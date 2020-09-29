33 погибших в трех масштабных пожарах на Одесчине: экс-начальник ГСЧС предстанет перед судом, - ГБР. ФОТО

Следователями территориального управления ГБР, расположенного в городе Николаеве, завершено досудебное расследование в отношении бывшего руководителя Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей и служебной халатности бывшего чиновника, который был ответственным за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности в течение 2019 г. на территории Одессы произошло три масштабных пожара, в которых погибли люди:

- в июне в Одесском областном медицинском центре психиатрического здоровья погибли 8 граждан;

- в августе 9 человек погибли при пожаре в гостинице "Токио Стар";

- в декабре - 16 погибших в Одесском экономическом колледже.

"Вследствие систематического ненадлежащего исполнения руководителем ГУ ДСНС в Одесской области своих служебных обязанностей в 2019 году на территории г. Одесса произошло 3 пожара, которые привели к тяжелым последствиям в виде гибели 33 человек и причинению материального ущерба в особо крупном размере в сумме 4 млн 907 тыс. 589 грн.

Таким образом, чиновник обвиняется в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - сказано в сообщении.



Фото: ГБР

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Отмечается, что 28 сентября 2020 г. обвинительный акт был направлен в суд.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла Одесская областная прокуратура. Оперативное сопровождение - Одесское управление СБУ.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Одессе в ночь на 17 августа 2019 года произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан. 20 августа суд отправил его под арест сроком на 60 дней без права выхода под залог. Черный назвал решение суда "политическим заказом".

Ранее сообщалось, что суд назначил Черному залог в размере 53 млн грн.