Кабмин уменьшил на 756,9 млн грн расходы на выплату льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг

Кабинет Министров Украины уменьшил на 756,9 млн грн объемы расходов на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, согласно распоряжению №1177 от 28 сентября, правительство уменьшило объем расходов потребления по программе "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме" на сумму 756 тыс. 900 грн, которые были предусмотрены Министерству социальной политики на 2020 год в общем фонде государственного бюджета.

В то же время, на соответствующею сумму увеличен объем расходов потребления по программе "Мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью".

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