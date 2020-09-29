Сегодня неизменный курс в ЕС еще более актуален для Украины, чем раньше, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что сейчас курс Украины в Европейский Союз является еще более актуальным, чем раньше.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом он заявил во время видеоконференции с депутатами Европейского парламента.

Глава государства поблагодарил за последовательную поддержку со стороны Европарламента в продвижении амбициозной повестки дня Украины-ЕС, а также за твердую позицию законодательного органа Европейского Союза в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и деоккупации Крыма.

Президент напомнил, что уже через неделю ожидается очередной Саммит Украина-ЕС, и выразил надежду, что он будет успешным.

Зеленский констатировал: "Учитывая те вызовы, которые есть сегодня, неизменный курс в Европу, Европейский Союз еще более актуален для Украины, чем раньше".

"Сегодня поддержка Евросоюза для Украины очень важна", - добавил он.

Глава государства сообщил об инициативе Украины относительно создания международной площадки, призванной улучшить координацию и сотрудничество в целях противодействия угрозам безопасности, которые несет российская оккупация Крыма, а также содействовать защите прав крымчан.

"Кроме экономики, денег, для нас важна геополитическая поддержка. Отдельные вещи, на которые мы хотим обратить внимание, - это появление и наше предложение Крымской платформы. Площадки, на которой мы хотим обсуждать важнейшие гуманитарные вопросы, вопросы помощи всем украинцам - как крымским татарам, так и украинцам, попавшим за решетку на территории Крыма, так и уже находящимся в России. Это возвращение, освобождение этих граждан, а также деоккупация Крыма", - сказал глава государства.

Также, по словам Зеленского, Украина стремится к обсуждению вопроса расширения доступа к внутреннему рынку ЕС, достижению договоренности по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации, "промышленного безвиза" и др.

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"Мы видим переориентацию украинского бизнеса в европейские страны. Это прекрасно, поэтому хотим говорить о расширении. Мы хотим иметь возможность экономического роста в нашей стране", - подчеркнул президент, отметив, что сейчас это особенно важно, учитывая пандемию коронавируса и войну.

"Нам очень нужна ваша поддержка, чтобы экономика даже сейчас, в любой кризис, работала в Украине", - добавил президент.

Среди прочего, участники видеоконференции обсудили вопрос строительства мемориального комплекса-музея, поскольку рабочая группа Европарламента "Память во имя будущего" своей деятельностью стремится достичь выделения средств Европейским Союзом на финансирование пилотного проекта "Голоса: свидетельство Холокоста из Украины".

В видеоконференции приняли участие депутаты, представляющие разные политические группы в Европейском парламенте, в частности Михаэль Галлер (ФРГ), Петрас Ауштрявичус (Литва), Никлас Хербст (ФРГ), Фредрик Рос (Бельгия), Эльжбета Лукачевська (Польша) и Володжимеж Цимошевич (Польша).