За сутки COVID-19 в Украине заболели 3 627 человек, умерли - 69, выздоровели - 1 797, - СНБО

В Украине по состоянию на утро 29 сентября с начала пандемии зафиксированы 204 932 случая заболевания коронавирусной болезнью, за сутки - 3 627 случаев, при этом выздоровевших - 1 797 человек, 69 ранее заболевших умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (426), Киеве (416) и Одесской области (271).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на 29 сентября составило 204 932 человека, умерли с начала пандемии 4 065 человек (за сутки 69), выздоровевших - 90 250. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 110 617 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 833 человека, выздоровели - 1 740, умерли - 76









