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Новости Революция в Беларуси
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Макрон пообещал помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в Беларуси, - Тихановская

Макрон пообещал помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в Беларуси, - Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на встрече в Вильнюсе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном получила обещание помощи в стремлении к переговорам по урегулированию политического кризиса в республике и освобождению политических заключенных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила Тихановская журналистам во вторник.

"Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах (по разрешению) политического кризиса в нашей стране", - сказала она.

О встрече Тихановской с Макроном сообщили ранее в ее пресс-службе. Встреча посвящена возможности проведения переговоров о новых президентских выборах в Беларуси при посредничестве Франции.

"В данный момент Светлана Тихановская встречается с Эмманюэлем Макроном в Вильнюсе. Основной темой разговора будет возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси и возможной медиации других стран, в том числе Франции", - сказали в пресс-службе.

Тихановская намерена добиваться проведения повторных президентских выборов в течении года и хочет заручиться поддержкой ЕС в вопросе урегулирования политического кризиса в стране.

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"Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели - новых свободных и демократичных выборах, которые должны состояться в течение этого года", - приводит пресс-служба слова Тихановской.

В Беларуси уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции проходят в Беларуси по воскресеньям. По оценкам СМИ, некоторые их них собирали более 100 тыс. человек. В первые дни акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек, затем большая часть была освобождена. В последние дни задержания возобновились.

В ходе акций протеста есть погибшие, однако их количество разнится. 25 августа основной оппонент Лукашенко Светлана Тихановская сообщила, что погибли не менее шести человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло о гибели четверых человек на акциях протеста в Беларуси. Экспертам ООН по правам человека также известно о 450 задокументированных случаях жестокого обращения с людьми во время задержаний.

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Спустя два дня после выборов Тихановская уехала в Литву. Ее соратники тогда заявили, что отъезду Тихановской в Литву предшествовало трехчасовое общение с сотрудниками силовых структур Беларуси в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной. Позднее Лукашенко утверждал, что оказал содействие Тихановской в отъезде из республики по ее просьбе.

18 августа ее сторонники создали Координационный совет (КС) с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Беларуси считают этот орган неконституционным.

