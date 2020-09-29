Сегодня неизменный курс в ЕС еще более актуален для Украины, чем раньше, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что сейчас курс Украины в Европейский Союз является еще более актуальным, чем раньше.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом он заявил во время видеоконференции с депутатами Европейского парламента.
Глава государства поблагодарил за последовательную поддержку со стороны Европарламента в продвижении амбициозной повестки дня Украины-ЕС, а также за твердую позицию законодательного органа Европейского Союза в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и деоккупации Крыма.
Президент напомнил, что уже через неделю ожидается очередной Саммит Украина-ЕС, и выразил надежду, что он будет успешным.
Зеленский констатировал: "Учитывая те вызовы, которые есть сегодня, неизменный курс в Европу, Европейский Союз еще более актуален для Украины, чем раньше".
"Сегодня поддержка Евросоюза для Украины очень важна", - добавил он.
Глава государства сообщил об инициативе Украины относительно создания международной площадки, призванной улучшить координацию и сотрудничество в целях противодействия угрозам безопасности, которые несет российская оккупация Крыма, а также содействовать защите прав крымчан.
"Кроме экономики, денег, для нас важна геополитическая поддержка. Отдельные вещи, на которые мы хотим обратить внимание, - это появление и наше предложение Крымской платформы. Площадки, на которой мы хотим обсуждать важнейшие гуманитарные вопросы, вопросы помощи всем украинцам - как крымским татарам, так и украинцам, попавшим за решетку на территории Крыма, так и уже находящимся в России. Это возвращение, освобождение этих граждан, а также деоккупация Крыма", - сказал глава государства.
Также, по словам Зеленского, Украина стремится к обсуждению вопроса расширения доступа к внутреннему рынку ЕС, достижению договоренности по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации, "промышленного безвиза" и др.
"Мы видим переориентацию украинского бизнеса в европейские страны. Это прекрасно, поэтому хотим говорить о расширении. Мы хотим иметь возможность экономического роста в нашей стране", - подчеркнул президент, отметив, что сейчас это особенно важно, учитывая пандемию коронавируса и войну.
"Нам очень нужна ваша поддержка, чтобы экономика даже сейчас, в любой кризис, работала в Украине", - добавил президент.
Среди прочего, участники видеоконференции обсудили вопрос строительства мемориального комплекса-музея, поскольку рабочая группа Европарламента "Память во имя будущего" своей деятельностью стремится достичь выделения средств Европейским Союзом на финансирование пилотного проекта "Голоса: свидетельство Холокоста из Украины".
В видеоконференции приняли участие депутаты, представляющие разные политические группы в Европейском парламенте, в частности Михаэль Галлер (ФРГ), Петрас Ауштрявичус (Литва), Никлас Хербст (ФРГ), Фредрик Рос (Бельгия), Эльжбета Лукачевська (Польша) и Володжимеж Цимошевич (Польша).
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Янукович тоже про "курс на ЕС" бухтел.
"Стучите, и вам откроют".
Александр Ватутин ранее не прошел аттестацию, поэтому даже назначение его советником Венедиктовой вызвало шквал критики и шок, как в СМИ, так и в самой прокуратуре.
Ранее Венедиктова оправдывала, что Ватутин занимает должность «советника без процессуальных полномочий», однако, теперь у Ватутина есть реальная должность в Офисе с широкими полномочиями.
Даже это, не удивляет, поскольку Офисе Генпрокурора и сама Венедиктова знает, что НАБУ ведет 2 уголовных производства по Александру Ватутину.
Интерес Венедиктовой понятен. В СМИ десятки публикаций о том, что по согласованию с Венедиктовой на Ватутина возложен вопрос контроля за финансовыми потоками, которые должны идти из региональных прокуратур в Киев. Именно для этого он якобы уже начал расставлять своих людей по всей прокурорской вертикали.
В органах прокуратуры Ватутин работает с 2004 года, а в 2015 он достиг своих первых важных высот - стал прокурором отдела в прокуратуре г. Киева. Уже тогда он подавал декларацию, в которой активы в 10 и более раз превышали официальные доходы. В декларации у Ватутина кроме нескольких небольших квартир в Харькове были также спортивный BMW 528і и Audi Q5 у жены. Ольга Ватутина, к слову, работала в этот период в ООО «НВФ «Информации и технологии», которую правоохранители подозревали в уклонении от уплаты http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52937436 налогов на более, чем 3 млн грн. при схемах поставок программного обеспечения на НАЭК «Энергоатом». Семья также декларировала около $120 тыс. наличными. Аналогичная история продолжается и в 2016 году.
