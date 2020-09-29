Загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине немного превышает 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 28 сентября Киев и 22 области Украины не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах первой волны пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусною болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Одесской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

Отмечается, что загруженность коек в целом по Украине составляет 50,4%.

Кроме того, заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Таким образом, требованиям для смягчение карантина соответствуют лишь Кировоградская и Херсонская области.

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