Беларусь (7915) Макрон Эмманюэль (1355) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+10
Макрон потужный решала. Одна озабочен по Донбассу чего стоит.
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29.09.2020 10:24
+8
Обещанного жабоедом десять лет ждут.
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29.09.2020 10:14
+8
Тихановская - ватная дешевка. С нее лидер оппозиции, как с курицы буревестник. На всю Беларусь не нашлось ни одной Жанны, Марианны. Даже захудалой Фанни Каплан не оказалось. А еще страна "партизан"
Макрон пообещал помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в Беларуси, - Тихановская - Цензор.НЕТ 8923
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29.09.2020 10:23
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Обещанного жабоедом десять лет ждут.
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29.09.2020 10:14 Ответить
Геронтофил Микрон сначала посоветуется с педофилом *****, а потом отчитается перед Сцикановской
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29.09.2020 10:14 Ответить
Перед путінською кансервою Сцикановською.
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29.09.2020 10:24 Ответить
Макрон он такой - товарисч *****.
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29.09.2020 10:15 Ответить
хто, ось цей макарон и ес и оон???ах да выскажет очередную обеспокоеность!
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29.09.2020 10:16 Ответить
Максимальная помощь - глубокая озабоченность. Проверено Украиной
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29.09.2020 10:18 Ответить
100 %. Это как озабоченность, что в паховой области что-то зачесалось. Конкретного - от слова "вообще ничего".
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29.09.2020 11:07 Ответить
Обращаться к своим гражданам сцыкотно? А вдруг поддержат...
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29.09.2020 10:20 Ответить
_"Политического кризиса"... Вот всё было в Белоруссии хорошо, пока не приключился досадный и докучливый политический кризис.
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29.09.2020 10:22 Ответить
Вырожденцы, им когда на голову бомбы посыпятся , они будут дуть щеки и выражать озабоченность. Да и наши такие же, тех хоть сытая жизнь оправдывает, а когда же наши успели мозги растерять...
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29.09.2020 10:22 Ответить
Макрон что то не то поел.
Словесная диарея до полного истощения организма.
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29.09.2020 10:22 Ответить
Тихановская - ватная дешевка. С нее лидер оппозиции, как с курицы буревестник. На всю Беларусь не нашлось ни одной Жанны, Марианны. Даже захудалой Фанни Каплан не оказалось. А еще страна "партизан"
Макрон пообещал помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в Беларуси, - Тихановская - Цензор.НЕТ 8923
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29.09.2020 10:23 Ответить
Навіщо такі далекі аналогії? В них не знайшлося ні Звіробій, ні Федини, ні навіть Зеркаль з Геращенко та Чорновіл.
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29.09.2020 10:29 Ответить
Может им нашу ботоксную старуху сплавить в лидеры?😂
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29.09.2020 10:35 Ответить
Именно потому, что из нее лидер как из говна - пуля, ее и допустили к президентским выборам. Лукашенко наивно полагал , что домохозяйку не проголосуют. Но беларусы тоже могут голосовать "по-приколу". Уверен, в процессе борьбы, у них появятся свои лидеры, которых не успеет отловить КГБ.
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29.09.2020 12:30 Ответить
та да,у обоих же ***** самая великая,честная и принципиальная мразь
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29.09.2020 10:23 Ответить
Макрон потужный решала. Одна озабочен по Донбассу чего стоит.
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29.09.2020 10:24 Ответить
Макрон потужный решала. Одна озабочен по Донбассу чего стоит.
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29.09.2020 10:26 Ответить
А ти йому повірила? Ну й дурепа.
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29.09.2020 10:35 Ответить
"Помощь в стремлении к переговорам", это как? Опять стремление к стремлению, пока людей убивают? Политическая импотенция.
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29.09.2020 10:42 Ответить
еще оккупация толком не началась,а уже как на донбассе,заводы вывозят...

Макрон пообіцяв допомогти в переговорах щодо розв'язання політичної кризи в Білорусі, - Тіхановвська - Цензор.НЕТ 4478
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29.09.2020 10:45 Ответить
Макрон, занялся бы ты лучше проблемами французов. У тебя зарплаты скоро сравняются с польскими, а где-то уже и проигрывают им.
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29.09.2020 10:45 Ответить
Макрон ты уже не нужен ,сейчас Параша получит ******** от Турков и Азербайджана и им будет не до Белоруссии 🤫🤭😊
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29.09.2020 10:50 Ответить
Гды вы там россиян всё видите? Кстати у арабов тоже может замкнуть.
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29.09.2020 11:00 Ответить
Замість політичнитх імпотентів з плеяди євроскопців, краще запросити нові зелені обличчя Фокіна і Кравчука, цих мудреців, які своїми компромісами все залишать в нульовій точці відліку на користь окупантам і їх кураторам з Кремля.
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29.09.2020 10:51 Ответить
у французів своїх нафталінових рєшал на кшалт вітольдів та кравчуків вистачає, один друг куйла Саркозі чого вартий, його ще нехай підключать
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29.09.2020 12:26 Ответить
ржу не могу
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29.09.2020 11:50 Ответить
ккк
кирха-кухня-киндер
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29.09.2020 12:12 Ответить
Макрон пообіцяв допомогти в переговорах щодо розв'язання політичної кризи в Білорусі, - Тіхановвська - Цензор.НЕТ 8655
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29.09.2020 12:53 Ответить
Цікаво що він (Макрон) може зробити? Зрозуміло що проблему він не вирішить...
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29.09.2020 13:14 Ответить
Лучше бы Европе не вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Пусть они сами договариваются между собой. Лучший выход и России, и Европе объявить мораторий на вмешательство.
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29.09.2020 18:27 Ответить
Чего это он? Тихановская не такая уж и старая.
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29.09.2020 18:29 Ответить
 
 