Ответить
кокс
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29.09.2020 09:38 Ответить
Дороги Великого крадівництва вже "пливуть".
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29.09.2020 09:36 Ответить
Я б так не сказав, вроді якісно роблять, мабуть просто вкрадуть більше. Але 10 рочків має простоять. Побачимо як зима пройде
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29.09.2020 09:39 Ответить
Я тут викладав фотку. Жаль що не зберіг.
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29.09.2020 09:51 Ответить
Десь навіть і не починали.
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29.09.2020 10:05 Ответить
Карантин для освіти має врятувати ситуацію. Але влада зеленського втрачаючи свій рейтинг боїться це зробити, щоб не добити його остаточно. Цікаво чи є ще в Україні лохи, які голосуватимуть за слуг олігархів і бандитів?
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29.09.2020 10:01 Ответить
У нас много народу, которые прямо голосуют за олигархов и бандитов
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29.09.2020 10:13 Ответить
 
 