COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 426, Киев - 416 и Одесчина - 271
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Одесской областях.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 29 сентября в Харьковской области коронавирусом заболели 426 человек.
Общее количество инфицированных составляет 18 129 человек.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 341 человек, за минувшие сутки - 8. С начала эпидемии выздоровел 4 331 пациент.
По состоянию на 29 сентября количество активных больных в Харьковской области составляет 13 457 человек.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Киев и Одесская область.
Так, в Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 416 человек. Общее количество заболевших - 22 559. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 373 человека, за сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 6 553 пациентов. Количество активных больных в Киеве - 15 633.
На Одесчине коронавирусом заболел 271 человек. Общее количество инфицированных составляет 13 350 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 198 человек, за минувшие сутки - 7. С начала эпидемии выздоровели 2 520 пациентов. Количество активных больных на Одесчине составляет 10 632 человека.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
звітування по "областям" МАСКУЄ те що в великих містах рівень зараженності в 2-4рази вище ніж по селах та малих містах.
Харкова -5.2% померлих від всіх перехворівших,
в Києві -5.9% померлих від всіх перехворівших,
в Одесі -10.2% померлих від всіх перехворівших,
а в Дніпрі-2.6%померлих від всіх перехворівших
(але Дніпро,дякуючі боруху з ґєнчіком не хочуть пасти задніх..
далі буде...