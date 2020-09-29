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Новости Бюджет-2020
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Кабмин уменьшил на 756,9 млн грн расходы на выплату льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг

Кабмин уменьшил на 756,9 млн грн расходы на выплату льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг

Кабинет Министров Украины уменьшил на 756,9 млн грн объемы расходов на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, согласно распоряжению №1177 от 28 сентября, правительство уменьшило объем расходов потребления по программе "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме" на сумму 756 тыс. 900 грн, которые были предусмотрены Министерству социальной политики на 2020 год в общем фонде государственного бюджета.

В то же время, на соответствующею сумму увеличен объем расходов потребления по программе "Мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 34% украинских семей получает субсидии и льготы на оплату коммуналки, - Министерство развития громад и территорий

бюджет (4838) Кабмин (14033) льготы (547) субсидия (624)


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Топ комментарии
+31
Кабмин уменьшил на 756,9 млн грн расходы на выплату льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг - Цензор.НЕТ 1626
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29.09.2020 11:52
+23
Кабмин уменьшил на 756,9 млн грн расходы на выплату льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг - Цензор.НЕТ 3898
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29.09.2020 11:48
+20
Кабмин уменьшил на 756,9 млн грн расходы на выплату льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг - Цензор.НЕТ 9339
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29.09.2020 11:47
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29.09.2020 11:46 Ответить
Кабмин уменьшил на 756,9 млн грн расходы на выплату льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг - Цензор.НЕТ 9339
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29.09.2020 11:47 Ответить
сподобалось.

Кабмин уменьшил на 756,9 млн грн расходы на выплату льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг - Цензор.НЕТ 1011
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29.09.2020 11:49 Ответить
Кабмін зменшив на 756,9 млн грн витрати на виплату пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг - Цензор.НЕТ 625
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29.09.2020 12:09 Ответить
Хозяин барана с такими грустными глазами, обычно пускает его под нож. И Нелох не исключение. Не зря же тренировался на огурцах.
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29.09.2020 11:51 Ответить
Зеля не перестает меня радовать. У меня то супсидии нема, не было и не будет. Так что я рад за зебилов. Зебилы должны страдать
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29.09.2020 11:49 Ответить
Сподіваюся Лєнкє хоч буде субсідія...
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29.09.2020 12:17 Ответить
Бачу соєві як були ворогами свого народу так і зосталися. Вурдалаки!Страждати будуть ні зелені ні соєві, які вже вдосталь накрали. Страждає кілька мільонів пенсіонерів з пенсіями біля 2000 грн.До речі ваш фюрер Порошенко "зумів" обвалити пенсіі і зарплати в три рази. І мені не зрозуміло чому полова щілина Макарті проявляє таку скажену радість.Схоже що зелені цю бридоту відсадили від корита а до свого не допустили...
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29.09.2020 18:56 Ответить
Кабмин уменьшил на 756,9 млн грн расходы на выплату льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг - Цензор.НЕТ 8511
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29.09.2020 11:51 Ответить
Кабмин уменьшил на 756,9 млн грн расходы на выплату льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг - Цензор.НЕТ 3898
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29.09.2020 11:48 Ответить
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29.09.2020 11:54 Ответить
Кабмін зменшив на 756,9 млн грн витрати на виплату пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг - Цензор.НЕТ 3992
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29.09.2020 12:16 Ответить
Кабмин уменьшил на 756,9 млн грн расходы на выплату льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг - Цензор.НЕТ 3932
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29.09.2020 11:48 Ответить
це просто негативне зростання економіки
нічого страшного!
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29.09.2020 11:49 Ответить
Поздравляю лохторат Нелоха, подпадающий в число тех, для которых плюшки от барыг закончатся.
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29.09.2020 11:49 Ответить
Кабмін зменшив на 756,9 млн грн витрати на виплату пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг - Цензор.НЕТ 398
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29.09.2020 12:01 Ответить
супсидий всем не хватит, только для депутатских семей!
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29.09.2020 11:49 Ответить
Кабмин уменьшил на 756,9 млн грн расходы на выплату льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг - Цензор.НЕТ 1104
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29.09.2020 11:50 Ответить
Оппа.. "Денег нет, но вы держитесь". А тарифики растут. Зейловская влада.
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29.09.2020 11:50 Ответить
Нежданчик с тарифами будет после выборов.
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29.09.2020 11:53 Ответить
И с курсом.
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29.09.2020 12:54 Ответить
Увы, с ним тоже. Сейчас заставляют насильно Нафтогаз продавать на межбанке валютную выручку за транзит. Надолго этого не хватит. А иностранные инвесторы активно скупают валюту, избавляются от выручки в гривне.
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29.09.2020 13:02 Ответить
Кабмин уменьшил на 756,9 млн грн расходы на выплату льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг - Цензор.НЕТ 1626
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29.09.2020 11:52 Ответить
Потому что сейчас на Цензор не заходят триколорники по причине их блокировки сайтом.
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29.09.2020 13:51 Ответить
Логично. Тарифы то снижены!
Што не? Как выше? Ты же обещаль
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29.09.2020 11:52 Ответить
Это же чудесно! Зебильчики, вы де?
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29.09.2020 11:52 Ответить
С калькулятором щитают, положена ли им субсидия
Кабмін зменшив на 756,9 млн грн витрати на виплату пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг - Цензор.НЕТ 2227
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29.09.2020 15:05 Ответить
Кабмин уменьшил на 756,9 млн грн расходы на выплату льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг
...в денежной форме" на сумму 756 тыс. 900 грн,

