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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Погибший в авиакатастрофе Ан-26 Ашраф Мсуя мечтал стать первым темнокожим генералом в Украине

Погибший в авиакатастрофе Ан-26 Ашраф Мсуя мечтал стать первым темнокожим генералом в Украине

На борту самолета Ан-26, разбившегося 25 сентября под Чугуевом, находился старший лейтенант Ашраф Мсуя. Его друг рассказал, что Мсуя мечтал стать первым темнокожим генералом в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слобідський край".

Мсуя хотел попасть на срочную службу в армию в 2010 году. В последней декаде мая он прибыл в воинскую часть Севастополя. Сначала внешность Ашрафа привлекала повышенное внимание, и поэтому было крайне трудно, но он хотел испытать себя на прочность.

"Были старослужащие с националистическим настроением, которые сразу мне давали черную метку, но это меня не смущало, я просто не акцентировал на этом внимание", - рассказывал Мсуя.

Во время службы он представлял себя офицером, и в 2012 году все же поступил в Харьковский университет Воздушных Сил на летный факультет на специальность штурман.

"Он всей душой хотел служить на благо украинского народа, защищать целостность нашего государства, он делал все, чтобы достичь своей цели - стать первым темнокожим генералом в Украине. Он целенаправленно шел к этому, отдавая всего себя авиации, которую бесконечно любил", - отмечает его друг.

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В 2013 году Мсуя ездил к отцу в Танзанию, который работает врачом-инспектором, следит за охраной здоровья определенного района страны. Он предлагал сыну остаться, но тот отказался.

По словам друга погибшего воина, об авиакатастрофе он узнал через 15 минут после нее.

"Сразу его начал набирать и про себя бормотал: "Возьми, пожалуйста, трубку, возьми". Этого не случилось - телефон был отключен. От его девушки узнали, что он был на борту, быстро с друзьями поехали на место катастрофы. Мы пробыли там три или четыре часа и ничего не узнали. На следующий день опубликовали список людей, которые погибли. Среди них был и наш Ашик", - рассказал он.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+64
Потому что негр был большим украинцем чем многие этнические украинцы!
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29.09.2020 10:22
+53
Людина з Танзанії любить Україну більше ніж деякі місцеві...
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29.09.2020 10:23
+33
Человек - это с детства. Или - никогда. И неважно, какой цвет его кожи. Важно, какая у него душа.
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29.09.2020 10:22
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а это зачем в новостях?
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29.09.2020 10:18 Ответить
Потому что негр был большим украинцем чем многие этнические украинцы!
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29.09.2020 10:22 Ответить
Он был мулатом, бабушка его была коренной харьковчанкой, мама тоже. Он был настоящим украинцем.
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29.09.2020 10:42 Ответить
Хорошее подтверждение вечных слов: "Дерево узнается по плодам". Про родителей этого парня, семью много, воспитание в ней, рассказала сама жизнь этого украинского парня, непросто жить с другим цветом кожи, еще сложнее сохранить человеческое достоинство.
Он смог.
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29.09.2020 11:12 Ответить
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29.09.2020 11:13 Ответить
Негры - это те, кто платит Ахметову завышенную от балды коммуналку.
А Ашраф Мсуя - мулат.
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29.09.2020 12:55 Ответить
Людина з Танзанії любить Україну більше ніж деякі місцеві...
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29.09.2020 10:23 Ответить
цих "деяких" у нас більшість, нажаль
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29.09.2020 10:26 Ответить
73?
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29.09.2020 10:41 Ответить
в середньому десь так, з деякими коригуваннями по регіонам
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29.09.2020 10:55 Ответить
Не свисти. Если б было так, мы бы давно были федеральным округом "Малороссия".
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29.09.2020 11:19 Ответить
мы не стали им только благодаря Турчинову, Пороху, Яценюку, украинским воинам и волонтерам из числа 8% населения, которые и составляют костяк украинской НАЦИИ.
А начиная с апреля 2019 года мы стремительно двигаемся в этом направлении, так что подождите еще немного
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29.09.2020 11:23 Ответить
Не дождётесь
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29.09.2020 12:38 Ответить
Не 8%, а 24,45%.
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29.09.2020 13:34 Ответить
хотелось бы так считать, но вряд ли. не можем мы рассчитывать на людей, голосовавших за смешко, гриценко или тимошенко...
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29.09.2020 14:27 Ответить
он не рожался в сссре и не кончал институт патриса лумумбы
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29.09.2020 12:26 Ответить
Людям нужно и положительные эмоции, а не только кошмары
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29.09.2020 10:23 Ответить
А навіщо цьому сайту твої коментарі?
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29.09.2020 10:57 Ответить
а твои?
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29.09.2020 10:58 Ответить
Думай, что пишешь. Иногда лучше промолчать.
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29.09.2020 11:09 Ответить
Человек - это с детства. Или - никогда. И неважно, какой цвет его кожи. Важно, какая у него душа.
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29.09.2020 10:22 Ответить
Все дети люди, но некоторые люди всю жизнь дети.
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29.09.2020 10:26 Ответить
А дети, как и "люди" бывают разными.
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29.09.2020 10:54 Ответить
Багато гарних хлопців загинуло через чиюсь жадобу до наживи і прагнення до комфортного і безконфліктного життя. Злочин не буває безкарним і якщо не покарані злочинці то, платять не причетні до цього люди. Всі ми в якійсь мірі співучасники через своє благе відношення до тих, хто прийшов до влади аби влаштувати своє власне життя.
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29.09.2020 11:16 Ответить
Как жалко терять таких парней! ((
ПУСТЬ ЗЕМЛЯ БУДЕТ ПУХОМ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
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29.09.2020 11:35 Ответить
"Были старослужащие с националистическим настроением, которые сразу мне давали черную метку," после интервью его мамы, странно что не лично злые порохоботы набили ему свастику на лбу ... Ну да националисты в Украине сплошь - нацисты(сарказм) Вышиваный Василь, Нил Хасевич, Целые отряды Грузинов в УПА, короче те еще борцы за чистоту нации...
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29.09.2020 11:36 Ответить
???
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29.09.2020 12:38 Ответить
Из за какой то крысы с лампасами погибли такие парни!
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29.09.2020 12:19 Ответить
Загиблий в авіакатастрофі Ан-26 Ашраф Мсуя мріяв стати першим темношкірим генералом в Україні - Цензор.НЕТ 2240
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29.09.2020 12:47 Ответить
В следующей жизни станет образцовым генералом, когда родится подальше от постсовка.
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29.09.2020 13:05 Ответить
Он и стал бы блестящим генералом, если бы не ватное армейское руководство.
Движок переработал свыше 500 часов после капиталки и может потому и отказал.
Могло прибавиться и некачественное коломойское топливо - один хрен
руководство про всё это знало и руководству было НАПЛЕВАТЬ.
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29.09.2020 13:00 Ответить
Гибель стольких военных пилотов это огромная трагедия до Украины.
Мы ещё не до конца ее осознали.

Вечная память Героям !
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29.09.2020 13:03 Ответить
 
 