COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 426, Киев - 416 и Одесчина - 271

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Одесской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 29 сентября в Харьковской области коронавирусом заболели 426 человек.

Общее количество инфицированных составляет 18 129 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 341 человек, за минувшие сутки - 8. С начала эпидемии выздоровел 4 331 пациент.

По состоянию на 29 сентября количество активных больных в Харьковской области составляет 13 457 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Киев и Одесская область.

Так, в Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 416 человек. Общее количество заболевших - 22 559. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 373 человека, за сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 6 553 пациентов. Количество активных больных в Киеве - 15 633.

На Одесчине коронавирусом заболел 271 человек. Общее количество инфицированных составляет 13 350 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 198 человек, за минувшие сутки - 7. С начала эпидемии выздоровели 2 520 пациентов. Количество активных больных на Одесчине составляет 10 632 человека.