И в каком предложении косяк?)))
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29.09.2020 11:53 Ответить
Та да. Ибо цифры несоизмеримы. Интересно это опечатка или так задумано.
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29.09.2020 12:08 Ответить
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-pererozpodil-deyakih-vidatkiv-de-a1177r
таки в теле новости... вот оригинал:
зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2501230 "Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі" на суму 756 900 тис. гривень;
лямов все же... эта пабеда!
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29.09.2020 12:17 Ответить
Всегда считал, что всякого рода субсидии и льготы прямой путь к коррупции и унижению граждан. Один дал - другой забрал. Как с барского плеча. Ну субсиданты думаю "обрадуются".
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29.09.2020 12:47 Ответить
обслуживание офиса президента буде увеличенно на 40%.значит кортеж президента будет 50 машин.в одесской области через укразилизницю купили 2 авто на сумму 700 тысяч.
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29.09.2020 11:54 Ответить
Кортеж зеленского не может быть больше чем кортеж Кадырова. Ибо прийдется извиняться
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29.09.2020 11:55 Ответить
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29.09.2020 11:56 Ответить
В 2021 году содержание Зеленского обойдется украинцам 2 млн. 700 тыс грн. в ДЕНЬ, а его офисом - 3,5 млн. грн тоже в день
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29.09.2020 15:52 Ответить
Зебилы, вы это честно заслужили!
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29.09.2020 11:55 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3293745.html Жрі...ТЄ)

Дід Микола: Ті, хто "мову на хліб не намажеш", тепер будуть змушені мастити на хліб підвищення цін:
- на електроенергію - на 86%;
- на воду - на 47%;
- на газ - на 45%.
Смачного тобі, наріде!

Pукопожатий Офшор: Всьо хєрня. Главноє -- нє далі Порошєнкє забронзовєть!

Кардинал SoF: Лолірую. Бидлюки голосували за дешеву комуналку і проти бариги, а тут наче не барига, і світло - вдвічі дорожче. І ще - хрєн тобі, а не субсидію. Нічо, зато теперь намазується ок

Сметанат борщу: Соседи моей тещи поставили в прошлом году электрическое отопление в квартиру.
А патамушта "зеленский понизит все тарифы". Ну-ну))
Д.Чекалкін
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29.09.2020 11:59 Ответить
Правильно делает, прикидаетесь нищими, да еще ни какой шаны к нему, все Петруха, Петруха. Совсем отменить.
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29.09.2020 12:03 Ответить
на 21 год они сократили субсидии на 3 млрд. Так что пока все нормально
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29.09.2020 12:07 Ответить
Так это же было понятно еще в мае 2020.. Просто об этом не трубили, а народ "не допер".. Все очень просто, обычная математика. В мае правительство приняло решение и заменило в формуле расчета субсидии цифру"15" на цифру"20" ( на постоянной основе) что сразу же автоматически увеличило сумму обязательного платежа получателя субсидии на 25%, а это в свою очередь уменьшило сумму субсидии на означенную сумму в гривнах. Представьте какая это экономия в масштабах страны.. Просто до осень субсидии были мало кому положены и народ еще не понял что их ждет. Будет "нежданчик" ( к примеру у вас при старой формуле обязательный платеж был 1000 гр, а по новой стал 1250 ( увеличение на 25%), значит субсидии вы получите на 250 гр меньше.. Так что считайте. В этом случае летние субсидии и субсидии за октябрь и апрель вообще мало кому будут положены, ну а остальные 5 месяцев она просто уменьшится) Вот так, даже не поднимая цен на коммуналку ( которые все равно то поднимут), можно легко одним щелчком пальцев всех обуть.. И кстати пока получит народ платежки ( с новостью) и выборы пройдут.. Как оно все совпадает " случайно".. аж смешно. Шулера одним словом с одной стороны и народная простота с другой.
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29.09.2020 12:09 Ответить
Приятная новость ! Народ ликует ! Очередная плюшка от зеленой плесени радует иликторат,внушает уверенность в будущем процветании. Так держать!
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29.09.2020 12:13 Ответить
Кабмін зменшив на 756,9 млн грн витрати на виплату пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг - Цензор.НЕТ 2288
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29.09.2020 15:06 Ответить
Ясный пень. пенсы голосовавшие за Кловуна из квартала 95 стали получать денег больше. И им субсидии не нужны тепереча....Зато по приколу поржали, да? А-ха-ха!!
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29.09.2020 12:13 Ответить
Зедебіли, я не бачу ваших лайків під новиною...
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29.09.2020 12:22 Ответить
Слава Украине!
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29.09.2020 12:36 Ответить
_Ну сразу же видно: служат олигархам народу. Эй, народ, принимай подарочки...

