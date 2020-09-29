За сутки в Киеве выявили 416 больных коронавирусом, среди них 38 детей, четыре человека умерли, - Кличко
На сегодня в столице уже 22 559 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили у 416 человек. Из них - 38 детей. 4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 373 киевлян. На сегодня в столице уже 22 559 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Среди заболевших 214 женщин в возрасте от 20 до 91 года, 164 мужчины в возрасте от 19 до 90 лет, 19 девочек от 1 до 16 лет и 19 мальчиков от 2 до 16 лет. Заболели, в частности, 11 медиков.
В больницы столицы попали 53 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 48 человек. Всего коронавирус побороли 6 553 жители Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 71, Шевченковском - 55, в Дарницком - 52 случая.
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