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Полиция расследует обстоятельства смерти 29-летнего мужчины в столичном метро с дополнительной квалификацией - самоубийство

Полиция расследует обстоятельства смерти 29-летнего мужчины в столичном метро с дополнительной квалификацией - самоубийство

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины в столичной подземке. Инцидент произошел между станциями метро "Выдубичи" и "Славутич". По данному факту начато уголовное производство.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Вчера вечером в дежурную часть управления полиции в метрополитене обратился мужчина и сообщил, что во время движения вагона с крыши упал неизвестный мужчина. На место происшествия оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу и врачей.

"Мы выяснили, что мужчина зашел в столичный метрополитен и на одной из станций залез на крышу поезда, а когда он поехал, потерпевший упал и от многочисленных травм скончался на месте. Сразу между станциями метро "Выдубичи" и "Славутич" было снято напряжение и остановлено движение. Кроме того, при осмотре места происшествия мы нашли рюкзак с личными вещами и документами погибшего. Это - 29-летний житель города Ужгород", - рассказал начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов.

Следственным отделом управления полиции в метрополитене материалы события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство. В рамках досудебного расследования правоохранители установят обстоятельства и причины этого события. Кроме того, будут проверены все версии по поводу смерти мужчины.

Напомним, ранее сообщалось, что на Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена, попав под поезд, погиб человек.

Также читайте: Станции киевского метрополитена "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" закрыты из-за сообщения о минировании

Автор: 

Киев (25660) Метрополитен (1016) Нацполиция (16550) самоубийство (1011) смерть (9247)


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Топ комментарии
+5
За 29 лет мозги так и не выросли. Тяжелый случай
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29.09.2020 11:28
+4
смартфон надо найти. в таких случаях там должно быть селфи. убиться и не заселфиться сегодня просто не комильфо.
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29.09.2020 11:31
+1
сразу потом можно набить селфач на надгробие. И тематическую картинку на аверс типа вагон, провода и тд...Поліція розслідує обставини смерті 29-річного чоловіка в столичному метро з додатковою кваліфікацією - самогубство - Цензор.НЕТ 6550
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29.09.2020 11:34
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За 29 лет мозги так и не выросли. Тяжелый случай
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29.09.2020 11:28 Ответить
смартфон надо найти. в таких случаях там должно быть селфи. убиться и не заселфиться сегодня просто не комильфо.
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29.09.2020 11:31 Ответить
сразу потом можно набить селфач на надгробие. И тематическую картинку на аверс типа вагон, провода и тд...Поліція розслідує обставини смерті 29-річного чоловіка в столичному метро з додатковою кваліфікацією - самогубство - Цензор.НЕТ 6550
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29.09.2020 11:34 Ответить
))) точно!
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29.09.2020 11:36 Ответить
Смартфон менты забрали, не "изъяли"))))
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29.09.2020 12:40 Ответить
При чем тут умышленное и самоубийство, Просто -тупость, за нее и поплатился - решил покататься на крыше поезда. А самоубиться мог бросившись с платформы под поезд, для этого незачем на крышу залазить Полицейские из всего "санта-барбару" распишут.
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29.09.2020 11:34 Ответить
Они совсем озверели!
Второй случай за день!
Полнолуние, что ли?
Неужели нельзя покончить с собой не причиняя неудобство тысячам людей?
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29.09.2020 11:37 Ответить
Так это не тот же самый?
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29.09.2020 11:40 Ответить
Так то ж писали про станцию Сирец и малолетку.
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29.09.2020 11:44 Ответить
скорее всего, один и тот же случай, просто тут напечатали, то что департамент полиции в "фейсбе" выложил.
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29.09.2020 11:47 Ответить
У секты старушки Шапокляк есть последователи, они тоже любят прокатится разок верхом на вагоне, однако мультик не реальность .
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29.09.2020 11:40 Ответить
А не было бы карантина уехал бы за бугор на заработки, от безысходности покончил с собой таким необычным способом.
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29.09.2020 11:41 Ответить
засцеппер твм..
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29.09.2020 11:50 Ответить
Все зацеперы - потенциальные самоубийцы.
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29.09.2020 13:08 Ответить
Чего Вы прикалуетесь? Ну привык чел у себя в Ужгороде на метро так ездить. Кто-то, наверное подсказал, что так будет бесплатно. Правила в метро для разных городов разные.
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29.09.2020 14:23 Ответить
 
 