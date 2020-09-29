Кабмин изменил правила въезда в Украину для иностранцев на период действия карантина, - МВД

Вчера, 28 сентября 2020, постановлением Кабинета Министров Украины №888 внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 № 641, которое устанавливает карантин и вводит усиленные противоэпидемические меры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В частности, Правительство определило, что среди прочего, на период действия карантина запрещается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, имеющей представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией - партнером на территории Украины (ассистанс) и покрывающей расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действующей на срок пребывания в Украине.

Среди исключений, кто не подпадает под это требование - иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, и лица, признанные беженцами, или лица, которые нуждаются в дополнительной защите, работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей, военнослужащие (подразделений) вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил.

Кроме того, без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования иностранцам и лицам без гражданства запрещается пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из них.

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Также определено, что самоизоляции подлежат, лица, пересекающие государственную границу и прибывшие из государства или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19.

Эта норма не распространяется на следующие категории лиц:



- не достигших 12 лет;

- прибывающих в Украину с целью обучения в учреждениях высшего образования;

- которые являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней или направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

- работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

- водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;

- инструкторов вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил;

- деятелей культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них;

- лиц, осуществляющих перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

- которые имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы.

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