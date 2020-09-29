РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13084 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 620 8

Загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине немного превышает 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине немного превышает 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 28 сентября Киев и 22 области Украины не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах первой волны пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусною болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Одесской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

Отмечается, что загруженность коек в целом по Украине составляет 50,4%.

Кроме того, заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Таким образом, требованиям для смягчение карантина соответствуют лишь Кировоградская и Херсонская области.

Также читайте: Комитет ВР по здравоохранению подготовил более 200 правок в проект бюджета-2021, - Радуцкий

Загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине немного превышает 50%, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4902) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине превышает 50%, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5746
показать весь комментарий
29.09.2020 11:53 Ответить
поц-мєндєль та не всерайся з переляку
як маска з бавовни то вірусяка19 здихає на ній за 45хв!
А як ще 2маски носять в слайдер-пакеті та через годину міняють ...то воно там і здохне
показать весь комментарий
29.09.2020 12:20 Ответить
Значит АВОСЬ до выборов и каникул дотянем..., ну а дальше .. (Ну это уже совсем другая история)
показать весь комментарий
29.09.2020 11:56 Ответить
В Україні не вистачає 900ліжок для хворих на ковід (є зараз лише 1363ліжка ),
але дороги за гроші фонда будують .. та бабло ФОНДА пиляють
показать весь комментарий
29.09.2020 12:14 Ответить
Це тому ти себе лайкнуло?
показать весь комментарий
29.09.2020 13:07 Ответить
Немного, немножечко, самая малость больше половины, ну чуть-чуть. Правда, ложить даже больных с тяжелым течением КОВИД не куда, но это все запланировано и под контролем у ЗЕ.
показать весь комментарий
29.09.2020 12:35 Ответить
Харьков 2х стороннее воспаление легких - на стационар, но не берут. в 17-й говорят - нет мест, отправили в 13-ю. Но там говорят, что они берут только с кислородом в крови - 80 и меньше, а у меня 97 (это сатурация обзывается)....
Продолжайте несоблюдать правила личной гигиены и таких историй будет больше!
показать весь комментарий
29.09.2020 13:07 Ответить
 
 