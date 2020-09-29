Полиция расследует обстоятельства смерти 29-летнего мужчины в столичном метро с дополнительной квалификацией - самоубийство

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины в столичной подземке. Инцидент произошел между станциями метро "Выдубичи" и "Славутич". По данному факту начато уголовное производство.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Вчера вечером в дежурную часть управления полиции в метрополитене обратился мужчина и сообщил, что во время движения вагона с крыши упал неизвестный мужчина. На место происшествия оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу и врачей.

"Мы выяснили, что мужчина зашел в столичный метрополитен и на одной из станций залез на крышу поезда, а когда он поехал, потерпевший упал и от многочисленных травм скончался на месте. Сразу между станциями метро "Выдубичи" и "Славутич" было снято напряжение и остановлено движение. Кроме того, при осмотре места происшествия мы нашли рюкзак с личными вещами и документами погибшего. Это - 29-летний житель города Ужгород", - рассказал начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов.

Следственным отделом управления полиции в метрополитене материалы события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство. В рамках досудебного расследования правоохранители установят обстоятельства и причины этого события. Кроме того, будут проверены все версии по поводу смерти мужчины.

Напомним, ранее сообщалось, что на Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена, попав под поезд, погиб человек.

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