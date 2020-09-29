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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 426, Киев - 416 и Одесчина - 271

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 426, Киев - 416 и Одесчина - 271

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Одесской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 29 сентября в Харьковской области коронавирусом заболели 426 человек.

Общее количество инфицированных составляет 18 129 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 341 человек, за минувшие сутки - 8. С начала эпидемии выздоровел 4 331 пациент.

По состоянию на 29 сентября количество активных больных в Харьковской области составляет 13 457 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине COVID-19 заболел 2 671 человек, умерли - 37, - СНБО

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Киев и Одесская область.

Так, в Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 416 человек. Общее количество заболевших - 22 559. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 373 человека, за сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 6 553 пациентов. Количество активных больных в Киеве - 15 633.

На Одесчине коронавирусом заболел 271 человек. Общее количество инфицированных составляет 13 350 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 198 человек, за минувшие сутки - 7. С начала эпидемии выздоровели 2 520 пациентов. Количество активных больных на Одесчине составляет 10 632 человека.

карантин (16729) Киев (25660) Одесская область (3626) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Зато Тернополь красный.
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29.09.2020 09:55 Ответить
Тому що у владі непрофесіонали та дешеві маніпулятори, які бояться закрити Київ, Харків та Одесу на жорсткий карантин, бо там же ж їх бізнеси, будівництва, готелі, ресторани та нічні клуби постраждають і не будуть мати заробітків!
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29.09.2020 10:54 Ответить
Даже, когда и пітались закріть Харьков, то наперсточник сопротивлялся
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29.09.2020 11:07 Ответить
Закривайти треба школи! Годі тупити! Шо не зрозуміло, що саме діти переносять його? Соматично переважна більшість не відчувають інфікування. Нема чого тягнути до виборів....
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29.09.2020 10:14 Ответить
і що цікаво.. така статистика не дає РЕАЛЬНОЇ картини зараження короновірусом19 в містах УКРАЇНИ
звітування по "областям" МАСКУЄ те що в великих містах рівень зараженності в 2-4рази вище ніж по селах та малих містах.
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29.09.2020 10:33 Ответить
пс... І що цікаво.. СТАТИСТИКА результатів закінчення ковід19 для
Харкова -5.2% померлих від всіх перехворівших,
в Києві -5.9% померлих від всіх перехворівших,
в Одесі -10.2% померлих від всіх перехворівших,
а в Дніпрі-2.6%померлих від всіх перехворівших
(але Дніпро,дякуючі боруху з ґєнчіком не хочуть пасти задніх..
далі буде...
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29.09.2020 10:51 Ответить
 
 