С уваженьем... дата, подпись (с)
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29.09.2020 12:39 Ответить
А що дебіли виграють? Платоспроможність населення когось хвилює? Чи просто насрать на все і тільки ''дєньга давай''?! ''Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у травні 2019 року знизилась на 9,8% від рівня квітня та становить 52 мільярдів гривень (без урахування електроенергії).''-на що розраховують зебіли!???
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29.09.2020 12:40 Ответить
Народ розбагатів і субсидії йому вже не потрібні! Браво, Зеленський!
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29.09.2020 12:41 Ответить
бзделенский это украинский шариков...в очередь сукины дети,в очередь.
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29.09.2020 12:47 Ответить
У 2021-му році на обслуговування й забезпечення президента України, а також Офісу президента уряд збирається витратити справді рекордну цифру - 1 266 800 000 (Один мільярд двісті шістдесят шість мільйонів вісімсот тисяч гривень).

Один день утримання Віслюка і його кодла обійдеться 3 470 685,00 (три мільйони чотириста сімдесят тисяч шістсот вісімдесят п'ять гривень).
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29.09.2020 12:48 Ответить
структура советско мышления ничего не даст.бегать вокруг озера могут даже индейцы в джунглях амазонки.
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29.09.2020 12:51 Ответить
агроном за всех все сделает.сидите дома в масках.новая экономическая политика.
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29.09.2020 13:00 Ответить
Планується значне збільшення тарифів на енергоносії всіх видів!
При цьому на світовому ринку ціни значно упали і продовжують триматися на низькому рівні.
Ну навіщо нам той гнилий Євросоюз, тут братам із мокшаніїї допомога потрібна, бо їх газ і нафту вже ніхто не хоче купувати.
Кабмін зменшив на 756,9 млн грн витрати на виплату пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг - Цензор.НЕТ 259
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29.09.2020 13:08 Ответить
Платите всем такие пенсии и зарплаты, чтобы коммуналка при любых тарифах никогда не превышала 10% от суммы дохода, и никому никогда не нужны будут субсидии.
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29.09.2020 13:55 Ответить
Так учителям уже по 4К долларов платят
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29.09.2020 14:50 Ответить
19.07.2019 16:45
В Украине начали действовать https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/454-2017-%D0%BF изменения в Порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.
Изменения касаются уменьшения размера социальной помощи. Согласно документу, предназначенная социальная помощь может быть уменьшена до 50 процентов её размера в случае неиспользования семьей возможностей нахождения дополнительных источников для существования.
В случае повторного представления информации об отсутствии доходов у трудоспособных лиц, включенных в состав семьи, а также если среднемесячный размер доходов трудоспособных лиц, включенных в состав семьи, остается меньше, чем размер минимальной заработной платы, размер социальной помощи постепенно уменьшается при каждом обращении за её назначением соответственно на 20, 20 и 10 процентов.
Отметим, что каждым последующим обращением считается повторное представление уполномоченным представителем семьи заявления и декларации о доходах и имуществе в срок, не превышающий шести календарных месяцев после прекращения выплаты ранее назначенной помощи.
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29.09.2020 15:17 Ответить
gggg
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29.09.2020 19:27 Ответить
Кабмін зменшив на 756,9 млн грн витрати на виплату пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг - Цензор.НЕТ 3603
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29.09.2020 19:27 Ответить
Кабмін зменшив на 756,9 млн грн витрати на виплату пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг - Цензор.НЕТ 6856
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29.09.2020 23:58 Ответить
 
 