А вот в 2017-м, с переходом Ватутина в Генеральную прокуратуру, семейству повезло: жена продала одну из квартир за 1 млн грн., при этом остатки наличности в декларации удвоились, а у прокурора появилась 200-метровая квартира в Киеве (очевидно, приватизированное служебное жилье, поскольку покупку он не декларировал). Еще через год, когда Ватутин переходит на должность помощника директора Государственного бюро расследований (его уже возглавила Венедиктова), жена покупает себе люксовый BMW X5 2019 года выпуска за 3 млн грн., а остатки на счетах семьи увеличиваются до почти 4 млн грн. Программе «Слидство» Ватутин https://www.slidstvo.info/news/na-posadu-radnyka-genprokurorky-venediktovoyi-pretenduyut-kadry-z-dbr/ заявил , что деньги на жизнь их семье, в основном, дают родители, которые занимаются предпринимательской деятельностью.
В публичном пространстве есть только одно https://www.kdkp.gov.ua/decision/2019/06/19/1844 решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, в котором подробно расписано, как Ватутин, будучи прокурором отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания гособвинения управления надзора за соблюдением законов органами ГФС в Генпрокуратуре, не зафиксировал уклонение предпринимателей от уплаты налогов несмотря на обнаруженные фискалами доказательства. Речь об истории, в которой предприниматель-торговец тканями, по версии следствия, заведомо декларировал меньшие обороты, чем имел на самом деле (чтобы платить налоги как ФОП на упрощенной системе). При этом правоохранителям удалось зафиксировать расхождения по документам, а также визуально задокументировать отгрузки больших партий товара на складе.
Но вся работа оказалась проделана даром, поскольку Ватутин решил, что документы следователями ГФС и Нацполиции составлены неправильно и вообще никакого занижения налогов у ФОПа не было. Квалифкомиссия не увидела в этом нарушения со стороны Ватутина и закрыла против него дело.
Издание «Дело» не так давно писало о том, что Александр Ватутин https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/sovetnik-venediktovoj-blokiruet-bolshoe-stroite-368433/ давал распоряжения подчиненным прокурорам не совершать никаких действий в отношении скандального предпринимателя Араика Амирханяна и его компаний, которые известны на рынке дорожных закупок как «тендерные тролли». В результате целый ряд судебных и следственных процессов, которые ведут СБУ и Нацполиция могут оказаться замороженными.
Журналисты «Вестей» https://vesti.ua/politika/sovetnik-venediktovoj-pokryvaet-kontrabandista-kostyuka указывали на то , что Александр Ватутин может быть напрямую причастен к конвертационным схемам, связанным с уклонением от уплаты НДС и контрабандой товаров на территорию Украины, поскольку ранее возглавлял соответствующее направление в Генеральной прокуратуре. Одним из ключевых бенефициаров схем был и остается известный львовский предприниматель Василий Костюк.
Журналисты отмечают, что некоторое время назад Ватутин был прокурором отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами Государственной фискальной службы Украины Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины. То есть фактически являлся «смотрящим за налоговой».
При этом издание ОРД https://ord-ua.com/2020/05/07/kardinal-venediktova-ta-yiyi-mushketeri/?page=2 ссылается на факты, согласно которым Ватутин на этом посту неоднократно «за материальное вознаграждение незаконно закрывал уголовные производства по «известных королей контрабанды» и возвращал им ранее изъятые предметы контрабанды». При этом якобы именно из-за того, что эти коррупционные «успехи» Александра Ватутина неоднократно рассматривались квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров, он, не пройдя аттестацию, уволился из органов в начале января 2020.
Среди контрабандных связей упоминают, в частности, таких известных в узких кругах предпринимателей-контрабандистов как Вадим Альперин и Виктор Шерман..
https://ord-ua.com/print/2020/09/29/zashishat-investicii-v-ofise-genprokurora-budet-izvestnyj-konvertator-smotryashij-za-kontrabandoj-i-finpotokami-aleksandr-vatutin/