Сегодня состоится суд по делу нацгвардейца Маркива, Украина ожидает только оправдательного приговора, - МВД

Сегодня в Милане состоится заседание апелляционного суда по делу бойца украинской Национальной гвардии Виталия Маркива, который бездоказательно и безосновательно был обвинен судом итальянского города Павия в причастности к гибели журналиста Андреа Рокелли, погибшего в Славянске в мае 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В министерстве отметили, что Украина ожидает только оправдательного приговора.

"В июле 2019 суд присяжных города Павии приговорил Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы за преступление, которого он не совершал. Сторона защиты, которую ведут лучшие итальянские адвокаты Рафаэли Делла Вале и Никколо Бертолини Клеричи, настаивают на невиновности Виталия Маркива, который никак не мог быть причастен к гибели Андреа Рокелли. Это подтверждается результатами экспертиз, проведенных в рамках расследования Национальной полиции Украины, которые показали, что Виталий Маркив физически не мог видеть со своей позиции на горе Карачун место, где произошла трагическая гибель итальянского журналиста и его переводчика гражданина РФ, и тем более не мог вести прицельную стрельбу из автомата АК-74 на расстоянии в 1700 метров", - говорится в сообщении.

Как отмечает МВД, позиция обвинения была построена на предположениях и российской пропаганде, которая со дня гибели Андреа Рокеллм обвинила украинскую власть в гибели журналиста в Славянске, захваченном русскими террористами, которые убивали мирных граждан.

"Украинская сторона делает все возможное для освобождения Виталия Маркива", - добавили в министерстве.

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