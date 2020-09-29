Погибший в авиакатастрофе Ан-26 Ашраф Мсуя мечтал стать первым темнокожим генералом в Украине

На борту самолета Ан-26, разбившегося 25 сентября под Чугуевом, находился старший лейтенант Ашраф Мсуя. Его друг рассказал, что Мсуя мечтал стать первым темнокожим генералом в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слобідський край".

Мсуя хотел попасть на срочную службу в армию в 2010 году. В последней декаде мая он прибыл в воинскую часть Севастополя. Сначала внешность Ашрафа привлекала повышенное внимание, и поэтому было крайне трудно, но он хотел испытать себя на прочность.

"Были старослужащие с националистическим настроением, которые сразу мне давали черную метку, но это меня не смущало, я просто не акцентировал на этом внимание", - рассказывал Мсуя.

Во время службы он представлял себя офицером, и в 2012 году все же поступил в Харьковский университет Воздушных Сил на летный факультет на специальность штурман.

"Он всей душой хотел служить на благо украинского народа, защищать целостность нашего государства, он делал все, чтобы достичь своей цели - стать первым темнокожим генералом в Украине. Он целенаправленно шел к этому, отдавая всего себя авиации, которую бесконечно любил", - отмечает его друг.

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В 2013 году Мсуя ездил к отцу в Танзанию, который работает врачом-инспектором, следит за охраной здоровья определенного района страны. Он предлагал сыну остаться, но тот отказался.

По словам друга погибшего воина, об авиакатастрофе он узнал через 15 минут после нее.

"Сразу его начал набирать и про себя бормотал: "Возьми, пожалуйста, трубку, возьми". Этого не случилось - телефон был отключен. От его девушки узнали, что он был на борту, быстро с друзьями поехали на место катастрофы. Мы пробыли там три или четыре часа и ничего не узнали. На следующий день опубликовали список людей, которые погибли. Среди них был и наш Ашик", - рассказал он.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.