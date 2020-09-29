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Новости Агрессия России против Украины
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Сегодня состоится суд по делу нацгвардейца Маркива, Украина ожидает только оправдательного приговора, - МВД

Сегодня состоится суд по делу нацгвардейца Маркива, Украина ожидает только оправдательного приговора, - МВД

Сегодня в Милане состоится заседание апелляционного суда по делу бойца украинской Национальной гвардии Виталия Маркива, который бездоказательно и безосновательно был обвинен судом итальянского города Павия в причастности к гибели журналиста Андреа Рокелли, погибшего в Славянске в мае 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В министерстве отметили, что Украина ожидает только оправдательного приговора.

"В июле 2019 суд присяжных города Павии приговорил Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы за преступление, которого он не совершал. Сторона защиты, которую ведут лучшие итальянские адвокаты Рафаэли Делла Вале и Никколо Бертолини Клеричи, настаивают на невиновности Виталия Маркива, который никак не мог быть причастен к гибели Андреа Рокелли. Это подтверждается результатами экспертиз, проведенных в рамках расследования Национальной полиции Украины, которые показали, что Виталий Маркив физически не мог видеть со своей позиции на горе Карачун место, где произошла трагическая гибель итальянского журналиста и его переводчика гражданина РФ, и тем более не мог вести прицельную стрельбу из автомата АК-74 на расстоянии в 1700 метров", - говорится в сообщении.

Как отмечает МВД, позиция обвинения была построена на предположениях и российской пропаганде, которая со дня гибели Андреа Рокеллм обвинила украинскую власть в гибели журналиста в Славянске, захваченном русскими террористами, которые убивали мирных граждан.

"Украинская сторона делает все возможное для освобождения Виталия Маркива", - добавили в министерстве.

Также читайте: Защита Маркива получила более 20 новых свидетелей перед слушанием дела в апелляции, - итальянские адвокаты

Автор: 

Италия (1654) МВД (9324) суд (25136) Маркив Виталий (188)


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Топ комментарии
+6
_Маркив был арестован 30 июня 2017. Надо кое-что осознать людям, представить себя на месте Маркива: злодеи и преступники уже отобрали у него годы жизни, это безвозвратно и необраимо! Одного лишь оправдания мало, мерзавцы должны ответить за это! Не просто деньгами, а годами собственной жизни. Нападающие на людей агрессоры должны испытывать боль.
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29.09.2020 10:16
+4
Странно ожидать оправдательного приговора для Маркива, когда сами судите Антоненка, Кузьменко и Дугарь практически за то же и так же безосновательно.
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29.09.2020 11:14
+3
Во многом, проблема как раз в том, что гражданство Италии у него уже есть, и, более того, было уже на момент совершения "преступления". Вот поэтому его и судят как гражданина Италии, де-юре обоснованно игнорируя все запросы и потуги наших дипломатов
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29.09.2020 10:06
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Правила форума Совет форумчан
Ему уже можно италийское гражданство давать. 6 лет чалится низашо там. Ну подумаешь, пропагондонов зашкварили, то же мне горе
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29.09.2020 09:59 Ответить
У нього є громадянство Макаронії.
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29.09.2020 10:03 Ответить
Во многом, проблема как раз в том, что гражданство Италии у него уже есть, и, более того, было уже на момент совершения "преступления". Вот поэтому его и судят как гражданина Италии, де-юре обоснованно игнорируя все запросы и потуги наших дипломатов
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29.09.2020 10:06 Ответить
маркива засадить было выгодно только пропагандонам от фсб , вкупе с продажными макаронниками, которые совместно с кацапами делают свою грязную рабатёнку
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29.09.2020 10:10 Ответить
_Маркив был арестован 30 июня 2017. Надо кое-что осознать людям, представить себя на месте Маркива: злодеи и преступники уже отобрали у него годы жизни, это безвозвратно и необраимо! Одного лишь оправдания мало, мерзавцы должны ответить за это! Не просто деньгами, а годами собственной жизни. Нападающие на людей агрессоры должны испытывать боль.
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29.09.2020 10:16 Ответить
Сьогодні відбудеться суд у справі нацгвардійця Марківа, Україна очікує лише виправдувального вироку, - МВС - Цензор.НЕТ 4078
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29.09.2020 11:50 Ответить
Счас.
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29.09.2020 10:25 Ответить
Вот взял чел и попортил себе жизнь. Шанс уехать в ЕС даётся не всем.
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29.09.2020 11:10 Ответить
Чим зіпсував? Що порушив?
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29.09.2020 12:34 Ответить
Странно ожидать оправдательного приговора для Маркива, когда сами судите Антоненка, Кузьменко и Дугарь практически за то же и так же безосновательно.
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29.09.2020 11:14 Ответить
Сьогодні відбудеться суд у справі нацгвардійця Марківа, Україна очікує лише виправдувального вироку, - МВС - Цензор.НЕТ 1564
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29.09.2020 11:51 Ответить
Вообще пох.
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29.09.2020 14:21 Ответить
Судя по переводчику из рф за уничтожение террориста рокелли итальянцы должны Маркиву орден дать, если считают что он его убил. Или Италия поддерживает международный терроризм?
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29.09.2020 15:40 Ответить
Поддерживает, а как же. И словом, и делом.
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29.09.2020 17:02 Ответить
 
 