Макрон пообещал помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в Беларуси, - Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на встрече в Вильнюсе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном получила обещание помощи в стремлении к переговорам по урегулированию политического кризиса в республике и освобождению политических заключенных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила Тихановская журналистам во вторник.

"Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах (по разрешению) политического кризиса в нашей стране", - сказала она.

О встрече Тихановской с Макроном сообщили ранее в ее пресс-службе. Встреча посвящена возможности проведения переговоров о новых президентских выборах в Беларуси при посредничестве Франции.

"В данный момент Светлана Тихановская встречается с Эмманюэлем Макроном в Вильнюсе. Основной темой разговора будет возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси и возможной медиации других стран, в том числе Франции", - сказали в пресс-службе.

Тихановская намерена добиваться проведения повторных президентских выборов в течении года и хочет заручиться поддержкой ЕС в вопросе урегулирования политического кризиса в стране.

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"Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели - новых свободных и демократичных выборах, которые должны состояться в течение этого года", - приводит пресс-служба слова Тихановской.

В Беларуси уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции проходят в Беларуси по воскресеньям. По оценкам СМИ, некоторые их них собирали более 100 тыс. человек. В первые дни акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек, затем большая часть была освобождена. В последние дни задержания возобновились.

В ходе акций протеста есть погибшие, однако их количество разнится. 25 августа основной оппонент Лукашенко Светлана Тихановская сообщила, что погибли не менее шести человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло о гибели четверых человек на акциях протеста в Беларуси. Экспертам ООН по правам человека также известно о 450 задокументированных случаях жестокого обращения с людьми во время задержаний.

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Спустя два дня после выборов Тихановская уехала в Литву. Ее соратники тогда заявили, что отъезду Тихановской в Литву предшествовало трехчасовое общение с сотрудниками силовых структур Беларуси в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной. Позднее Лукашенко утверждал, что оказал содействие Тихановской в отъезде из республики по ее просьбе.

18 августа ее сторонники создали Координационный совет (КС) с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Беларуси считают этот орган неконституционным.