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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин изменил правила въезда в Украину для иностранцев на период действия карантина, - МВД

Кабмин изменил правила въезда в Украину для иностранцев на период действия карантина, - МВД

Вчера, 28 сентября 2020, постановлением Кабинета Министров Украины №888 внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 № 641, которое устанавливает карантин и вводит усиленные противоэпидемические меры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В частности, Правительство определило, что среди прочего, на период действия карантина запрещается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, имеющей представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией - партнером на территории Украины (ассистанс) и покрывающей расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действующей на срок пребывания в Украине.

Среди исключений, кто не подпадает под это требование - иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, и лица, признанные беженцами, или лица, которые нуждаются в дополнительной защите, работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей, военнослужащие (подразделений) вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил.

Кроме того, без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования иностранцам и лицам без гражданства запрещается пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из них.

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Также определено, что самоизоляции подлежат, лица, пересекающие государственную границу и прибывшие из государства или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19.

Эта норма не распространяется на следующие категории лиц:

- не достигших 12 лет;
- прибывающих в Украину с целью обучения в учреждениях высшего образования;
- которые являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней или направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
- работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;
- водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;
- инструкторов вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил;
- деятелей культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них;
- лиц, осуществляющих перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
- которые имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы.

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Автор: 

Госпогранслужба (6551) граница (5298) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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и г. Севастополя

Отправим весь кабмин контролировать пересечение Севастополя?
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29.09.2020 12:13 Ответить
Міністр охорони здоров'я Чехії Роман Примула попросить уряд оголосити режим надзвичайної ситуації у зв'язку із загостренням ситуації з коронавірусом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на https://www.novinky.cz/ Novinky.
За його словами, надзвичайна ситуація потребує кардинального рішення, а деякі заходи не можна оголосити без введення надзвичайного стану.
Міністр має намір представити свою пропозицію в середу і в разі затвердження рішення набуде чинності з понеділка.
Обмежувальні заходи будуть націлені на освіту і дозвілля, щоб вони мали найменший економічний ефект, зазначив міністр.
Заходи у сфері освіти будуть застосовуватися на регіональному рівні терміном на 14 днів. Мета - зменшити кількість репродукції інфекцій з нинішніх 1,2 до 1. Заходи почнуть діяти так само, як і надзвичайна ситуація з наступного понеділка.
Міністр заявив, що для потреб педагогічних кадрів необхідно випустити 2,5 мільйона респіраторів.
За словами міністра, середні школи є одним із вогнищ захворювання. До університетів будуть застосовані заходи за рекомендаціями гігієністів. Дистанційне навчання в університетах уже діє в регіонах з підвищеним ризиком зараження.
Подробиці нових обмежувальних заходів планують опублікувати завтра. "Буде набагато м'якше, ніж навесні", - сказав Примула.
Міністр визнав, що Чехія поки не планує обмеження на поїздки, але припускає, що такі заходи можуть бути ухвалені сусідніми країнами.
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29.09.2020 17:30 Ответить
 
 